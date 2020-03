Landkreis Leipzig

Gebärdendolmetscher, 24-Stunden-Touren und Lampion-Safaris... – die 7-Seen-Wanderung in diesem Frühjahr hält wieder neue und bewährte Angebote bereit. Immer mehr Wanderfans werden so in das Leipziger Neuseenland gelockt. Bei der 7-Seen-Wanderung, dem wohl größten ostdeutschen Wanderevent, findet jeder seine passende Route. So verspricht es der veranstaltende Verein, die Sportfreunde Neuseenland.

Versteckte Orte an der Strecke erkunden

Vom 8. bis zum 10. Mai werden in Markkleeberg und im Leipziger Neuseenland wieder die Wanderschuhe geschnürt. Drei Tage Wanderspaß mit über 70 Wanderrouten zwischen 4 und 103 Kilometern – ob Gesundheits-, Familien- oder Extremwanderung. Unterwegs werden leckere Speisen und Getränke angeboten und mithilfe der Wander-App können spannende touristische Highlights und versteckte Orte an der Strecke erkundet werden.

Entlang der Strecken richtet der Veranstalter sogenannte Fotopoints ein, wo sich die Teilnehmer Erinnerungsbilder erstellen lassen kann können. Quelle: Sportfreunde Neuseenland

Neben den 30 ungeführten Wanderstrecken, stehen noch 24 geführte Genuss-, 18 Familien- und 6 Gesundheitswanderungen auf dem Programm. Rund 80 Prozent der Touren sind bereits ausverkauft oder es werden nur noch einzelne Restplätze angeboten. Die aktuellen Verfügbarkeiten sind online abrufbar. Highlights 2020 sind vor allem die Aktiv- und Gesundheitstouren, bei denen die unterschiedlichsten Altersgruppen angesprochen und Personen aktiviert werden. So erleben beispielsweise Kinder bei der „G4-Tobetour“ zusammen mit Ihren Eltern oder Großeltern eine Art Fitnessparcours und legen gespickt mit kurzen Sprints und tollen Spielen rund drei Kilometer durch den Palmengarten zurück.

Bei der Husky Outdoor Adventure Tour wird Outdoor-Equipment unter fachkundiger Anleitung in der Natur getestet und leckere Snacks mit Campingkocher unter freien Himmel zubereitet. Barrierefreie Angebote werden mit einem kleinen Rollstuhl Icon im Programm gekennzeichnet, so wandert man auf der „T16 - Spurensuche in Markkleeberg über 7 Kilometer und der „T19 - Denk-mal in Leipzig“ über 9 Kilometer, zusammen mit einem Gebärdendolmetscher. Für Menschen mit einer Sehbehinderung bietet die Weitwandergruppe des Allgemeinen Leipziger Wandervereins und die Wanderfreunde des Vereins Leipziger Wanderer Unterstützung an. Wer Bedarf an einer individuellen Tour-Begleitung hat, kann sich an die Sportfreunde Neuseenland per E-Mail oder telefonisch.

Nachtwanderung mit Lampions

Für alle Kurzwanderfans mit Kindern empfehlen wir die neue „K12-Lampion- Nachtwanderung“ über 6 Kilometer. Jeder Teilnehmer erhält einen Lampion, mit dem es in der Dunkelheit durch den Agra-Park entlang der Pleiße geht. Höhepunkt bei der Zielankunft ist das Höhenfeuerwerk auf der Festwiese in Markkleeberg.

Die Anmeldung ist online oder bei allen Vorverkaufsstellen möglich. Ausführliche Informationen zu allen Strecken & Impressionen finden Sie unter www.7seenwanderung.de sowie im aktuellen Programmheft.

