Diese Leipziger Garagenhöfe müssen für neue Schulen weichen

Leipzig

Die Garagenpächter sind offenbar bereits informiert, die Kinder zu einem Großteil noch nicht geboren: Bis zum Jahr 2030 sollen in Leipzig 2397 Pachtgaragen aus DDR-Zeiten weichen, um Platz für rund 5000 Schülerinnen und Schüler zu schaffen. „Leipzig ist eine Stadt, die sich verdichtet“, sagte Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) am Montag im Neuen Rathaus, als sie zusammen mit Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) die Pläne vorstellte. „Grundstücke, welche die Anforderungen an einen Schulstandort erfüllen, sind nicht leicht zu finden“, so die Politikerin. Dienberg betonte: „Garagen bereitzustellen, ist keine Pflichtaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, Schulplätze anzubieten hingegen schon.“

Insgesamt sollen in Leipzig bis 2030 etwa 30 zusätzliche Schulen ans Netz gehen. Für zehn der geplanten Standorte werden Garagenhöfe in Mitleidenschaft gezogen: für sechs Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Oberschule, ein Gymnasium und eine Sporthalle (siehe Infokasten). Auf sieben dieser Flächen stehen momentan Garagenhöfe, die weichen müssen. Die übrigen drei geplanten Areale erhält die Stadt im Tausch: Dafür geht Boden, auf den elf weitere Garagenhöfe gebaut sind, in Privatbesitz über.

Hier sollen Garagenhöfe weichen und neue Schulen entstehen Möckern (Hans-Beimler-Straße): Grundschule mit 448 Plätzen statt81 Garagen Gohlis-Nord (Witzlebenstraße/Knöfler-straße): Grundschulemit 336 Plätzen statt284 Garagen Mockau-Nord (Rosenowstraße/Katzmannstraße): Oberschulemit 504 Plätzen statt214 Garagen Mockau-Nord (Schildberger Weg): Grundschule mit 336 Plätzen statt 554 Garagen Anger-Crottendorf (Krönerstraße/Gregor-Fuchs-Straße): Grundschule mit 448 Plätzen statt 179 Garagen Dölitz-Dösen (Georg-Maurer-Straße): Grundschule mit 448 Plätzen statt 156 Garagen Stötteritz (Václav-Neumann-Straße/Ambrosius-Barth-Platz): Sporthalle statt 32 Garagen Grünau (Karlsruher Straße): Grundschule mit 448 Plätzen, bisheriger Eigentümer des Areals erhält im Tausch Garagenhof-Grundstücke in Reudnitz-Thonberg, Neulindenau, Eutritzsch und Sellerhausen-Stünz Volkmarsdorf (Torgauer Platz): Gemeinschaftsschule mit1200 Plätzen, bisheriger Eigentümer erhält im Tausch Garagenhof-Grundstücke in Sellerhausen-Stünz, Schönefeld-Ost und Gohlis-Nord Leutzsch (Philipp-Reis-Straße): Gymnasium mit 896 Plätzen, bisheriger Eigentümer erhält im Tausch Garagenhof-Grundstücke in Neulindenau, Wiederitzsch und Gohlis-Nord.

Die 2397 betroffenen Garagen verteilen sich damit auf 18 Höfe. Insgesamt befinden sich in Leipzig etwa 11.500 Garagen-Stellplätze auf 226 Höfen in kommunaler Verwaltung. Die Grundstücke gehören allesamt der Stadt, kurioserweise sind die Pächter jedoch oftmals im Besitz der Bauten darauf. „Mit der jetzt vorliegenden Liste können wir in den überwiegenden Fällen Entwarnung geben“, sicherte Dienberg zu. Jedenfalls bis 2030 brauche die Stadt den Platz der rund 9100 verschonten Garagen nicht, um neue Schulen zu bauen. „Bei den wenigen betroffenen Garagenhöfen möchten wir für Planungssicherheit sorgen.“ Auch deren Pächter könnten die Garagen je nach Standort aber noch einige Jahre weiternutzen, bis die jeweiligen Bauprojekte konkreter würden, so der Baubürgermeister.

Schülerzahl wächst jährlich um etwa 1000

Wie Felthaus hervorhob, wächst die Zahl der Leipziger Schülerinnen und Schüler durch Einschulungen und Zuzüge netto um ungefähr 1000 pro Jahr. Bis 2030 müssen nach der Prognose des Schuldezernats zusätzlich 175 Klassen an Grundschulen, 133 an Oberschulen und 287 an Gymnasien Platz finden. Für den Bau einer Grundschule wird ein Flächenbedarf von 8000 bis 12.000 Quadratmeter veranschlagt, für eine weiterführende Schule werden 15.000 bis 20.000 Quadratmeter benötigt. Die Standortsuche orientiert sich auch daran, wo die meisten Familien mit Kindern leben. „Kurze Wege für kurze Beine“, so Felthaus, laute das Motto bei den Grundschulen. Die Schülerinnen und Schüler sollen zu Fuß gehen können – und das auf sicheren Wegen. Bei den weiterführenden Schulen sei eine gute Erreichbarkeit durch Busse und Straßenbahnen das Minimalziel.

„Endlich werden die Bedürfnisse der Kinder gesehen“, kommentierte Nancy Hochstein, Vorsitzende des Kreiselternrats Leipzig, die Entscheidung. Baubürgermeister Dienberg stellte indes klar, dass die Kommune auch die Garagen-Pächter nicht aus dem Blick verliere. „Uns ist bewusst, dass in den Garagen nicht einfach nur Autos stehen“, sagte er. „Sie sind soziale Orte, an denen sich die Menschen treffen.“ Diese Funktion wolle man mit anderen Angeboten, so gut es gehe, ersetzen: etwa in Nachbarschaftszentren oder vielleicht sogar neuen Quartiersgaragen, in denen Stellflächen vermietet werden könnten. Diejenigen Pächter, deren Garagenflächen die Stadt nicht mit Schulen bebaut, sondern lediglich wegtauscht, könnten ohnehin Glück haben: Falls die jeweiligen Neueigentümer nichts Anderes mit den Grundstücken vorhaben und die Garagen somit erhalten bleiben, sollen sich die Bedingungen der Pachtverträge nicht ändern, erklärte Dienberg.

Von Mathias Wöbking