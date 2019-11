Allgäuer Punk-Kracher und eine Party für die Liebe: Das ist das Wochenende in Leipzig

Leipzig

Am Wochenende zum Totensonntag ist noch nicht ganz viel los. Highlights fehlen dennoch nicht im Veranstaltungskalender. Hier unsere Tipps.

Die Allgäuer Band „ Rainer von Vielen“ kommt Sonnabend, 20 Uhr, ins Horns Erben (Arndtstraße 33). Das Quartett: Namensgeber Rainer als Sänger, Mitsch Oko an der Gitarre, Dan le Tard am (Kontra-)Bass und Sebastian Schwab an Schlagzeug und Flügel. Die Texte: zwischen Brechtscher Revolutionslyrik und poprelevanten Stadionhymnen. Nach acht Veröffentlichungen ist nun ihr erstes Live-Akustik-Album dran. Von Punk-Krachern bis poetische Balladen dürfte an diesem Abend alles dabei sein.

Rosas Negras spielen am Sonnabend in der Moritzbastei auf (Kurt-Masur-Platz 1). Das Programm führt durch zahlreiche Variationen des Flamencos. Beginn ist um 19 Uhr. Ab 22 Uhr: All You can dance.

Im Werk 2 ( Kochstraße 132) steigt Sonnabend ab 22 Uhr die nächste Depeche-Mode- und Electro-Party.

Noch ein bisschen weiter zurück geht es am Sonnabend im Telegraph (Dittrichring 18-20). Ab 20 Uhr stehen dort „The Six Pickles“ auf der Bühne – beim Tanzabend mit Livemusik der 1960er.

https://www. youtube.com/watch?v=z4_harNx9Vg

„The mustache of love“ – unter diesem Motto steht der Sonnabend inIlses Erika(Bernhard-Göring-Str. 152). „Setzt ein Zeichen und lasst euch ’ nen Bart stehen, für alle anderen gibt es ’ nen Filzstift“, schreiben die Veranstalter. „Seid Teil dieser Liebesbewegung und feiert mit uns.“ Beginn: 23 Uhr, Ende: Sonntag, 5 Uhr.

Mehr als vier Jahre sind vergangen – zwischen einem EP-Release und einem kompletten Neustart. Im Frühjahr 2015 hieß die Band noch Voxpop, nun Lilli. Die Leipziger stellen am Sonnabend in den Cammerspielen ( Kochstraße 132) ihre neue EP vor.

Zugunsten des Auwaldes veranstaltet der Verein Naturschutz und Kunst am Sonnabend sein 44. Benefizkonzert. Der Tanzabend mit Livemusik beginnt um 20 Uhr im Jazzkeller des Café-Restaurants Telegraph, Dittrichring 18–20. Restkarten gibt es für 23/21 Euro an der Abendkasse.

Stereoact, das DJ-Duo aus dem Erzgebirge, ist Sonnabend im Täubchenthal zu Gast. Größter Hit: Die immer lacht. Beginn des Konzerts der Wunschkonzert-Tour ist um 20 Uhr.

Einen Familienrundgang durch Eutritzsch bietet das Geyserhaus an. Er startet Sonntag um 15 Uhr im Innenhof des Familienzentrums in der Gräfestraße 25. Die Teilnehmer begeben sich dabei auf eine Reise durch die Geschichte des Stadtteils, erzählt auf Straßen und Plätzen. Im Anschluss können sie den Nachmittag im Bühnengebäude mit gemeinsamem Basteln bei Kaffee, Tee und Waffeln ausklingen lassen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter E-Mail familienbildung@geyserhaus.de oder Telefon (0341 ) 911 54 30.

Bei der Urlaubsmesse Touristik und Caravaning präsentieren weit mehr als 500 Aussteller die neuesten Trends der Reisebranche auf der Neuen Messe (Messe-Allee 1). Diesjährige Partnerregion ist das Erzgebirge. Neben Themen rund um den Urlaub, Kreuzfahrt- und Schiffsreisen sowie Bike & Outdoor ist auf der Neuen Messe vor allem der Bereich Camping & Caravan stark vertreten. Besucher finden zudem touristische Angebote von Reiseveranstaltern und Ferienregionen, Reedereien und Wellness-Hotels sowie Erlebniswelten rund um Erholung und den Urlaub. Geöffnet ist bis Sonntag – täglich von 10 bis 18 Uhr

Die Publikumsmesse Touristik & Caravaning ist noch bis Sonntag geöffnet. Quelle: dpa

Von lvz