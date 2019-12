Leipzig

Auch am Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr müssen Sie nicht auf frische Brötchen verzichten. Viele Bäcker in Leipzig, vor allem die Filialen großer Ketten aber auch kleinere Läden, haben am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geöffnet. Welche Bäckereien in der Messestadt Kunden empfangen, haben wir in einer Übersicht nach Stadtteilen zusammengefasst.

Innenstadt

Erntebrot, Promenaden Hbf, Willy-Brandt-Platz 7, am 24. von 6 bis 14 Uhr, am 25. und 26. von 6 bis 21 Uhr, am 31. von 6 bis 14 Uhr und am 1. von 6 bis 21 Uhr

Le Crobag, Promenaden Hbf, Willy-Brandt-Platz 7, am 24. von 6 bis 16 Uhr, am 25. von 6 bis 20 Uhr, am 26. von 6 bis 21 Uhr, am 31. von 6 bis 16 Uhr und am 1. von 6 bis 21 Uhr

Lukas, Promenaden Hbf, Willy-Brandt-Platz 7, am 24. von 5 bis 14 Uhr, am 25. und 26. von 7 bis 18 Uhr, am 31. von 5 bis 16 Uhr und am 1. von 7 bis 18 Uhr

Lukas, Gleis 14, Promenaden Hbf, am 24. von 6 bis 14 Uhr, am 25. von 7 bis 18 Uhr, am 26. von 8 bis 18 Uhr, am 31. von 6 bis 16 Uhr und am 1. von 8 bis 18 Uhr

Lukas, Am Brühl 1, 04109, am 24. von 7 bis 14 Uhr, am 31. von 7 bis 18 Uhr und am 1. von 8 bis 18 Uhr

Lukas, Grimmaische/Goethestr. 1, 04109, am 24. von 6 bis 14 Uhr, am 31. von 6 bis 18 Uhr und am 1. von 6 bis 19 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Straße 6b, 04107 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Lukas, Petersstr. 30, 04109, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Lukas, Promenaden Hbf, neben Bücherei Ludwig, am 24. von 6 bis 14 Uhr, am 25. und 26. von 7 bis 18 Uhr, am 31. von 6 bis 16 Uhr und am 1. von 8 bis 18 Uhr

Lukas, Nikolaistr. 20-26/Ritterstr. 23, 04109, am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Käthe-Kollwitz-Straße 22, 04109 Leipzig, am 24. von 7 bis 13 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Universitätsstraße 16, 04109 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wiener Feinbäcker Heberer, Promenaden Hbf, Willy-Brandt-Platz 7, am 24. von 8 bis 14 Uhr, am 25. und 26. von 8 bis 18 Uhr, am 31. von 8 bis 14 Uhr und am 1. von 8 bis 18 Uhr

Norden

Bäckerei Jens Heinrich, Möckernsche Str. 2, 04155 Leipzig, am 24. und 31. von 5.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Gohliser Straße 23, 04155 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 11:30 Uhr

Lukas, Delitzscher Str. 68, 04129, am 24. von 7 bis 12 Uhr, am 26. von 7 bis 11 Uhr und am 31. von 7 bis 12 Uhr

Lukas, Georg-Schumann-Straße 171 in der Axis-Passage, 04159 Leipzig, am 24. von 7 bis 12 Uhr, am 26. von 8 bis 12 Uhr, am 31. von 7 bis 14 Uhr und am 1. von 8 bis 12 Uhr

Lukas, Landsberger Straße 39, 04158 Leipzig, am 24. und 26. von 7 bis 13 Uhr, am 31. von 7 bis 15 Uhr und am 1. von 8 bis 15 Uhr

Lukas, Lützower Straße 9-13b in den Gohlis Arkaden, 04155 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 14 Uhr

Schäfers, Gohliser Str. 28, 04155 Leipzig, am 24. und 31. von 6 bis 12 Uhr

Wendl, Birkenring 12, 04158 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Coppistraße 42, 04157 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Straße 4, 04157, am 24. von 6.30 bis 12 Uhr und am 31. von 6.30 bis 13 Uhr

Wendl, Landsberger Straße 81, 04157 Leipzig, am 24 und 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Lindenthaler Straße 44, 04155 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 13 Uhr und am 31. von 6.30 bis 14 Uhr

Wendl, Messe-Allee 25, 04158 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Georg-Schumann-Straße 103-111 im Kaufland-Center, 04155 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Georg-Schumann-Straße 290 im Kaufland-Center, 04159 Leipzig, am 24. von 6 bis 14 Uhr und am 31. von 6 bis 18 Uhr

Wendl, Gohliser Straße 43, 04155 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Waldbaurstraße 2, 04347 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Wittenberger Straße 25, 04129 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Osten

Bäckerei Kleinert, Heinrichstraße 1a / Dresdner Straße, 04317 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 11.30 Uhr

Lukas, Paunsdorfer Allee 1 ( Paunsdorf Center), 04329 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Schäfers, Riebeckstr. 9, 04317, am 24. und 31. von 7 bis 12 Uhr

