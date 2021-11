Leipzig

Sie hatten gehofft, dass es anders kommt. Aber die Leute auf der Intensivstation (ITS) des Uniklinikums Leipzig (UKL) sehen auch die vielen Menschen, die wieder beieinander sitzen. Und vor allem blicken sie auf Sachsens Statistik mit den vielen Ungeimpften. Einer liegt gerade in Zimmer 1115 und wird auf den Bauch gedreht. Letzte Nacht begann sich sein Zustand zu verschlechtern. Jetzt ist die Lage dramatisch, der Patient in akuter Lebensgefahr. Die Sauerstoffsättigung ist auf unter 70 Prozent gerutscht, um die 92 Prozent sind eigentlich nötig. Sechs Leute braucht es, um ihn umzulagern. Denn wenn der Beatmungsschlauch herausrutscht, könnte das seinen Tod bedeuten. Der Mann ist Jahrgang 1964 und etwas übergewichtig, aber er hat keine Vorerkrankungen. Seit 16 Tagen ist er hier auf der ITS, die Leipziger hatten ihn von einer Klinik aus Südwestsachsen übernommen.

Im Patientenzimmer wird ein Mann an die künstliche Lunge angeschlossen. Eine Schwester assistiert dem achtköpfigen Team und reicht Materialien herein. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Im Wesentlichen eine Pandemie der Ungeimpften“

Es gibt viel Bewegung auf Station – Neuaufnahmen, Umverlegungen, und auch das Sterben beginnt wieder. Wenn jemand hier landet, dann liegt die aktuelle Überlebenschance bei etwa 65 Prozent schätzt Professor Sebastian Stehr. 20 Menschen werden zurzeit behandelt, und auch wenn der Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie einen leichten Trend hin zu mehr Impfdurchbrüchen bei Älteren sieht: „Im Wesentlichen ist das eine Pandemie der Ungeimpften.“ Unter den sieben Leuten, die eigentlich hätten geschützt sein sollen, sind zwei über 85, denen wohl die Boosterung fehlte. Zwei weitere haben zwar Corona, liegen hier aber wegen eines Schlaganfalls und drei sind Organtransplantierte, die Medikamente zur Unterdrückung der Immunabwehr nehmen müssen. Ein Mann Ende 30 zum Beispiel, der vor einigen Jahren in Hannover eine neue Lunge bekommen hatte. Jetzt ringt er in Leipzig mit dem Tod.

Blick auf die Corona-Intensivstation des Uniklinikums Leipzig. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Erfolglose Bauchlagerung

So wie der Mann in Zimmer 1115, bei dem die Bauchlagerung leider nichts gebracht hat. Ein mobiles Röntgengerät wird herangefahren, mit der Aufnahme soll eine akute Lungenverletzung ausgeschlossen werden. Am Krankenbett steht der leitende Oberarzt Dr. Sven Laudi mit drei Kollegen und vier Pflegekräften. Per Ultraschall suchen sie nach den Gefäßen, die sich am besten für den Anschluss an die künstliche Lunge eignen. Im Flur macht Pflegeleiterin Sylvia Köppen die „Ecmo“ startklar.

Der leitende Oberarzt Dr. Sven Laudi und Pflegeleiterin Sylvia Köppen bereiten den Einsatz der künstlichen Lunge vor. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Seit 18 Monaten im Kampf gegen das Virus

19 Mediziner und 30 Pflegekräfte stehen in der Frühschicht zur Verfügung. Bis zu 69 Betten könnten notfalls belegt werden – dazu müssen aber schrittweise immer mehr Abteilungen den Betrieb einstellen, um das nötige Personal zu haben. Gerade wurde eine chirurgische UKL-Station geschlossen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich fast komplett für den Corona-Dienst gemeldet. Das Kernteam der ITS kämpft nun seit 18 Monaten gegen das Virus an. Wenn eine Viruswelle durch war, kamen die Patienten, deren Eingriffe verschoben werden mussten. Was denken die Leute, wenn jetzt die Ungeimpften eingeliefert werden? „Mich macht das wütend“, sagt Jenny Lapat. Mit 16 Jahren ist sie in die Pflege eingestiegen, seit vier Jahren arbeitet die 28-Jährige auf der ITS. „Die Leute haben es immer noch nicht verstanden, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen.“

