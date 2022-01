Leipzig

Das erste im neuen Jahr geborene Baby Leipzigs heißt Alfred und kam am Sonnabend um 3.26 Uhr im Universitätsklinikum auf die Welt. Um 4.04 Uhr folgte Lena Luisa im Klinikum St. Georg. Lena Luisa wiegt 3120 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Die Mutter Lisa Hartung ist 24, es ist ihr viertes Kind. Am Montag will sie mit dem Neugeborenen nach Hause kommen.

Mehr Frühchen, aber Corona ohne Auswirkungen

An der Uniklinik wurden 2021 insgesamt 2658 Geburten betreut – nur wenige mehr als 2020. „Corona hatte für uns keinen erkennbaren Effekt“, sagt Prof. Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin. Er sei „stolz, dass wir trotz der durchaus auch schwierigen äußeren Umstände den Kreißsaalbetrieb durch die gesamte bisherige Pandemie ohne Einschränkungen aufrechterhalten konnten.

Eine Neuerung gab es in der Klinik: Der hebammengeführte Kreißsaal wurde Ende 2020 etabliert. Insgesamt 114 Frauen entschieden sich im Verlauf des Jahres für eine Geburt, die – wenn sie ohne Komplikationen verläuft – ohne ärztliche Intervention auskommt.

Im Jahr 2021 mehr Kinder als im Vorjahr

Im vergangenen Jahren wurden im UKL viele sehr kleine Frühchen geboren und in der Neonatologie betreut. 48 von ihnen wogen weniger als 1000 Gramm, 88 weniger als 1500 Gramm. Die Zahlen liegen deutlich über denen des Vorjahres. Das kleinste betreute Frühgeborene wog 305 Gramm.

Im Klinikum St. Georg war 2021 das geburtenstärkste Jahr aller Zeiten. 1755 Kinder kamen zur Welt, das waren 119 mehr als 2020.

Um 1.11 Uhr kam das erste Baby in Sachsen zur Welt

Sachsenweit das erste Baby des Jahres war die kleine Emma. Sie wurde um 1.11 Uhr im Klinikum Chemnitz geboren, wog 3185 Gramm und war 49 Zentimeter klein. Für ihre Eltern Benita und Torsten Kitzmann ist sie den Krankenhaus-Angaben zufolge das sechste Kind. Nur wenig später war Mara dran, die um 2.34 Uhr im St. Joseph-Stift Dresden ihre Eltern Kathleen Berger und Dominic Haufe aus Bannewitz glücklich machte.

Im Sana-Klinikum Borna, für das sich auch viele angehende Eltern aus dem Raum Leipzig entscheiden, war der kleine Paul der Schnellste im neuen Jahr. Drei Stunden und eine Minute nach Mitternacht er in der Silvesternacht seinen ersten Schrei. Das Neujahrsbaby 2022 wiegt 3770 Gramm und ist 54 Zentimeter groß, teilte Kliniksprecherin Janet Schütze mit. Die glücklichen Eltern sind Karsten Hille und Sarah Eichhorn aus Naunhof.

Von LVZ