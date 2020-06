Die größten Gefahren für Kinder im Haushalt

Leipzig

Kinder sehen die Welt mit anderen Augen als Erwachsene. Nicht nur aufgrund ihrer Körpergröße. Warum sollen Bausteine nicht auch in der Waschmaschine landen, so wie die eigene Kleidung? Das beschriebene Beispiel ist amüsant und für alle Beteiligten schmerzfrei. Doch an anderer Stelle können solche „Missverständnisse“ ganz schnell gefährlich werden.

„Meistens passieren Unfälle, weil Kinder Dinge zum ersten Mal machen und Eltern damit nicht gerechnet haben“, erklärt Prof. Ulf Bühligen, Leiter der Poliklinik für Kinderchirurgie des Universitätsklinikums Leipzig, im Gespräch mit der LVZ. Er hat eine Unfallbroschüre für Eltern veröffentlicht. Darin unterteilt der Mediziner die Gefahrenquellen im Kindesalter in vier Kategorien: Stürzen, Ertrinken, Ersticken, Verbrennen.

Häufig behandelt der Leipziger Arzt bei seinen jungen Patienten heftige Verbrühungen, weil sie ein heißes Getränk oder das Kabel eines Wasserkochers zu fassen bekommen haben. Mindestens drei Unfälle pro Tag werden von Prof. Bühligen und seinen Kollegen auf der Kinderstation des Uniklinikums verarztet, etwa 20 Prozent müssen operiert werden.

Verwechslungsgefahr: Reinigungsmittel werden von Kindern oft für Spielzeug oder Getränke gehalten. Immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, Schränke gut sichern. Quelle: FotoHelin - stock.adobe.com

„Ganz wichtig ist es, den Unfällen vorzubeugen“, sagt Yannik Niebuhr, Leiter des Ausbildungszentrums des Deutschen Roten Kreuzes in Leipzig. Das sei möglich, indem sich Erwachsene in den eigenen vier Wänden regelmäßig auf Augenhöhe des Kindes begeben und prüfen, was der Nachwuchs alles mit ausgestrecktem Arm oder kletternd erreichen kann. Sind Fenster und Balkontür verriegelt? Werden Kleinteile wie Knopfbatterien oder Nüsse sicher aufbewahrt? Sind Kabel und Tischdecken unerreichbar angebracht?

Eine der größten Gefahren entstehe, wenn der Nachwuchs etwas verschluckt, das die Luftröhre versperrt. „Es ist schwer für Kinder, in solchen Situationen auf sich aufmerksam zu machen“, verdeutlicht Niebuhr. Für den Ernstfall gibt er folgenden Rat: Das Kind mit dem Oberkörper nach unten hängend über das Knie legen und mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter schlagen. Üben können Eltern solche Ausnahmesituationen am besten in Erste Hilfe Kursen. Diese seien wichtig, um Handlungssicherheit für Extremfälle zu bekommen, meint der Experte.

Von Anne Grimm