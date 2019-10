Die Wende in Bildern: Leipzig zur Zeit der Friedlichen Revolution

Leipzig

Eigentlich sollte er die Markttage fotografieren: Doch Martin Naumann wurde Augenzeuge, wie sich in jenen bewegten Tagen des Herbstes 1989 die Menschen zu Protesten in und vor der Nikolaikirche versammelten.

„Ich war tief erregt und fühlte mich als Fotoreporter herausgefordert, alles im Bild festzuhalten“, schreibt Naumann, Bildreporter bei der LVZ, die damals Organ der Bezirksleitung der SED war. Die wünschte keine Bilder von einem friedlichen Protest, eher von einem „heilen Sozialismus“ und der „Niederschlagung der Konterrevolution“.

Prügelnde Polizisten in der Grimmaischen Straße

Doch Martin Naumann mischte sich unter die Massen und hielt fest, was im offiziellen Propagandabild der DDR so nicht sein sollte.

Dazu gehörten auch Aufnahmen von prügelnden Polizisten in der Grimmaischen Straße, im Zentrum Leipzigs. Er sah es als seine Pflicht an, die Geschehnisse zu dokumentieren. Er schrieb Tagebuch und schildert in seinen Notizen, wie die Staatssicherheit sich noch bis zum Beginn des Jahres 1990 bemühte, an seine Aufnahmen zu kommen. Selbst dann noch, als die Zentrale der MfS-Bezirksleitung in der „Runden Ecke“ längst besetzt war.

Einzigartige und authentische Aufnahmen

1998 veröffentlichte Naumann zum ersten Mal seine Fotos aus dieser Zeit und Passagen aus seinem Tagebuch in seinem „Wende-Tage-Buch“. Erschienen ist es im Militzke Verlag. Jetzt hat es Pro Leipzig in dritter Auflage übernommen und in einer aktualisierten Fassung pünktlich zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution noch einmal veröffentlicht. Gezeigt werden einzigartige und authentische Aufnahmen einer bewegten Zeit.

Dabei konnte der Fotograf nicht nur die Machtlosigkeiten des alten Apparates auf Film bannen. Er zeigt auch die massive Veränderung der Montagsdemonstrationen ab November 1989. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Deutsche Einheit zum dominierenden Thema, es ging um die D-Mark und möglichst frühe Wahlen.

„Tausche Luft und runden Tisch gegen Waigel und DM“ ist da beispielsweise im Februar 1990 auf einem der unzähligen Transparente zu lesen, die Demonstranten tragen. Mit viel Witz wird da die verflossene Partei- und Staatsmacht verspottet.

Ein komplettes Jahr in Bildern

Das „Wende-Tage-Buch“, das neben Montagsdemonstrationen und scharfen Auseinandersetzungen an den Runden Tischen auch hitzige Wahlkämpfe und das hartnäckige Ringen um die Währungsunion dokumentiert, liest sich spannend wie ein Krimi. Es zeigt ein komplettes Jahr bis zum 3. Oktober 1990 in Bildern. Es ist ein Galopp durch die Zeit mit vielen Fotos, die zeigen, wie rasant sich alles änderte.

Eindrucksvoll sind da beispielsweise jene Fotos von Leipzigern, die im November 1989 eine lange Schlange vor der ehemaligen Staatsbank in der Petersstraße (heute: Musikschule) bildeten, um 15 DDR-Mark für eine Reise in West-Mark umzutauschen. Die Schlange reichte nahezu bis ans damalige Ägyptische Museum in der Schillerstraße, heute Sitz der Uni. „Helmut, rück die Kohle raus! 1:1!“ ist im Februar bei einer Kundgebung der Gewerkschaften die Forderung.

Naumann arbeitete 37 Jahre als Bildreporter für die LVZ. Im November 2018 ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Martin Naumann „Wende-Tage-Buch“, 3. Auflage, Pro Leipzig, Leipzig 2019, Geschäftsstelle Waldstraße 19, 25 Euro

Von Mathias Orbeck