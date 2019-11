Die Narren sind los! So lief der Faschings-Auftakt in Leipzig und Umgebung

Leipzig

Nicht jeder mag sie – doch diejenigen, die sie mögen, feiern sie umso mehr: die fünfte Jahreszeit. Fasching! Karneval! Helau! Am Montag, dem 11.11., war es wieder soweit: Vielerorts zogen die Narren in bunten Kostümen am Vormittag durch die Straßen. Und bereits am Wochenende wurde in einigen Ortschaften gefeiert.

Auch in Leipzig startete die neue Session bereits am Sonntag. „Vorbei sind die ruhigen, gediegenen Tage im Leipziger Rathaus. Das Karnevalsoberhaupt, Löwin Leila, übernimmt nun bis Aschermittwoch die Amtsgeschäfte und hat einiges zu tun“, teilte das Förderkomitee des Leipziger Karnevalsvereins mit. In ihrer Antrittsrede hinterfragte sie das ein oder andere Projekt in der Stadt, etwa an den geplanten Spurreduzierungen auf den Leipziger Magistralen. Im Anschluss erfolgte die traditionelle Schlüsselübergabe aus dem Rathaus an die Karnevalisten.

Auch in den umliegenden Gemeinden wurde der Faschingsauftakt ordentlich gefeiert – mit allem was dazu gehört:

Von CN