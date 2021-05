Diese Lebensmittelgeschäfte haben Pfingstmontag geöffnet

Leipzig

Diese Lebensmittelgeschäfte haben Pfingstmontag in Ihrem viertel geöffnet.

Leipziger Zentrum

Spar express HBF, Promenaden HBF, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig, 9-22 Uhr

DM HBF, Promenaden HBF, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig, 10-20 Uhr

Rossmann HBF, Promenaden HBF, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig, 10-20 Uhr

Vitalia, Promenaden HBF, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig, 12-18 Uhr

Ted´s Späti 2, Sebastian-Bach-Str. 31, 04109 Leipzig, 11-22 Uhr

Löwen-Tanke, Jahnallee 11, 04109 Leipzig, 10-18 Uhr

REWE To Go Aral, Marschnerstr. 50, 04109 Leipzig, 0-24 Uhr

Leipziger Norden

Ahoi Gohlis, Landsberger Str. 3, 04157 Leipzig, 11-22 Uhr

REWE To Go Aral, Max-Liebermann-Str. 101, 04157 Leipzig, 0-24 Uhr

Leipziger Westen

Ahoi Lindenau, Merseburger Str. 38 b, 04177 Leipzig, 11-22 Uhr

Ahoi Altlindenau, Merseburger Str. 103, 04177 Leipzig, 10-22 Uhr

REWE To Go Aral, Merseburger Str. 111, 04177 Leipzig, 0-24 Uhr

Schatzinsel, Forststr. 7, 04229 Leipzig, 9-22 Uhr

Späti 29, Schnorrstr. 3 b, 04229 Leipzig, 14-22

Leipziger Süden

Ahoi Südvorstadt, Schenkendorfstr. 45 a, 04275 Leipzig, 8-22 Uhr

REWE To Go Aral, An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig, 0-24 Uhr

Leipziger Osten

Sprutzbude, Holsteinstr. 15, 04315 Leipzig, 12-22 Uhr

Ted´s Späti, Prager Str. 49, 04317 Leipzig, 11-22 Uhr

Von LVZ