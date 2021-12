Leipzig

Der Chefarzt tritt einen kleinen Schritt zurück und presst sich dicht an einen Schrank. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Professor Armin Sablotzki. Die Last auf den Schultern seiner Leute wird immer schwerer. Die Zahl der Covid-Betten in den Intensivstationen (ITS) des Leipziger Klinikums St. Georg wurde gerade erneut aufgestockt – von zwölf auf 16. So viele Corona-ITS-Plätze gab es hier seit Pandemiebeginn nicht. Auch im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf, das zum St. Georg gehört, entstehen vier weitere ITS-Betten.

Doch der reine Arbeitsdruck ist nicht einmal das größte Problem. Das Schlimmste ist, dass die meisten hier nicht liegen müssten. Dass es viel weniger Erfolgsgeschichten gibt als im vergangenen Jahr. Und wenn, dann sind es geimpfte Patienten, die für kleine Lichtblicke sorgen. Den anderen ist sehr oft nicht mehr zu helfen – in mehrfacher Hinsicht.

Im Zimmer mit drei Ungeimpften

Niemand könnte die aktuelle Situation gerade besser verdeutlichen als Petra Valz. Die 71-jährige Mockauerin plagte erst ein Husten, kurz danach kam sie nicht mehr die Treppe hoch. Am Montag vergangener Woche schickte ihre Hausärztin sie zum Röntgen, einen Tag später wurde sie aus der radiologischen Praxis sofort ins St. Georg gefahren und kam hier gleich auf die ITS – wegen einer sich rapide verschlechternden Lungenfunktion. Sie war die einzige Geimpfte im Vier-Bett-Zimmer, das sie sich mit drei Männern zwischen 54 und 62 teilte, alle ohne schwere Vorerkrankungen.

„Wenn ich nicht klettern kann, komme ich doch nicht auf die Idee, ungesichert den Berg hochzusteigen“: Professor Armin Sablotzki, Chefarzt im Klinikum St. Georg. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Er sagte, er habe ganz sicher kein Covid“

Eine Woche lang lag Petra Valz dort. Eine Woche, in der sie zusehen konnte, wie es ihren Nachbarn immer schlechter ging – und ihr immer besser. Sie bekam Hochdosis-Sauerstoff, musste aber nicht intubiert werden, wie die anderen drei. Sie legte sich auf den Bauch, wie man es ihr geraten hatte. Das war unbequem, aber es hat geholfen, um die Lunge zu entlasten.

Einer der Bettnachbarn schlug alle Empfehlungen in den Wind, er wollte sich nicht auf den Bauch legen, und dass Corona schuld ist an seinem Zustand, glaubte er den Ärzten auch nicht. „Er sagte, dass er irgendwas an der Lunge habe – aber ganz sicher kein Covid“, berichtet der Chef-Anästhesist.

Jetzt liegt der Mann doch auf dem Bauch, im künstlichen Koma. Genauso wie die anderen beiden. Auch der Zustand einer neuen, ebenfalls ungeimpften Patientin, die den Platz von Petra Valz übernommen hat, entwickelt sich derzeit eher zum Schlechteren. Armin Sablotzki weiß nicht, ob sie es schaffen. Die Sterblichkeit der Ungeimpften ist weitaus höher.

Während ihres einwöchigen Aufenthaltes auf der Covid-Intensivstation konnte Petra Valz zusehen, wie es ihren Nachbarn immer schlechter ging – und ihr immer besser. Die 71-Jährige ist geimpft – und kann das Krankenhaus demnächst verlassen. Ihre ehemaligen ungeimpften Bettnachbarn werden immer noch beatmet und liegen im künstlichen Koma. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Ungeimpft wäre sie höchstwahrscheinlich tot“

Wie würde es Petra Valz gehen – hätte sie die schützenden Spritzen im vergangenen Juli nicht bekommen? Armin Sablotzki zögert keine Sekunde mit seiner Antwort: „Sie wäre höchstwahrscheinlich tot.“ 80 Prozent der Covid-Patienten, die am St. Georg intensivmedizinisch betreut werden, sind ungeimpft. Und weil diejenigen, die jetzt noch immer ohne Schutz draußen herumlaufen, eher von der wissenschaftsresistenten oder sogar schwurbelnden Sorte sind, landen genau diese Leute jetzt zunehmend in den Kliniken. „Nach Hause will von denen aber auch keiner, sie wollen alle die Maximaltherapie“, berichtet Sablotzki.

