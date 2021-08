Die Superstars im Leipziger Katzentempel

Leipzig

Im Leipziger Restaurant „Katzentempel“, der im September seinen dritten Geburtstag feiert, wohnen derzeit acht Samtpfoten, die alle von Tierschützern gerettet wurden und in der Nürnberger Straße 1 ein kuscheliges Zuhause gefunden haben. Teil 1 der „Katzenstory“ stellt den Lebensretter Odin, die verschmuste Wanda, den Ex-Straßenfeger Pedro und die flauschige Göttin Luna vor.

Katzenparadies in der Innenstadt

Bevor sich die Türen des tierischen Restaurants öffnen, hat Lokalbetreiber Robin Gebauer alle Hände voll zu tun. Während die haarigen Superstars nur Augen für ihr Frühstück haben – frisches Rohfleisch mit Trockenfutter, das Wasser sprudelt fröhlich aus den Trinkbrunnen – schnappt sich der 33-Jährige den Staubsauger. Um elf stehen die ersten Gäste vor der Tür, um die Samtpfoten in ihrem Katzenparadies aus der Nähe zu beobachten und ihnen ein paar Streicheleinheiten zu schenken.

Lebensretter Odin

Der zottelige Odin sei ein „lieber Hasenfuß“, charakterisiert ihn der Tempelchef Robin Gebauer. Quelle: Regina Katzer

Odin ist der Senior im „Katzentempel“ und einer der beiden Jungs, die hier wohnen. Unter seinem Porträt an der Wand gegenüber vom Eingang steht „Der zarte Tenor“. Im Klartext heißt das bei Robin Gebauer: „Er ist ein lieber Hasenfuß.“ Dem siebenjährigen Vierbeiner, der mit seinen halblangen Haaren wie eine Waldkatze (Maine Coon) ausschaut, ist in den Morgenstunden nichts recht zu machen. „Er ist auf mich fixiert, rennt mir oft hinterher und heute ist er ein bisschen quengelig“, sagt der tierliebe Restaurantleiter, der wegen dieses Jobs extra nach Leipzig gezogen ist. Erst vor ein paar Tagen habe der verpeilte Geselle dem Kätzchen Kira das Leben gerettet. „Wir arbeiten eng mit der Tierklinik in Panitzsch zusammen. Und wenn eine Blutspende gebraucht wird, sind wir auch nachts mit unserer Fellnase zur Stelle“, erzählt Robin Gebauer. Der strahlend weiße Held habe sich danach einen Ehrenplatz auf der heimischen Bettdecke verdient, erzählt er.

Schmusekatze Wanda

Robin Gebauer mit Kätzchen Wanda, die den besten Platz auf der Theke eingenommen hat. Quelle: Regina Katzer

Kätzchen Wanda wurde von Tierschützern gemeinsam mit Bruder Pedro in Rumänien auf der Straße aufgelesen. Das circa zweijährige Fellchen ist verschmust, lässt sich streicheln und begrüßt die Gäste am liebsten als Erste an der Theke. Sie lümmelt auch gerne in den weichen, kleinen Kuschelbettchen auf den Fensterbrettern – sehr zur Freude der Vorbeilaufenden, die stehenbleiben und ihre Gesichter für einen Moment entspannen.

Ex-Straßenfeger Pedro

Pedro war ein rumänischer Straßenkater, der von einer Tierschutzorganisation gerettet wurde. Quelle: Regina Katzer

Der große Bruder von Kätzchen Wanda war mal ein richtiger Straßenfeger. „Pedro kam mit chronischem Zahnfleischbluten zu uns. Seit der Behandlung hat er nur noch vier Zähne, aber es geht ihm gut“, berichtet Robin Gebauer. Heute lebt der Kleine in Sicherheit, bekommt jeden Tag sein Fresserchen serviert. Einmal monatlich schaut ein Tierarzt nach dem Zögling. Wenn der kleine Tiger von seinen Mitbewohnern die Nase voll hat, sucht er sich hoch oben ein lauschiges Plätzchen zum Ausruhen.

Göttin in Grau

Katze Luna hat viele Facetten. Mal auf Beobachtungsposten, mal ganz rasant im Laufrad. Quelle: Regina Katzer

Prinzessin Luna im grauen Gewand ist nach dem Frühstück die Aktivste im Tempel. Nach dem Fressen kommt die Bewegung. Das agile Kätzchen nimmt dann das Laufrad in Beschlag, schnuppert am Katzengras auf dem Fensterbrett und sucht sich einen schönen Platz zum kurzen Verweilen. Sie sei auch sehr geschickt und habe sogar schon Türen geöffnet, plaudert Herrchen Robin Gebauer.

Willkommen zum Katerfrühstück

Punkt 11 Uhr öffnet sich die Eingangstür, die wie eine Sicherheitsschleuse funktioniert. Die ersten Gäste scharren mit den Füßen, die Sitzplätze im veganen Lokal sind heiß begehrt. Kater Pedro hat seinen Platz in einer durchsichtigen Schale hoch oben an der Wand eingenommen, um die Ankömmlinge genau beobachten zu können. Seine Mitbewohner streifen umher, während die erste Familie im Café ankommt. Die Eltern nehmen verzückt lächelnd ihre reservierten Plätze ein, die beiden Kinder können ihr Glück kaum fassen, so viele Samtpfötchen aus nächster Nähe zu sehen.

Die Gäste sind im Anmarsch – und Pedro hat seinen Beobachtungsposten bezogen. Quelle: Regina Katzer

In Teil 2 von „Die Superstars im Katzentempel“ schnurren Bailey, Artemis, Yami und Pepper. Demnächst auf LVZ.de!

Von Regina Katzer