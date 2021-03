Leipzig

Es war ein langer Schaffensprozess mit einem am Ende doch schnellen Ende. Leipzig hat am Dienstag eine Allgemeinverfügung erlassen und online veröffentlicht. Sie ist ab Mittwoch gültig. Sie sieht weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen vor. Damit dürfen außer den ohnehin schon erlaubten Geschäften auch alle anderen Einzelhändler ihre Läden unter bestimmten Auflagen nach dem Prinzip „Click& Meet“ öffnen.

Kosmetikstudios dürfen öffnen

Erlaubt sind nun auch wieder alle körpernahen Dienstleistungen mit Hygieneauflagen. Kinder unter 15 Jahren dürfen im Individualsport wieder im Außenbereich in Gruppen bis zu 20 Personen trainieren. Und: Am kommenden Montag darf dann auch der Leipziger Zoo wieder mit Hygienekonzept öffnen.

Um die Verfügung war seit dem Wochenende gerungen worden. Nach Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung am vergangenen Freitagabend war die Stadt Chemnitz am Wochenende vorangeschritten und hatte bereits am Sonnabend die Lockerungen angekündigt, die dann von Montag an griffen.

Einzelhändler machen einfach auf

Leipzig war noch nicht so weit. Stadtsprecher Matthias Hasberg kündigte am Sonntag noch weitere Beratungen zu Wochenbeginn an. Die Stadt wurde am Montag von der Wirklichkeit überholt. Viele Einzelhändler, aber auch große Ketten in der Innenstadt, öffneten bereits ihre Filialen. Meist begründeten sie den Schritt mit einer anderen Interpretation der Corona-Schutzverordnung.

Mit der jetzt erlassenen Regelung bewegen sich nun auch die Leipziger Geschäftsleute wieder auf rechtssicherem Boden. Zum Hintergrund: Die neue Corona-Schutzverordnung lässt weitere Lockerungen wie „Click & Meet“ zu, wenn in Sachsen und den betroffenen Landkreisen oder kreisfreien Städten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert an Coronainfektionen unter 100 liegt. Als letzten Schritt müssen die Landratsämter und Rathäuser noch eine eigene Allgemeinverfügung erlassen.

Wenn die Inzidenz im Freistaat Sachsen oder in der Stadt Leipzig den Wert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet, müssen diese Lockerungen rückgängig gemacht werden.

Auf der anderen Seite gilt: Bleibt, gerechnet von Mittwoch an, an den 14 folgenden Tagen der Inzidenzwert in Sachsen und Leipzig unter 100, treten automatisch weitere Lockerungen in Kraft. So dürften am 24. März wieder die Freisitze von Kneipen öffnen, allerdings mit strengen Hygieneauflagen.