Schäfers, Dresdner Str. 72, 04317, am 24. von 7 bis 12 Uhr und am 31. von 7 bis 13 Uhr

Wendl, Arthur-WInkler-Straße 37-41, 04319 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 13 Uhr

Wendl, Holzhäuser Straße 110, 04299 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Löbauer Str. 68-70, 04347 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Paunsdorfer Allee (Goldene Hufe), 04329 Leipzig, am 24. von 7 bis 13 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Schwarzackerstraße 1, 04299 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Sommerfelder Straße 80, 04316 Leipzig, am 24. und 31. von 4 bis 14 Uhr

Süden

Lukas, Bernhard-Göring-Straße 83, 04277 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Str. 104, 04175, am 24. von 7 bis 14 Uhr, am 26. von 8 bis 14 Uhr, am 31. von 7 bis 14 Uhr und am 1. von 8 bis 16 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Str. 157, 04277 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr, am 26. von 8 bis 16 Uhr, am 31. von 7 bis 16 Uhr und am 1. von 8 bis 17 Uhr

Lukas, Riemannstr. 10, 04107, am 24. von 7 bis 14 Uhr, am 31. von 7 bis 16 Uhr und am 1. von 8 bis 16 Uhr

Schäfers, An der Märchenwiese 16, 04277 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Schäfers, Karl-Liebknecht-Str. 48, 04275, am 24. und 31. von 7 bis 12 Uhr

Wendl, Arthur-Hoffmann-Straße 175, 04277 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Bornaische Straße 20/22, 04277 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Brunhildstraße 2, 04279 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Franzosenallee 6 im Sonnenpark, 04289 Leipzig, am 24. von 7 bis 12 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Karl-Liebknecht-Str. 13a, 04107 Leipzig, am 24. von 6.30 Uhr bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Karl-Liebknecht-Str. 86, 04275 Leipzig, am 24. von 6.30 Uhr bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Rathausstraße 29, 04416 Markkleeberg, am 24. von 7 bis 12 Uhr und am 31. von 7 bis 13 Uhr

Wendl, Rathausstraße 33 in der Rathausgalerie, 04416 Markkleeberg, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Tarostraße 2, 04103 Leipzig, am 24. von 7 bis 13 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Zweinaundorfer Straße 198, 04316 Leipzig, am 24. von 7 bis 13 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Zwickerauer Straße 125/129 im Moritzhof, 04279 Leipzig, am 24. von 7 bis 13 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Westen

Bäckerei Kleinert, Georg-Schwarz-Straße 58, 04177 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Kiewer Straße 3-5, 04209 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Leipziger Straße 78, 04178 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 11.30 Uhr

Bäckerei Kleinert, Lützner Straße 164, 04179 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 11.30 Uhr

Café Fun Tass Tisch, Industriestraße 41, 04229 Leipzig, am 24. und 31. von 7 bis 13 Uhr

Schäfers, Zschochersche Str. 105, 04229, am 24. von 6 bis 14 Uhr und am 31. von 6 bis 12 Uhr

Lukas, Dorotheenplatz 1, 04109, am 24. von 7 bis 13 Uhr, am 26. von 8 bis 12 Uhr, am 31. von 7 bis 14 Uhr und am 1. von 8 bis 13 Uhr

Lukas, Könneritzer Str. 48-52, 04229, am 24. von 7 bis 14 Uhr, am 26. von 8 bis 15 Uhr, am 31. von 7 bis 16 Uhr und am 1. von 8 bis 18 Uhr

Lukas, Selliner Str. 13, 04207, am 24. von 7 bis 12 Uhr und am 31. von 7 bis 11 Uhr

Lukas, Waldstr. 25, 04105, am 24. und 26. von 7 bis 13 Uhr, am 31. von 7 bis 16 Uhr und am 31. von 8 bis 16 Uhr

Wendl, Ferdinand-Rhode-Straße 3b, 04105 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Könneritzstraße 53, 04229 Leipzig, am 24. von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wendl, Lauchstädter Straße 18, 04229 Leipzig, am 24. von 6.30 Uhr bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Nonnenstraße 15, 04229 Leipzig, am 24. von 7 bis 12 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Leipziger Straße 65, 04178 Leipzig, am 24. von 7 bis 13 Uhr und am 31. von 7 bis 14 Uhr

Wendl, Thomasiusstraße 2, 04109 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 13 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Tschaikowskistraße 1, 04105 Leipzig, am 24. von 6.30 bis 14 Uhr und am 31. von 6.30 bis 16 Uhr

Wendl, Zschochersche Straße 82, 04229 Leipzig, am 24, von 7 bis 14 Uhr und am 31. von 7 bis 16 Uhr

Wiener Feinbäcker Heberer, Lindenauer Markt 10, 04177 Leipzig, am 24. von 6 bis 12 Uhr und am 31. von 6 bis 14 Uhr

Von LVZ