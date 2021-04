Leipzig

Die Debatte über die koloniale Vergangenheit in der Stadt und um frühere Völkerschauen im Zoo könnte erneut Fahrt aufnehmen. Hintergrund ist ein Antrag des Migrantenbeirats. Der erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zoo.

Anzeige im Leipziger Tageblatt vom 25. Juli 1894 für eine „Suaheli-Karawane“. Quelle: Leipziger Tageblatt

Im vergangenen Jahr wurde das Thema weltweit und auch in Leipzig aufgegriffen – hier vor allem durch Aktivitäten der „Arbeitsgemeinschaft Leipzig Postkolonial“. Hintergrund war der Mord am US-Amerikaner George Floyd. Ende 2020 beschloss der Stadtrat auf Antrag der Linken, dass die Leipziger Kolonialgeschichte historisch fundiert erforscht werden soll. Die Verwaltung will bis zum dritten Quartal dieses Jahres Vorschläge machen, wie das passieren soll und wie das Thema in die Erinnerungskultur der Stadt aufgenommen werden kann. Die Aufarbeitung soll dabei „das Thema der Kolonialgeschichte des Zoos verstärkt beleuchten“. Denn auch hier wurden während der Völkerschauen bis ins 20. Jahrhundert hinein Menschen aus anderen Kontinenten öffentlich für Besucher präsentiert. Solche Veranstaltungen gab es in vielen Städten Europas – nicht selten wurden die Akteure wegen schlechter Versorgung und Kleidung oder fehlender Impfungen krank oder sie starben sogar.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter

Migrantenbeirat kritisiert Veranstaltungen

Der Migrantenbeirat hat einen Antrag ins politische Verfahren eingebracht. Der Zoo solle „die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit beginnen und dies auch auf dem Areal und in Publikationen sichtbar machen“. Es müssten zudem „alle Veranstaltungen, die koloniale und rassistische Stereotype reproduzieren, unterbunden werden“. Verwiesen wird auf „Afrika-Abende“ oder den „Hakuna-Matata-Abend“ mit Feuershow zu Trommelklängen.

Bemängelt werden mangelnde Reflexion über die koloniale Geschichte des Zoos sowie die Begleitung der Veranstaltungen durch „afrikanische Tänzer/-innen und Trommler/-innen in traditioneller Kleidung“. Es zeige sich, „dass der Zoo Leipzig die Verantwortung gegenüber seinem kolonialen Erbe nicht wahrnimmt“, heißt es in der Antragsbegründung. Das Thema soll bis Ende April zunächst in den Fachausschüssen für Kultur sowie für Soziales, Gesundheit und Vielfalt behandelt werden.

Künstler weisen Vorwürfe zurück

Afrikanische Künstler haben inzwischen auf die Vorwürfe reagiert. „Ich habe im Zoo schon Vorträge aus meinem Heimatland Mosambik gehalten“, sagt Jerry Fulau. Er lebt seit 1980 in Deutschland, tritt als Musiker öfter bei Veranstaltungen im Zoo auf, und er betreibt in Leipzig das Basamo – ein Lokal, in dem es in Nicht-Pandemie-Zeiten afrikanische Spezialitäten und Konzerte gibt. Vorbehalten gegenüber anderen Kulturen ließe sich nur durch Begegnung entgegen treten, sagt Fulau. Die kritisierten Veranstaltungen bewertet der 58-Jährige ausschließlich positiv. Feindseeligkeiten oder herablassende Bemerkungen habe er nie zu hören bekommen.

Jerry Fulau in seiner afrikanischen Kneipe Basamo. Quelle: Andre Kempner

Über Engagements im Zoo habe er auch schon Kontakte für andere Auftritte erhalten, sagt Fulau, der zusammen mit Künstler-Kollegen eine Stellungnahme zur Debatte verfasst hat. „Unsere Tänzer und Trommler kommen aus verschiedenen afrikanischen Staaten“, schreiben die Verfasser. Im Laufe der vergangenen Jahre habe man im Zoo auch Diavorträge über die Heimatländer gezeigt und anschließend mit den Gästen diskutiert. „Es war interessant zu sehen, wie wenig wir gegenseitig über unsere Kulturen informiert sind.“ Aber jedes Mal sei es den Versuch wert gewesen und habe zur Völkerverständigung beigetragen. „Wir besprechen sehr oft, was uns gefällt und was noch gewisser Verbesserung bedarf“, schreiben die Künstler mit Blick auf die Gestaltung der Programme bei Themen-Abenden. Sie betonen, dass das erspielte Einkommen für ihre „Familien in Afrika eine große Rolle spielt“. Rassismus könnten sie „nur durch eigene kulturelle Aktivitäten entgegentreten“.

Studie widmet sich kolonialem Erbe

Derweil hat sich der Historiker Mustafa Haikal in einer aktuellen, vom Zoo beauftragten, Studie mit der Kolonialgeschichte in Leipzig, den Völkerschauen im Zoo und dessen Gründer Ernst Pinkert befasst. Der Autor hat ein Verzeichnis über 42 Völkerschauen erstellt – bei dreien davon war Pinkert auch als Impresario tätig. Zwei Todesfälle seien im Zusammenhang mit den Völkerschauen dokumentiert, so Haikal.

Der Wissenschaftler verweist auf eine siebenteilige Literaturliste zur Kolonialvergangenheit in Leipzig und stellt fest: „Dass am kolonialen Erbe der Stadt bislang kaum gerüttelt worden sei, wie in der Debatte der vergangenen Monate behauptet wurde, widerspricht den Tatsachen.“ Auch der Zoo habe dem Thema in einer Publikation zum 125-jährigen Jubiläum ein eigenes Kapitel gewidmet. Trotz schwieriger Quellenlage sei es „somit weder verschwiegen, noch am Rande behandelt“, sondern in seiner Bedeutung dargestellt und in die Geschichte des Unternehmens integriert worden. „Vieles von dem, was er tat, würden wir heute anders machen oder gar vehement ablehnen“, bilanziert Haikal mit Blick auf Ernst Pinkert. „Ein schuldhaftes Verhalten aber würde voraussetzen, dass Pinkert die sittlich-moralischen Normen seiner Zeit verletzt hätte, was sich in den Quellen so nicht belegen lässt.“

Von Björn Meine