„Mich macht das wütend. Die Leute haben es immer noch nicht verstanden, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen“: Krankenpflegerin Jenny Lapat (28). Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Zwei zusätzliche Stationspsychologinnen

Der Tod gehört zur Arbeit im Krankenhaus, aber während der Corona-Wellen haben Jenny Lapat, ihre Kolleginnen und Kollegen, täglich damit zu tun. Das wird sich so schnell nicht ändern. Bis März, so schätzt Sebastian Stehr, wird diese vierte Welle dauern. „Wir zeigen nicht mit dem Finger auf Menschen, die die Impfung nicht wollen“, betont der Klinikdirektor. Er hofft aber, dass sich – auch durch 2G – jetzt doch noch genügend Leute dazu durchringen. Und er hofft, dass die Leute Kontakte vermeiden. Die UKL-Weihnachtsfeier ist längst abgesagt, so wie im vergangenen Jahr. „Obwohl sie überfällig wäre, damit sich die Leute mal wieder außerhalb des Dienstes treffen können.“ Der Chef macht sich Sorgen um sein Team. Die beiden Stationspsychologinnen, die sich um Mitarbeiter, Patienten und Angehörige kümmern, werden demnächst um zwei weitere Leute verstärkt. Die tägliche Last wird das bestenfalls ein wenig lindern.

„Wir zeigen nicht mit dem Finger auf Menschen, die die Impfung nicht wollen“: Klinikdirektor Professor Sebastian Stehr (47). Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Patient muss an die künstliche Lunge

In Zimmer 1115 decken die Pflegerinnen und Pfleger ein kleines OP-Feld ab, gleich wird eine stiftdicke Kanüle von einem halben Meter Länge über ein Blutgefäß von der Leiste bis zum Zwerchfell des 57-Jährigen geschoben. Die künstliche Lunge wird an eine Vene und eine Arterie angeschlossen, das Blut fließt dann aus dem Körper in die Maschine, wird dort mit Sauerstoff angereichert und zurück gepumpt.

Ein Mann wird an die künstliche Lunge angeschlossen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Wir werden hier in Sachsen zurechtkommen müssen“

Das Virus ist tückisch: Kritische Situationen können ganz plötzlich entstehen. Wenn zum Beispiel Lungenbläschen platzen, muss das Team in Sekunden reagieren. Währenddessen kommt eine Anfrage aus der Notaufnahme: Ein Patient mit einem Schädel-Hirn-Trauma soll zur Beobachtung auf die Intensivstation kommen. Auch solche alltäglichen Notfälle sind es, um die sich Sebastian Stehr Gedanken macht. Von denen gibt es jetzt mehr als zu Lockdown-Zeiten. Wenn die Covid-Last steigt, wird es immer schwieriger, alle so zu behandeln, wie es sein muss. Die Stationen füllen sich, in vielen Häusern gibt es weniger Personal. Manchen Bürgern sei nicht klar, was gerade im Gesundheitssystem los ist, sagt der Klinikdirektor. „Es ist einfach nicht ersichtlich: Die Restaurants sind geöffnet, die meisten Schulen auch.“

Seit Montag koordiniert Sebastian Stehr die Intensivbelegung für ganz Sachsen, mit zwei Mausklicks hat er alles im Blick. Werden die Betten reichen, oder müssen Patienten in andere Bundesländer verlegt werden, wie im letzten Winter? Stehr findet klare Worte: „Ich gehe davon aus, dass in vier bis sechs Wochen kein anderes Bundesland in der Lage sein wird, Patienten aufzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist fast gleich Null. Wir werden hier in Sachsen zurechtkommen müssen.“

