Leipzig

Die allererste Bestellung ging vor etwas mehr als einer Woche ein. Wenig später kam ein orangegekleideter Fahrradbote, um die Lieferung abzuholen. Die Entscheidung, sich bei Lieferando anzumelden, war für Toni Krätzer ein Abwägen. Durch den ersten Lockdown war sein Café, das „Dankbar“ in der Leipziger Jahnallee, noch relativ glimpflich gekommen. Das To-Go-Geschäft im Frühjahr lief gut. Doch jetzt im Winter bleiben die Leute eher zu Hause und wollen Essen bestellen. „Zunächst haben wir überlegt selbst einen Lieferdienst auf die Beine zustellen, aber dafür haben wir keine Kapazitäten“, sagt Krätzer. Schließlich habe er seinen Laden beim Lieferdienst-Riesen angemeldet.

Damit ist er kein Einzelfall. Die Bestellplattform verzeichnet im Corona-Jahr 2020 einen enormen Zuwachs und Rekordumsätze. Monatlich vermittelt Lieferando derzeit rund zehn Millionen Bestellungen an Restaurants in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahr haben die Bestellungen im dritten Quartal um 38 Prozent zugenommen. In diesem Jahr seien viele neue Restaurant-Kunden zu Lieferando gekommen, bestätigt Lieferando-Sprecher Oliver Klug. Das Unternehmen gehört zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway, der im April 2019 auch die Anbieter Delivery Hero, Lieferheld und pizza.de übernommen hat. Seitdem ist Lieferando auf dem deutschen Markt quasi ohne Konkurrenz und kann hier die Regeln bestimmen. Die gefallen nicht allen.

„Wir haben keine Rechte“

„ Lieferando macht sehr viel Geld mit uns“, erzählt der Besitzer einer Leipziger Pizzeria. Sein Restaurant läuft sehr gut – auch dank Lieferando. Durchschnittlich 500 bis 600 Gerichte verkauft er am Tag. An einem Sonntag können es auch mal 800 sein. Seit 2012 wickelt er die Außer-Haus-Bestellungen über Lieferando ab. Obwohl er auch in der Corona-Krise gut verdient, ist er unzufrieden. „Wir haben keine Rechte“, betont er. Über die Jahre sei die Provision, die Lieferando für die Abwicklung der Bestellungen kassiert, stetig gestiegen. Er zahlt 13 Prozent seines Umsatzes, weil er das bestellte Essen selbst ausliefert. Übernehmen das die orangefarbengekleideten Lieferando-Fahrer beträgt die Provision 30 Prozent.

Bei Lieferando könne man schnell gekündigt werden – so erzählt es der Leipziger Restaurant-Inhaber. Deshalb will er weder seinen Namen, noch den seines Restaurants öffentlich nennen. Zu wichtig ist die Bestellplattform inzwischen geworden. „99 Prozent unserer Bestellungen laufen über Lieferando“, erzählt er. Selbst seine Nachbarn eine Etage über dem Restaurant würden über die Lieferando-App bei ihm bestellen. Wer hier nicht auftaucht, existiert für viele Kunden quasi nicht.

Ein Hilfspaket für die Corona-Zeit

Lieferando betont hingegen die gute Zusammenarbeit mit den Gastronomen. „Am Ende geht es uns nur so gut wie den Restaurants“, so Sprecher Oliver Klug. Und für diese ist die Situation in der Corona-Krise denkbar schwierig. Deshalb habe Lieferando ein Corona-Hilfspaket gestartet. Für Restaurants, die sich neu auf der Plattform anmelden, sind Bestellungen und Auslieferungen für einen Monat kostenlos. „Mit dieser Maßnahme wollen wir die Gastronomen in dieser schwierigen Zeit unterstützen“, betont Oliver Klug. Die Selbstabholung sei bereits seit März und bis auf Weiteres kostenfrei

Direkt in den Läden bestellen

Die große Reichweite und professionelle Infrastruktur von Lieferando ist für viele Gastronomen ein Argument für den Bestell-Riesen. Auch Hassan Lagzouli kann die Essensbestellungen in seinen beiden Läden Habibi Funk 1 und 2 nicht selbst ausliefern und greift auf Lieferando zurück. Damit gehört er zu einer Minderheit. Denn 90 Prozent aller Restaurants liefern die über die Plattform abgewickelten Bestellungen selbst aus.

Hassan Lagzouli sieht die Vorteile, empfindet die Provision von 30 Prozent aber als zu teuer: „Sie haben das Monopol und für uns gibt es keine andere Möglichkeit.“ Glücklicherweise würden bei ihm aber immer noch viele Leute telefonisch bestellen und das Essen selbst abholen. „Das ist am besten, auch um noch mit unseren Gästen in Kontakt zu bleiben“, so der Besitzer.

Das Ziel: Den Lockdown überstehen

Der direkte Kundenkontakt ist auch für Toni Krätzer sehr wichtig. Für ihn ist Lieferando ein Mittel zum Zweck: Solange er keine Gäste in seinem Café empfangen kann, nutzt er die Plattform. „Das Wichtigste ist, dass wir nach dem Lockdown noch da sind“, betont er. Er ist sich sicher, dass sein Laden sobald es wieder geht so gut besucht sein wird wie vor der Corona-Zwangspause. Dann will er sich bei Lieferando wieder abmelden.

Von Lilly Günthner