Leipzig

Pünktlich zum Start der neuen LVZ am Wochenende haben Promoterinnen die frischgedruckte Zeitung in Leipzig verteilt - und das an einigen Stellen der Stadt vollkommen kostenlos zum Kennenlernen. Am gesamten Sonnabend wurde die Neuauflage der Samstagsausgabe an viele interessierten Leipzigerinnen und Leipziger überreicht - damit konnten sich etwa Besucherinnen und Besucher im Clara-Zetkin-Park über eine anregende Lektüre beim erholsamen Parkbesuch freuen. Und die Resonanz war durchweg positiv. Vom Layout noch ansprechender und mit viel Lesestoff versehen, beeindruckte die Ausgabe.

So nahm auch der 37-jährige Lars Klassen auf der Sachsenbrücke eine Zeitung in Empfang - der Fotograf hat dann auch gleich eine kreative Pause genutzt, um einen Blick ins Blatt zu werfen. Sie Blick blieb vor allem bei den großformatigen Bilder für die langen Lesestücke hängen. Die langen Reportagen, die ein Teil des neuen Wochenendkonzepts sind, hebt er sich aber lieber für zu Hause und das lange Pfingstwochenende auf.

Die neue LVZ am Wochenende bietet ein noch umfassenderes Leseerlebnis - passend zu den schönsten Tagen in der Woche. Formate wie die Leipziger Stimmen ermöglichen neue Blickwinkel; dazu gibt es wie gewohnt alles Wichtige aus der Region und spannende Reportagen.

Von LVZ