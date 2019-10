Diese Bäcker in Leipzig haben am 3. Oktober geöffnet

Leipzig

Während viele Leipziger am Tag der Deutschen Einheit ausschlafen und sich auf ein verlängertes Wochenende freuen, stehen andere wie gewohnt an ihrem Arbeitsplatz. Damit frische Brötchen auch zum Feiertagsfrühstück nicht fehlen, haben viele Bäcker im Stadtgebiet am 3. Oktober geöffnet. Zumeist sind es die größeren Bäckereien und Ketten, die ihre Kunden empfangen. Kleinere Backstuben machen in der Regel dicht. Welche Filialen in Ihrer Nähe erreichbar sind, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst. In der Liste fehlt eine Bäckerei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an baecker@lvz.de

Zentrum

Erntebrot, Promenaden Hbf., 04109 Leipzig, 7 bis 21 Uhr

Le Crobag, Promenaden Hbf., 04109 Leipzig, 7 bis 21 Uhr

Lukas, Gleis 14, Promenaden Hbf., 04109 Leipzig, 6 bis 20 Uhr

Lukas, Gleis 17, Promenaden Hbf., 04109 Leipzig, 6 bis 20 Uhr

Lukas, Gleis 22, Promenaden Hbf., 04109 Leipzig, 6 bis 20 Uhr

Wiener Feinbäcker Heberer, Promenaden Hbf., 04109 Leipzig, 8 bis 18 Uhr

Wiener Feinbäcker Heberer, Promenaden Hbf., Osthalle, 04109 Leipzig, 5.30 bis 18 Uhr

Wendl, Ferdinand-Rhode-Straße 3b, 04105 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Dorotheenplatz 10, 4109 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Nikolaistraße 20-26, 04109 Leipzig, 7 bis 14 Uhr

Lukas, Am Brühl 10, 4109 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Grimmaische Straße 29, 04109 Leipzig, 6 bis 19 Uhr

Lukas, Riemannstraße 100, 4107 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Waldstraße 25, 04105 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Leipziger Osten

Handwerksbäckerei Kleinert, Heinrichstraße 1A, 04317 Leipzig, 7 bis 11.30 Uhr

Wendl, Arthur-Winkler-Straße 37-41, 04319 Leipzig, 7.30 bis 10.30 Uhr

Wendl, Franzosenallee 6c, 04289 Leipzig, 7 bis 10.30 Uhr

Wendl, Löbauer Straße 68-70, 04347 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Wendl, Schwarzackerstraße 1, 04299 Leipzig, 6.30 bis 18 Uhr

Wendl, Zweinaundorfer Straße 198, 04316 Leipzig, 7.30 bis 10.30 Uhr

Schäfers, Riebeckstraße 9, 04317 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Schäfers, Dresdner Straße 72, 04317 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Leipziger Westen

Handwerksbäckerei Kleinert, Kiewer Straße 3, 04209 Leipzig, 7 bis 11.30 Uhr

Handwerksbäckerei Kleinert, Georg-Schwarz-Straße 58, 04177 Leipzig, 7 bis 11.30 Uhr

Handwerksbäckerei Kleinert, Lützner Straße 192, 04179 Leipzig, 7 bis 11.30 Uhr

Handwerksbäckerei Kleinert, Leipziger Straße 78, 04178 Leipzig, 7 bis 11.30 Uhr

Wendl, Tschaikowskistraße 1, 04105 Leipzig, 7.30 bis 18 Uhr

Wendl, Lauchstädter Straße 19, 04229 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Wendl, Leipziger Straße 65, 04178 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Wendl, Könneritzstraße 53, 04299 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Wendl, Nonnenstraße 15, 04299 Leipzig, 7.30 bis 10.30 Uhr

Lukas, Könneritzstraße 48, 04229 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Selliner Straße 13a, 04207 Leipzig , 7 bis 11 Uhr

Schäfers, Karl-Heine-Straße 87, 04299 Leipzig, 8 bis 11 Uhr

Schäfers, Jahnallee 63, 04177 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Schäfers, Zschochersche Straße 105, 04299 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Café Fun Tass Tisch, Industriestraße 41, 04229 Leipzig, 7 bis 16 Uhr

Croissanterie, Karl-Heine-Straße 56B, 04229 Leipzig, 8 bis 14 Uhr

Wiener Feinbäcker Heberer, Lindenauer Markt 10, 04177, 8 bis 12 Uhr

Leipziger Norden

Handwerksbäckerei Kleinert, Gohliser Straße 23, 04155 Leipzig, 7 bis 11.30 Uhr

Wendl, Georg-Schumann-Straße 290, 04159 Leipzig, 7.30 bis 10.30 Uhr

Wendl, Coppistraße 42, 04157 Leipzig, 7 bis 12 Uhr

Wendl, Gohliser Straße 43, 04155 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Wendl, Landsberger Straße 4, 04157 Leipzig, 7 bis 13 Uhr

Wendl, Lindenthaler Straße 44, 04155 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Wendl, Wittenberger Straße 25, 04129 Leipzig, 7.30 bis 10.30 Uhr

Lukas, Delitzscher Straße 68, 04129 Leipzig, 7 bis 11 Uhr

Lukas, Georg-Schumann-Straße 171, 04159 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Lukas, Landsberger Straße 39, 04158 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Schäfers, Gohliser Straße 28, 04155 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Schäfers, Zur Lindenhöhe 1, 04158 Leipzig, 8 bis 11 Uhr

Leipziger Süden

Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 86, 04275 Leipzig, 6.30 bis 18 Uhr

Wendl, Bornaische Straße 22, 04277 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 13A, 04107 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Wendl, Brunhildstraße 2, 04279 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Wendl, Rathausstraße 29, 04416 Markkleeberg, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Straße 104, 04275 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Straße 157, 04277 Leipzig, 7 bis 18 Uhr

Schäfers, Karl-Liebknecht-Straße 48, 04275 Leipzig, 7 bis 17 Uhr

Backhaus Henning, Schmiedeweg 1, 04442 Zwenkau, 8 bis 18 Uhr

Dünkel Backparadies & Café, Kochstraße 3404257 Leipzig, 7 bis 16 Uhr

Unser Schulbäcker, Hardenbergstraße 54, 04275 Leipzig, 7 bis 13 Uhr