Immer mehr steigen ganz aus dem Job aus

Oft sterben diese Patienten jedoch. Oder es passiert, was Sablotzki schon aus anderen Häusern im Osten Sachsens gehört hat: Die Leute spazieren mit viel Glück nach langer und schwerer Behandlung aus dem Haus und erklären, es sei ja alles nicht so schlimm gewesen. Dabei ahnen viele nicht, dass sie vielleicht Langzeitschäden davon tragen. Die Motivation der Pflegekräfte und Ärzte steigert das alles nicht. „Die Arbeit ist ernüchternder, trauriger, verzweifelnder“, sagt Sablotzki.

Wie an fast allen Kliniken in Deutschland ist auch am St. Georg der personelle Aderlass längst zu spüren. Warum mache ich das hier eigentlich? – diese Frage stellt man sich öfter. Immer mehr steigen ganz aus dem Job aus. Einer seiner Lieblingspfleger hat umgesattelt, erzählt Sablotzki. Er fährt jetzt auf dem Rettungswagen mit – trotz finanzieller Einbußen. Im ITS-Bereich steht deutlich weniger festes Personal zur Verfügung als noch vor einem Jahr – nicht nur wegen Personalabgängen, auch wegen Krankheit und Quarantäne. „Alle, die hier arbeiten, sind reif für die Psychotherapie. Das Ausmaß mag unterschiedlich sein, aber profitieren würden alle davon.“

Oberarzt Dr. Viktor Winter und der leitende Arzt Karl Christian Dames (von rechts) bekommen ihre Booster-Impfung von Professor Armin Sablotzki (links). Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Welches Angebot könnte besser sein, als das Angebot zu leben?“

Geimpft, genesen oder gestorben – die Bemerkung des amtierenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) spiegele durchaus die Realität wider, sagt der Chefarzt. Ein Ungeimpfter treffe früher oder später auf das Virus – zumindest in der urbanen Welt. Armin Sablotzki ist immer noch und immer wieder fassungslos: „Wenn ich nicht klettern kann, komme ich doch nicht auf die Idee, ungesichert den Berg hochzusteigen. Welches Angebot könnte besser sein, als das Angebot zu leben?“ Der Mediziner sieht bei manchen Leuten auch „psychopathologische Ursachen“.

Seit mehr als 30 Jahren ist Sablotzki im Job. Von „Triage“, der Entscheidung, welchem schwer kranken Patienten zuerst geholfen wird und welcher deshalb vielleicht sterben muss, hat er bislang nur in der Fachliteratur gelesen. Nun rücken solche Situationen näher. Schon jetzt habe man das Gefühl, nicht jedem so helfen zu können, wie man es eigentlich muss und will. Armin Sablotzki spricht von drohender „sozialer und medizinischer Verwahrlosung“.

Guter Verlauf dank Impfung

Petra Valz hat die ITS am Dienstag verlassen. Jetzt liegt die rüstige Frau auf einer infektiologischen Station im St. Georg und lächelt aus ihrem Bett heraus. Es gibt ein bisschen Sauerstoff, und die Beine sind noch etwas schwach, aber es geht aufwärts. In den nächsten Tagen kann sie die Klinik verlassen. Ihren guten Verlauf, da ist sich das Team am St. Georg sicher, hat die 71-Jährige ihrer Impfung zu verdanken. Eine Impfung, mit der sie nicht nur sich, sondern auch andere ein Stück weit geschützt hat. Mit der sie schneller Platz schafft für neue Patienten, mit der sie Behandlungen anderer möglich macht – und damit vielleicht Leben rettet. Dabei wollte sie sich eigentlich auch erst nicht impfen lassen. „Ich bin heilfroh, dass ich mich anders entschieden habe“, sagt Petra Valz.

Armin Sablotzki boostert derweil einen Teil des Teams. „Jeder kann von einer Brücke springen“, sagt der Chefarzt. „Aber man muss doch nicht noch drei Leute mitreißen, die auch gerade über die Brücke gehen.“

Von Björn Meine