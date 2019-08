„Sie sagen auch das Schwierige“: Mit einem Gottesdienst in der Thomaskirche verabschiedet sich die Leipziger Polizei von ihrem langjährigen Seelsorger, dem ehemaligen Bürgerrechtler Stephan Bickhardt. Seine Arbeit habe die Polizei in Leipzig sehr geprägt, so Polizeipräsident Torsten Schulze in einer warmen Abschiedsrede.