Drohen nun also auch bald hier Bilder wie in Bergamo? Ministerpräsident Michael Kretschmar befürchtet das. Stehr ist optimistisch, so weit das gerade geht. Die 70 Kliniken in Sachsen seien ständig im Austausch, um regionale Überlastungen zu vermeiden. Grundsätzlich seien Verlegungen von schwerkranken Covid-Patienten ohnehin herausfordernd. „Wir transportieren ja keine Prime-Pakete. Wir haben schon Patienten aus anderen Häusern übernommen und mussten sie dann sofort an die Ecmo legen, weil sich ihr Zustand so verschlechtert hatte.“

„Ich gehe davon aus, dass in vier bis sechs Wochen kein anderes Bundesland in der Lage sein wird, Patienten aufzunehmen – wir werden hier in Sachsen zurechtkommen müssen“: Professor Sebastian Stehr (47). Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Geschlechtertrennung ist nicht mehr machbar

In Zimmer 1115 hat das achtköpfige Team den Patienten inzwischen an die künstliche Lunge angeschlossen und beobachtet nun seinen Kreislauf. Die Blutumwälzung darf nicht zu schnell eingestellt sein. Fast unbemerkt von dem Eingriff wurden einem Mann auf der anderen Seite des Zimmers (Mitte 60, ungeimpft) Stromstöße mit dem Defibrillator versetzt; er hatte Herzrhythmusstörungen. Und im selben Raum sitzt eine Frau aufgerichtet vor einem Essenstablett. Sie ist Mitte 70, wurde im Frühjahr geimpft, hat aber etliche schwere Begleiterkrankungen. Im Vergleich zu den männlichen Zimmernachbarn geht es ihr etwas besser. Abgesehen von Trennwänden gibt es keine Geschlechtertrennung. Das ist nicht mehr machbar.

26 neue Beatmungsgeräte wurden vor Kurzem an das Universitätsklinikum Leipzig geliefert – sie sind zwar nicht explizit für Corona angeschafft worden, kommen aber zur rechten Zeit. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

26 neue Beatmungsgeräte

Im Nachbarraum liegen vier weitere Patienten, die ohne künstliche Lunge nicht mehr leben würden. Eigentlich ist hier nur Platz für drei Betten. Es ist also ziemlich eng, aber die Pflegekräfte können die Leute so besser versorgen. Ein paar Flure weiter öffnet Sebastian Stehr die Rolltür zu einer Investition. Hier stehen keine künstlichen Lungen, sondern 26 neue Beatmungsgeräte. Die wurden unabhängig von der Pandemie angeschafft, aber es ist natürlich gut, dass sie da sind. Die alten Geräte werden ausgemustert, aber als Reserve gehalten. Wer weiß, was noch passiert.

„Wir gehen jeden Tag früher schlafen“: Der leitende Oberarzt Dr. Sven Laudi (51) und Pflegeleiterin Sylvia Köppen (48) sind nach einer längeren Behandlung erschöpft. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Wir gehen jeden Tag früher schlafen“

In Zimmer 1115 herrscht Erleichterung. Die Sauerstoffsättigung des Patienten ist nach erfolgreichem Anschluss an die künstliche Lunge in kurzer Zeit auf über 90 Prozent gestiegen. Dennoch sind nun auf jeden Fall mehrere Wochen weitere Intensivtherapie nötig, das Bett bleibt belegt. Eine Pflegeleiterin und ein Mediziner lassen sich im Flur auf einen Materialwagen sinken. „Wir können es doch nicht ändern, es ist halt wie es ist“, sagt Sylvia Köppen, „wir gehen jeden Tag früher schlafen.“ Und wie fühlt sich der Oberarzt? Sven Laudi zuckt leicht mit den Schultern. „Geht schon.“

Von Björn Meine