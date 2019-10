Zum 25. Geburtstag des Leipziger Opernballs haben sich die Organisatoren einen Wunsch erfüllt und Reibeisenstimme Bonnie Tyler für das Event begeistern können. Die Tickets für das Fest am Samstag unter dem Motto „La Dolce Vita in Südtirol“ sind lange vergriffen, aber am Roten Teppich können Fans einen Blick auf die Stargäste erhaschen.