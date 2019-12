Die Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach

Leipzig

Manche Menschen lernen sich an Geburtstagen kennen. Zum 300. Geburtstag nähere Bekanntschaft zu machen, ist dann aber doch ungewöhnlich. Maria Hübner ist es mit Anna Magdalena Bach jedoch genau so gegangen. Auch, wenn die Jubilarin freilich längst das Zeitliche gesegnet hatte. Die Aufgabe der damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiterin beim Bach-Archiv war es nämlich, eine Ausstellung zu diesem Jubiläum vorzubereiten.

Maria Hübner hat sich intensiv mit der „Bachin“ beschäftigt und auch ein umfassendes Werk dazu geschrieben. Quelle: privat

Anna Magdalena heiratet Johann Sebastian Bach im Dezember 1721. „Die vier Kinder aus Bachs erster Ehe brauchten zwar eine Ersatzmutter, für eine Vernunftehe gibt es jedoch keine Anzeichen: Allein schon die musikalischen Gemeinsamkeiten waren eine gute Basis für ihre Beziehung“, sagt Maria Hübner. Ihr erstes Kind wird im Frühjahr 1723 noch in Köthen geboren, im Mai zieht die Familie nach Leipzig. Bach ist nun Thomaskantor – doch Anna Magdalenas Karriere ist schon wieder beendet, denn Frauen als Solistinnen in der Kirche sind nicht üblich. „Und dann vergrößerte sich die Familie weiter“, sagt Maria Hübner. „ Anna Magdalena brachte 13 Kinder zur Welt. Von den insgesamt 20 Bach-Kindern aus erster und zweiter Ehe ist jedoch nur die Hälfte erwachsen geworden.“ Der neue Lebensmittelpunkt für die kommenden 27 Jahre ist die Thomasschule. Wie in einem „Taubenhause“ sei es in der elterlichen Wohnung zugegangen, erinnert sich später ein Bach-Sohn. Hier gehen Thomaner, Schüler, Musikerkollegen und Gäste ein und aus, zeitweise wohnen dort auch Privatschüler und Verwandte.

Privatleben und Thomaskantorei – die Übergänge sind fließend. Kaum auszudenken, wie Anna Magdalena ihren Tagesablauf bewältigt. Dennoch gehört die Musik weiterhin zu ihrem Alltag, wenn auch nicht mehr als Berufssängerin: Sie beteiligt sich an der Herstellung des Aufführungsmaterials. Eine wichtige Rolle spielt auch die Hausmusik, wovon die beiden Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach zeugen. Ungeachtet ihrer vielen Aufgaben gönnt sich Anna Magdalena einige Steckenpferde. Sie sei „eine große Liebhaberin von der Gärtnerey“, bemerkt zum Beispiel 1738 ihr Verwandter Johann Elias Bach.

Als Johann Sebastian Bach im Sommer 1750 stirbt, kommen viele Veränderungen auf die Familie zu: In einem halben Jahr muss die Dienstwohnung geräumt werden. Und die Familie zerstreut sich: Ältere Geschwister nehmen jüngere auf. Natürlich verschlechtert sich die finanzielle Lage erheblich. „Allerdings erhielt Anna Magdalena Unterstützung aus privaten Legaten, von der Universität und zumindest zeitweise eine nicht unbedeutende Zahlung in Höhe eines Talers in der Woche von der Stadt“, bemerkt Hübner. Doch als 1756 der Siebenjährige Krieg ausbricht werden die Zahlungen gekürzt oder ganz eingestellt.

Da ist das Ende der Anna Magdalena Bach aber auch schon nah: Am 27. Februar 1760 verklingt ihr letzter Lebenston.

Von Eva-Maria Bast