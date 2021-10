Diese Corona-Regeln gelten ab Montag an Sachsens Schulen

Leipzig

Nach zwei Wochen Herbstferien beginnt an diesem Montag sachsenweit wieder der Schulbetrieb. Auf welche neuen Regeln bei Masken- und Testpflicht sich die Schülerinnen und Schüler einstellen müssen, zeigt dieser LVZ-Überblick. Eine Besonderheit stellen dabei die zwei in der aktuellen Schul- und Kita-Corona-Verordnung vorgesehenen Schutzwochen dar, die verhindern sollen, dass Urlaubsrückkehrer das Coronavirus in ihre Schulen eintragen.

Zwei Schutzwochen nach den Ferien

Corona-Testpflicht: Von diesem Montag an bis einschließlich 14. November müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Lehr- und Hortpersonal dreimal pro Woche im Abstand von zwei Tagen testen – also idealerweise montags, mittwochs und freitags. Fällt das Ergebnis des Schnelltests positiv aus, dürfen sie die Schule nicht mehr betreten. Ausgenommen von der Testpflicht sind Geimpfte und Genesene.

Ab 15. November wird die Zahl der Tests dann auf zweimal pro Woche zurückgefahren, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der kreisfreien Stadt oder dem Landkreis über zehn liegt; in Regionen unter zehn reicht ein Test pro Woche aus.

Die Tests an den Schulen sind weiterhin kostenfrei. Auch in den Testzentren zahlen Schüler bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nichts.

Wann fällt die Maskenpflicht?

Mund-Nase-Schutz: Es besteht an allen sächsischen Schulen eine generelle Maskenpflicht – sowohl auf dem Schulgelände als auch im Unterricht. Ausgenommen davon sind lediglich Grundschulen, dort darf die Maske im Unterricht abgesetzt werden.

Ab der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien tritt eine entscheidende Änderung in Kraft. Ab 8. November entfällt dann die Maskenpflicht im Unterricht auch für Schülerinnen und Schüler sowie Schulpersonal an weiterführenden Schulen – allerdings nur, solange in Sachsen die sogenannte Vorwarnstufe (landesweit 180 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen oder 650 Covid-19-Patienten auf Normalstationen) nicht erreicht ist. Diese erste Krankenhaus-Belastungsgrenze wurde jedoch bereits am vergangenen Freitag erstmals überschritten. Hält dieser Zustand an fünf aufeinanderfolgenden Tagen an, gilt am übernächsten Tag wieder Maskenpflicht im Unterricht.

Ausnahmen von der Maskenpflicht: Neben Grundschülern, der im Unterricht ihre Maske absetzen dürfen, sind auch alle Personen davon befreit, die dies aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen durch ein Attest nachweisen können. Darüber hinaus muss die Maske auf dem Schulhof nicht getragen werden, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten auch: in Horten innerhalb der Gruppenräume, auf dem Außengelände von Grund- und Förderschulen sowie Horten, beim Sportunterricht, beim Essen und Trinken im Schulgebäude, bei der Abnahme von Tests, für Schülerinnen und Schüler während einer Prüfung oder eines schriftlichen Leistungsnachweises am Sitzplatz (wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird). Die Maskenpflicht entfällt zudem bei Sitzungen der Schulkonferenz und von Gremien der Eltern- und Schülermitwirkung sowie während Eltern-Lehrer-Gesprächen, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird.

Wechselunterricht bleibt Option

Eingeschränkter Präsenzunterricht: Sachsenweit wird der Präsenzunterricht erst eingeschränkt, wenn die in der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung für die sogenannte Überlastungsstufe festgelegten Schwellenwerte zur Bettenauslastung mit an Covid-19-Erkrankten in den sächsischen Krankenhäusern (420 belegte Intensiv- oder 1300 belegte Normalbetten) erreicht oder überschritten werden. Erst dann wechseln alle Kitas, Grundschulen und Förderschulen in den eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen oder Klassen und festen Bezugspersonen in festgelegten Räumen oder Bereichen. Für viele andere Schülerinnen und Schüler findet dann Wechselunterricht statt. Sachsenweite Schulschließungen sind in der Verordnung nicht vorgesehen.

Von Klaus Staeubert