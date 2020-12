Leipzig

Auch an den Weihnachtsfeiertagen müssen Sie nicht auf frische Brötchen und anderes Gebäck verzichten. Zu Heiligabend haben die meisten Leipziger Bäckereien noch geöffnet, am ersten und zweiten Feiertag sind es schon weniger. Damit Sie wissen, wo in ihrer Nähe Sie in den nächsten Tagen noch frische Backwaren bekommen, haben wir die Öffnungszeiten von Bäckereien in Leipzig zusammengestellt. Geordnet nach Stadtteilen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. In der Liste fehlt eine Bäckerei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an baecker@lvz.de. Übrigens haben wir auch getestet, wo es den besten Stollen der Stadt gibt.

Leipziger Zentrum

Bäckerei Wendl, Tarostraße 2 (Rewe-Markt), 04103 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Stephanstraße 4, 04103 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Inselstraße 6, 04103 Leipzig: 24.12. 6.30-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Büttnerstraße 4, 04103 Leipzig: 24.12. 6.30-12 Uhr

Bäckerei & Konditorei Göbecke, Hans-Poeche-Straße 13: 04103 Leipzig: 24.12. 7-11 Uhr

Café Corso, Brüderstraße 6, 04103 Leipzig: 24.12. 8-12 Uhr

Bäckerei Wendl, Tschaikowskistraße 1/Jahnallee, 04105 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Ferdinand-Rhode-Straße 3b, 04105 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Lukas Waldstraße 25, 04105 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 26.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-18 Uhr

Bäckerei Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 13a, 04107 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Steinecke, Beethovenstraße 21, 04107 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Karl-Liebknecht-Straße 22, 04107 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Straße 104, 04107 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr, 26.12. 8-16 Uhr, 27.12. 6.30-18 Uhr

Lukas, Karl-Liebknecht-Straße 6B (Konsum), 04107 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr, 27.12.

Lukas, Bayrischer Platz, Riemannstraße 10, 04107 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr, 27.12. 7-18 Uhr

Backstein, Grassistraße 4, 04107 Leipzig: 24.12. 9-13 Uhr

Backhaus Hennig, Windmühlenstraße 29, 04107 Leipzig: 24.12. 6-13 Uhr

Bäckerei Kleinert, Brühl 14-16, 04109 Leipzig: 24.12. 10-17 Uhr, 27.12. 12-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Thomasiusstraße 2, 04109 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-13 Uhr

Bäckerei Wendl, Käthe-Kollwitz-Straße 18, 04109 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Backhaus Wentzlaff, Zimmerstr. 1, 04109 Leipzig: 24.12. 7-12

Bäckerei Steinecke, Hainstraße 16-18, 04109 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Ranstädter Steinweg 20, 04109 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Neumarkt 1, 04109 Leipzig: 24.12. 8-14 Uhr

Lukas, HBF (Westhalle) Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: 24.12. 5-14 Uhr, 25.12. 7-18 Uhr, 26.12. 7-18 Uhr, 27.12. 4.30-20 Uhr

Lukas, HBF (Gleis 14) Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: 24.12. 6-14 Uhr, 25.12. 7-18 Uhr, 26.12. 8-18 Uhr, 27.12. 5.30-19 Uhr

Lukas, HBF (Querbahnsteig) Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig: 24.12. 6-14 Uhr, 25.12. 7-18 Uhr, 26.12. 7-18 Uhr, 27.12. 5-20 Uhr

Lukas, Dorotheenplatz 1, 04109 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 26.12. 8-12 Uhr, 27.12. 7-18 Uhr

Lukas, Grimmaische/ Goethestraße 1, 04109 Leipzig: 24.12. 6-14 Uhr, 27.12. 6-18 Uhr

Lukas, Petersstraße 30, 04109 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Lukas, Am Brühl 1 (Höfe am Brühl), 04109 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Le Crobag, Promenaden HBF, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 24.12. 6-19 Uhr, 25.12. 6-20 Uhr, 26.12. 6-18.30 Uhr, 27.12. 6-20 Uhr

Leipziger Norden

Bäckerei Wendl, Wittenberger Straße 25, 04129 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7.30-10.30 Uhr

Lukas, Eutritzsch Center, Delitzscher-Straße 68, 04129 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-11 Uhr

Backhaus Wentzlaff, Netto-Markt Eutritzsch, Theresienstraße 77, 04129 Leipzig: 24.12. 6.30-14

