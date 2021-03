Leipzig

Die Unsicherheit ist groß bei Leipzigs Einzelhändlern. Wer darf denn nun seit Montag öffnen und wer nicht? Welche Voraussetzungen gelten und droht bei einem Fehler am Ende sogar noch eine saftige Strafe? LVZ.de zeigt im Überblick, welche Läden aufmachen können, und erklärt die aktuelle Rechtslage.

Diese Geschäfte dürfen seit dem 8. März wieder unabhängig von Inzidenzwerten und weiteren Verfügungen ihre Kunden empfangen:

Abhol- und Lieferdienste,

Apotheken,

Banken und Sparkassen,

Baumärkte,

Baumschulen,

Blumengeschäfte,

Buchläden,

Bestatter,

Drogerien,

Friseure,

Fußpflegen und weitere körpernahe Dienstleistungen, wenn sie medizinisch notwendig sind,

Gartenmärkte,

Getränkemärkte,

Großhandel beschränkt auf Gewerbetreibende

Hörgeräteakustiker

Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie einschlägige Ersatzteilverkaufsstellen,

Lebensmittelhandel,

Optiker,

Orthopädieschuhtechniker,

Poststellen,

Reinigungen

Sanitätshäuser,

Tankstellen,

Tierbedarf,

Waschsalons,

Wertstoffhöfe,

Zeitungsverkauf.

Inzidenzwert unter 100: So dürfen weitere Geschäfte öffnen

Das ist neu im Entwurf der Corona-Schutzverordnung. Sie sieht Lockerungen bei sinkenden Inzidenzwerten vor. Das ist aber an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden.

Zunächst muss die Inzidenz beachtet werden – es zählen die Angaben des Robert-Koch-Instituts. Notwendig für eine Erleichterung ist eine Zahl von weniger als 100 in Sachsen selbst und in Leipzig an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Dabei darf der Zeitraum vor dem 8. März bereits mitbetrachtet werden. Diese Hürde wurde in Leipzig bereits genommen.

Zusätzlich muss die Stadt nun eine Allgemeinverfügung erlassen und die weiteren Erleichterungen somit auf einen rechtssicheren Boden stellen. Die Stadtverwaltung hat diese Vorschrift bereits angekündigt, sie soll am Donnerstag in Kraft treten.

Dann dürfen auch alle anderen Geschäfte wieder aufmachen. Kunden müssen vor dem Einkauf aber einen Termin vereinbaren („Click & Meet“), die persönlichen Daten wie Name und Adresse sind zur Kontaktnachverfolgung anzugeben und im Laden selbst darf sich pro 40 Quadratmeter ein Kunde aufhalten.

Warum haben am 8. März bereits große Ketten in Leipzig geöffnet?

Die Realität sah am 8. März so aus: Im Modegeschäft Urban Outfitters in der Petersstraße war der Eingang geöffnet und eine Mitarbeiterin ließ Kunden ein, sobald diese ihre Adressen in eine Liste eingetragen hatten. Ein paar Meter entfernt bot sich bei der Modekette H&M ein ähnliches Bild: Dort saßen zwei Verkäuferinnen am Eingang und vereinbarten mit Kunden Termine.

Vor dem Modehaus Breuninger bildete sich gegen Mittag sogar eine kleine Schlange mit einem halben Dutzend Wartenden, die sofort eingelassen werden wollten. Sie durften nacheinander eintreten und mussten gleich hinter dem Eingang an einem Stehtisch ihre Adressen eintragen. „Wir lassen bis zu 200 Kunden herein“, erklärte ein Mann am Einlass. Bei Galeria Kaufhof war es ähnlich.

Mit anderen Worten: Der Handel hat ohne rechtliche Grundlage einfach Fakten geschaffen. Man habe mit Blick auf die fehlende Allgemeinverfügung „tatsächlich keine Kenntnis“ gehabt, teilte Breuninger mit und kündigte eine Prüfung des Vorgangs an.

Auch kleinere Einzelhändler waren verunsichert, öffneten teilweise und schlossen ihre Geschäfte wieder, als sie von der fehlenden Allgemeinverfügung erfuhren.

Für viele Gewerbetreibende war die am Freitagabend vorgestellte Corona-Schutzverordnung schlicht so unverständlich, dass sie am Montag von falschen Voraussetzungen ausgingen oder gar nicht mehr durchblickten.

Droht den zu früh geöffneten Geschäften ein Bußgeld?

Der bisherige Bußgeldkatalog sieht bisher für unerlaubte Öffnungen eine Summe von 1000 Euro vor. Unklar ist allerdings, in welchem Maße und ob überhaupt die Stadt auch Bußgeldbescheide erlassen hat.

Stand: 9.3.2021, 13 Uhr.

Von Matthias Roth/Andreas Tappert