Tausende Menschen packen täglich tatkräftig an in unserem Land – in der Pflege, in der Kultur, im Sport, in der Politik. Vor einem Jahr stellte die LVZ 21 von ihnen vor. 365 Tage später kommen vier Protagonisten, die sich damals äußerten, wieder zu Wort. Sie erzählen, wie sie die Dinge heute sehen.

TV-Produzentin Henriette Lippold

„Das für 2021 geplante ,LANDschafftTHEATER‘ musste leider ausfallen“, erzählt Henriette Lippold. Quelle: Anika Dollmeyer

Wie lässt sich Kultur aufs Land holen, fragte die LVZ TV-Produzentin Henriette Lippold vor einem Jahr. Die Künstlerin, die ihre Wurzeln in Bad Düben hat, träumte davon, das vor elf Jahren entstandene „LANDschafftTHEATER“ zum vierten Mal aufzuführen. „Aufgrund der Corona-Situation mussten wir unsere Pläne leider auf 2022 verschieben. Die Enttäuschung war bei allen groß, aber wir hätten einfach zu wenig gemeinsame Probenzeit garantieren können. Ganz zu schweigen von der unklaren Aufführungssituation“, sagt die „International-Emmy-Award“-Preisträgerin.

Um den Mitspielerinnen und Mitspielern dennoch ein corona-konformes Projekt zu ermöglichen, hat das „LANDschafftTHEATER“-Team unter der Federführung von Julia Tausend und Daniela Voigt einen Hörspielspaziergang durch Bad Düben konzipiert. Das Ganze funktioniert wie ein Audioguide im Museum – nur eben an frischer Luft. Die beiden Macherinnen haben eine Route durch die nordsächsische Kurstadt festgelegt, interessante Fakten und kuriose Begebenheiten gesammelt und zu Texten und Szenen geformt. Anschließend wurde die „Hörreise“ eingesprochen. „So ist ein unterhaltsamer Stadtführer von Bad Dübenern für Bad Dübener und ihre Gäste entstanden“, freut sich die 40-Jährige.

Auch Theater-Workshops unter freiem Himmel hätten mit Testungen, in kleinen Gruppen und Abstand unter pandemischen Bedingungen funktioniert. „Wir sind dabei, das neue „LANDschafftTHEATER“-Stück für 2022 vorzubereiten und hoffen, dass wir am 3. September 2022 Premiere feiern können“, blickt Henriette Lippold hoffnungsvoll in die Zukunft.

Schauspieler Peter Schneider

„Ich habe momentan das Gefühl: Ich kann ein halbes Jahr arbeiten und dann bin ich wieder im Lockdown“, sagt der Leipziger Schauspieler Peter Schneider. Quelle: Jens Dörre

„Das Einzige, was an der Job-Planung 2021 sicher bleibt, ist die Unsicherheit“, sagte der Leipziger Schauspieler Peter Schneider im Interview vor einem Jahr. Das galt nicht für den MDR-Jubiläumskrimi zu 50 Jahren „Polizeiruf 110“, der abgedreht werden konnte und später im Fernsehen lief.

Vor ein paar Tagen dann das: „Gute Aussichten für den Polizeiruf 110 aus Halle an der Saale“, sagt Kommissar Michael Lehmann alias Peter Schneider. Die Krimi-Reihe aus Mitteldeutschland geht 2022 in die nächste Runde – und alle Beteiligten drücken schon heute die Daumen, dass Corona die geplanten Dreharbeiten nicht torpediert. „Peter Kurth, der den Kommissar Henry Koitzsch spielt, kenne ich seit meiner Studienzeit an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater. Er hatte damals ein Engagement am Schauspielhaus“, erzählt der 46-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in der Südvorstadt wohnt.

Vorfreude empfindet der Darsteller beim Gedanken an seine neuen Kinofilme. Das Drama mit dem Arbeitstitel „Die feine Linie“, in dem Schneider die Hauptrolle spielt, ist die Verfilmung des Bestsellerromans von Mariana Leky „Was man von hier aus sehen kann“. Und der Streifen „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ ist eine Reise in die Modewelt der ehemaligen DDR mit Mannequins und volkseigenen Luxusmarken.