Bäckerei Kleinert, Gohliser Straße 23, 04155 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Lindenthaler Straße 44, 04155 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Gohliser Straße 43, 04155 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei WendlGeorg-Schumann-Straße 103-111 ( Kaufland),04155 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Schäfers, Gohliser Straße 23, 04155 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr, 27.12. 6-18 Uhr

Lukas, Gohlis Arkaden, Lützowstraße 9-13b, 04155 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Jens Heinrich, Möckernsche Straße 2, 04155 Leipzig: 24.12. 5.30-11 Uhr

Seidels Klosterbäckerei, Eisenacher Straße 17, 04155 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Backcafé Hennig, Sasstraße 5, 04155 Leipzig: 24.12. 6-13 Uhr

Bäckerei Wendl, Landsberger Straße 4,04157 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Wendl, Coppistraße 42,04157 Leipzig: 24.12. 6.30-14 Uhr, 27.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Wendl, Landsberger Straße 81 ( Edeka Gohlis), 04157 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Lukas, Landsberger Straße 39, 04157 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 26.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Backcafé Hennig, Landsberger Straße 50, 04157 Leipzig: 24.12. 6-13 Uhr

Backhaus Hennig im Lidl, Max-Liebermann-Straße 99, 04157 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Wendl, Messeallee ( Edeka Wiederitzsch), 04158 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Kleinert, Georg-Schumann-Straße 185, 04159 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr

Lukas,Axis-Passage Georg-Schumann-Straße 171, 04159 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 26.12. 8-12 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Leipziger Westen

Bäckerei Kleinert, Georg-Schwarz-Straße 58,04177 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Kleinert, William-Zipperer-Straße 53, 04177 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr

Bäckerei Steinecke, Georg-Schwarz-Straße 56, 04177 Leipzig: 24.12. 5.30-12 Uhr

Schäfers, Jahnallee 63, 04177 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Wiener Feinbäcker Heberer, Lindenauer Markt 10, 04177 Leipzig: 24.12. 8-12 Uhr, 26.12. 8-12 Uhr, 27.12. 8-12 Uhr

Bäckerei Kleinert, Leipziger Straße 78, 04178 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Leipziger Straße 65 (Böhlitz-Ehrenberg), 04178 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-16 Uhr

Bäckerei & Konditorei Tippner, Sandberg 43, 04178 Leipzig (Rückmarsdorf): 24.12. 5.30-11 Uhr

Bäckerei Kleinert, Lützner Straße 164, 04179 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Krätzer, Weinbergstraße 14/ Ecke Georg-Schwarz-Straße, 04179 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Bäckerei & Konditorei Tippner, Morgensternstraße, 04179 Leipzig: 24.12. 4.45 -11 Uhr

Backhaus Hennig im Lidl, Lützner Straße 394, 04205 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Backhaus Hennig im Kaufland, Kiewer Straße 30, 04205 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Lukas, Selliner Straße 13a, 04207 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-11 Uhr

Konditorei Feiste, Trattendorfer Weg 21, 04207 Leipzig: 24.12. 9-12 Uhr

Bäckerei Kleinert, Kiewer Straße 3-5 (Ratzelbogen), 04209 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Backhaus Hennig im Netto, Breisgaustraße 58, 04209 Leipzig: 24.12. 6:30-14 Uhr

Bäckerei Wendl, Bornaische Straße 20-22 (Netto-Markt), 04227 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 7-16 Uhr

Bäckerei Wendl,Könneritzstraße 53, 04229 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Lauchstädter Straße 18, 04229 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Nonnenstraße 15, 04229 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Wendl, Zschochersche Straße 82 (Rewe-Markt), 04229 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Brockhausstraße 2, 04229 Leipzig: 24.12. 6.30-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Zschochersche Straße 48, 04229 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Nonnenstraße/ Ecke Industriestraße, 04229 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr

Lukas, Könneritzstraße 48-52 (Konsum), 04229 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr, 26.12. 8-15 Uhr, 27.12. 7-18 Uhr

Bäckerei Krätzer, Nonnenstraße 5f, 04229 Leipzig, 24.12. 6.30-12 Uhr

Café Fun Tass Tisch, Industriestraße 41, 04229 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr, 27.12. 7-16 Uhr

Seidels Klosterbäckerei, Karl-Heine-Straße 40, 04229 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Backhaus Hennig im Netto, Dieskaustraße 155, 04249 Leipzig: 24.12. 6:30-14 Uhr

Backhaus Henning im Kaufland, Bismarckstraße 41, 04249 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Leipziger Süden

Unser Schulbäcker, Kochstraße 34, 04257 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-13 Uhr

