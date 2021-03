Leipzig

Paukenschlag in der Pandemie. Leipzigs Einzelhändler müssen ab Donnerstag, 1. April 2021, erneut schließen. Das kündigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Stadtrat an. Click&Meet wird dementsprechend nicht mehr möglich sein, auch Museen, die erst kürzlich wieder geöffnet haben, müssen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher wieder schließen. Weiterhin dürfen jedoch bestimmte Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung öffnen.

Leipzig: Welche Geschäfte dürfen weiter öffnen?

Diese Läden dürfen ab dem 1. April mit Ausnahme der Osterfeiertage öffnen:

Abhol- und Lieferdienste,

Apotheken,

Babyfachmärkte.

Banken und Sparkassen,

Baumärkte,

Baumschulen,

Blumengeschäfte,

Buchläden,

Bestatter,

Drogerien,

Friseure,

Fußpflegen und weitere körpernahe Dienstleistungen, wenn sie medizinisch notwendig sind,

Gartenmärkte,

Getränkemärkte,

Großhandel beschränkt auf Gewerbetreibende

Hörgeräteakustiker

Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie einschlägige Ersatzteilverkaufsstellen,

Lebensmittelhandel,

Optiker,

Orthopädieschuhtechniker,

Poststellen,

Reinigungen

Sanitätshäuser,

Tankstellen,

Tierbedarf,

Waschsalons,

Wertstoffhöfe,

Zeitungsverkauf.

Öffnungen für Geschäfte in Leipzig im April: Zwei Szenarien sind möglich

Ab dem 1. April gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Ihr zufolge dürfen Geschäfte nach zwei Szenarien öffnen. Das erste ist abhängig von der Inzidenz. Liegt diese in Sachsen und in Leipzig unter 100, darf der Einzelhandel öffnen. Aktuell liegt die Inzidenz in Leipzig zwar unter 100, in Sachsen aber bei 182,3 (Stand: 31.3.2021). Demzufolge dürfen Geschäfte nicht öffnen.

Allerdings soll ab 6. April für bestimmte Geschäfte auch eine inzidenzunabhängige Öffnung möglich sein - mit Testpflicht und ausführlichen Hygienekonzepten. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass nicht mehr als 1300 Klinikbetten im gesamten Freistaat Sachsen mit Corona-Patienten belegt sind. Diese Zahl könnte schon in der kommenden Woche erreicht sein - damit rechnet jedenfalls Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (Stand 31.3.2021). Sollte es so kommen, müssen Geschäfte auch ab dem 6. April geschlossen bleiben.

Stand: 31.3.2021, 15 Uhr.

Von Matthias Roth/Julia Grass/Andreas Tappert