„Ich habe momentan allerdings das Gefühl: Ich kann ein halbes Jahr arbeiten und dann bin ich wieder im Lockdown“, sagt der Künstler nachdenklich. Im Bereich von Kunst und Kultur sei die Zuversicht kleiner geworden, „da sich die derzeitige Schließung der Theaterstätten in Sachsen und die Absage sämtlicher Live-Auftritte wie ein Déjà-vu anfühlt“, so Schneider. Er schätzt seine eigene Situation als „luxuriös“ ein, war er doch zu Dreharbeiten in Albanien und überhaupt viel unterwegs. „Zum Glück bin ich in keiner Notsituation. Und meine Kinder freuen sich, dass ich jetzt mehr zu Hause bin und viel mehr Zeit für sie habe.“

Gewerkschafter Thomas Lißner

Die Lohnlücke zwischen Ost und West soll 2022 weiter schrumpfen: Thomas Lißner (42) ist Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Dresden-Chemnitz. Quelle: Uwe Voelkner / FOX

Als Thomas Lißner Ende 2020 das Ziel gleicher Löhne in Ost- und Westdeutschland ausgab, war klar, dass das keine Aufgabe ist, die sich innerhalb eines Jahres erreichen lässt. „Aber“, sagt der Chef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Dresden-Chemnitz heute, „wir haben die Lücke in vielen Bereichen deutlich kleiner gemacht.“

Den größten Erfolg des zu Ende gehenden Jahres verbuchte die NGG im Spätsommer: Nach siebenwöchigem Arbeitskampf, davon drei Wochen in komplettem Streik, sprang für die Beschäftigten des Nudelherstellers Teigwaren Riesa ein Euro mehr pro Stunde heraus. Für eine Vollzeitkraft erhöhte sich der Monatslohn damit um 173 Euro. „Das ist ein deutlicher Sprung“, findet Lißner.

Aber auch in anderen Branchen habe man „wieder vorzeigbare Tarifverträge“ erstritten, so der 42-Jährige. In der Brauwirtschaft und der Milchindustrie etwa. Dennoch verdienen Ost-Beschäftigte mitunter noch immer bis zu einem Drittel weniger als ihre West-Kollegen. Der Arbeitskampf gehe also weiter, kündigt Lißner an. „2022 nehmen wir uns zuerst das Gaststättengewerbe vor. Dort darf es keinen Stundenlohn mehr unter 13 Euro geben“, fordert er.

Integrationsmittlerin Lena Rößler

Integrationsmittlerin Lena Rößler betreut das Patenschaftsprogramm der Johanniter. Ihr Fazit zur Kampagne „#werdepateleipzig“ fällt positiv aus. Quelle: Christian Modla

Die Trauben hingen hoch: Unter dem Dach der Freiwilligen-Agentur hatten sich Johanniter, Malteser-Integrationsdienst, das Projekt „Wir sind Paten“ und der Verein „Start With A Friend“ das Ziel gesetzt, 100 neue Patinnen und Paten für Migrantinnen und Migranten zu gewinnen. Vehikel war die Kampagne #werdepateleipzig.

Das Fazit von Lena Rößler, die sich als Integrationsmittlerin bei den Johannitern um das Patenschaftsprogramm kümmert, fällt trotz der widrigen Bedingungen durch Corona gut aus: Für das ablaufende Jahr verzeichnet das Bündnis keine 100, aber respektable 70 neue Patenschaften. „Dabei wurden nicht nur neue Menschen auf die Möglichkeiten, sich zu engagieren, aufmerksam, sondern auch einige, die uns schon kannten, daran erinnert, dass es uns gibt“, sagt die 28-Jährige.

Alle in das Projekt Involvierten „waren beeindruckt, wie viele sich trotz all der Einschränkungen bei uns gemeldet haben“. Die Programme und Projekte seien präsent und bekämen ein positives Feedback, so Lena Rößler. „Wir werden den Hashtag und die Kampagne auch im nächsten Jahr gemeinsam nutzen.“

Von Regina Katzer / Mathias Wöbking / Mark Daniel