Bäckerei Wendl, Karl-Liebknecht-Straße 86, 04275 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 6.30-17 Uhr

Schäfers, Karl-Liebknecht-Straße 48, 04275 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Lukas, Bernhard-Göring-Straße 83, 04275 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Unser Schulbäcker, Hardenbergstraße 54, 04275 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-13 Uhr

Bäckerei Perduß, Scharnhorststraße 44, 04275 Leipzig: 24.12. 5.30-12 Uhr

Backcafé Hennig, Scharnhorststraße 41a, 04275 Leipzig: 24.12. 6-13 Uhr

Bäckerei Perduß, Kantstr. 67, 04275 Leipzig: 24.12. 6-11 Uhr

Bäckerei Wendl, Arthur-Hoffmann-Straße 175,04277 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Backpavillon Hennig am Lidl, Zwickauer Straße 66, 04277 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Wendl,Brunhildstraße 2, 04279 Leipzig: 24.12. 6-13 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Zwickauer Straße (Moritzhof), 04279 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Bäckerei Eßrich, Teichmannstraße 31 ( Liebertwolkwitz), 04288 Leipzig: 24.12. 5.30 -11 Uhr

Bäckerei Wendl, Franzosenallee 6c, 04289 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-10.30 Uhr

Bäckerei Wendl, Schwarzackerstraße 1, 04299 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr, 27.12. 6.30-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Holzhäuser Straße 110, 04299 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Papiermühlstraße 2-4, 04299 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Bäckerei Eßrich, Naunhofer Straße 60, 04299 Leipzig: 24.12. 6-11.30 Uhr

Bäckerei Wendl, Alter Bahnhof / Rathausstraße 29, 04416 Markkleeberg: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7-17 Uhr

Bäckerei Wendl, Rathausgalerie, Rathausstraße 33, 04416 Markkleeberg: 24.12. 7-14 Uhr

Leipziger Osten

Bäckerei Steinecke, Kreuzstraße 31, 04315 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Krätzer, Dornbergerstraße 1-10, 04315 Leipzig: 24.12. 6.30-12 Uhr

Bäckerei Wendl, Zweinaundorfer Straße 198 ( Penny-Markt), 04316 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7.30-10.30 Uhr

Bäckerei Wendl, Sommerfelder Straße 80, 04316 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Steinecke, Zweinnaundorfer Straße 163 (Norma), 04316 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Kleinert, Heinrichstraße 1a/ Dresdnerstraße, 04317 Leipzig: 24.12. 7-11.30 Uhr, 27.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Steinecke, Ostplatz 2, 04317Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Schäfers, Riebeckstraße 9, 04317 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Schäfers, Dresdner Straße 72, 04317 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr, 27.12. 7-12 Uhr

Bäckerei Eßrich,Oststraße 18, 04317 Leipzig: 24.12. 7-10 Uhr

Bäckerei Steinecke, Beuchaer Straße 1, 04318 Leipzig: 24.12. 6.30-12 Uhr

Kuchenhimmel & Brotfein, Martinstraße 6, 04318 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 8-12 Uhr

Bäckerei Hachmeister, Zweinaundorfer Straße 9, 04318 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr, 27.12. 7.30-10.30 Uhr

Bäckerei Wendl, Arthur-Winkler-Straße 37-41, 04319 Leipzig: 24.12. 7-12 Uhr, 27.12. 7.30-10.30 Uhr

Backhaus Hennig im Lidl, Riesaer Str. 75, 04328 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Wendl, Paunsdorfer Allee (Goldene Hufe), 04329 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr

Lukas, Paunsdorf, Center Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig: 24.12. 7-14 Uhr

Bäckerei Wendl, Löbauer Straße 68-70 (Sonnenwall),04347 Leipzig: 24.12. 7-13 Uhr, 27.12. 7-16 Uhr

Bäckerei Wendl, Waldbaurstraße 2, 04347 Leipzig: 24.12. 6.30-13 Uhr

Backhaus Hennig im Netto, Braunstraße 1a, 04347 Leipzig: 24.12. 6:30-14 Uhr

Backhaus Hennig im Netto, Stollberger Straße 6, 04349 Leipzig: 24.12. 6:30-14 Uhr

Bäckerei Krätzer, Friedrichshafener Straße 150, 04357 Leipzig: 24.12. 6-12 Uhr

Backhaus Wentzlaff, Konsum-Markt, Kirchstraße 7, 04445 Liebertwolkwitz: 24.12. 7-14

