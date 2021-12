Diese Spielplätze in Leipzig sind saniert oder neu entstanden

Leipzig

In diesem Jahr hat die Stadt Leipzig 16 seiner derzeit rund 320 öffentlichen Spielplätze erneuert und saniert. Diese sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. „Vordergründig werden die Spielplätze erneuert, die aufgrund ihres Alters und des baulichen Zustandes einen dringlichen Sanierungsbedarf aufweisen. Dabei werden die zu erneuernden Spielplätze möglichst gleichmäßig auf das Stadtgebiet verteilt“, so Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer. Ein Schwerpunkt sei auf die Plätze gelegt worden, die besonders stark frequentiert sind.

Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen

Der Elefant bleibt dem Spielplatz im Palmengarten erhalten. Quelle: André Kempner

Noch nicht fertig ist der Spielplatz im Palmengarten. Denkmalgeschützte Figuren wie der Betonelefant werden entsprechend restauriert. Auch die dortige „Weltkugel“ oder die „Eisenbahn“ bleiben erhalten. Das wurde auch Zeit, denn seit den 1990er-Jahren ist hier nichts passiert. Lediglich kleine Maßnahmen wurden durchgeführt, um den Platz instand zu halten und die Sicherheit zu gewährleisten, erklärt Dittmar. Eine Besonderheit sollen hier auch die Spielgeräte für Menschen mit Beeinträchtigungen sein.

Mit Hilfe des Städtebauförderprogramms „Zukunft Stadtgrün“ finanzierte die Stadt das Projekt, das wegen des Elefanten auch denkmalpflegerische Aspekte beachten musste. Außerdem sind 13 Bäume gepflanzt worden, die in einigen Jahren beim Spielen Schatten spenden sollen. Allein für den Spielplatz am Palmengarten betragen die Gesamtkosten für die Baumaßnahme rund 550 000 Euro.

Rückblick 2021

Am Kirchplatz Möckern können Kleinkinder an neuen Spielgeräten spielen und die größeren sich an der Tischtennisplatte austoben. Quelle: André Kempner

Wie die Stadt mitteilt, sind 16 Projekte fertiggestellt worden. Im Friedenspark ist der verschlissene Rutschenturm durch eine neue Spielkombination ersetzt worden. Am „Naturbad Südwest“ in Großzschocher sind neue Kletterkombination und Kleinkinderspielgeräte dazugekommen. „Am Obstgarten“ in Kleinzschocher sind die vorhandenen Geräte saniert und ergänzt worden. Der Henriettenpark in Lindenau hat eine neue Ausstattung unter anderem mit Trampolin, Doppelschaukel erhalten.

Am Spielplatze in der „Bienitzstraße“ im Ortsteil Burghausen können sich die Kinder zum Beispiel auf eine neue Kletterburg, aber auch über Rutschen und Schaukeln freuen. Ganz im Norden auf dem Spielplatz in Wiederitzsch in der Theobald-Beer-Straße ist auch die überalterte bisherige Ausstattung durch eine neue Spielkombination ersetzt worden. Auch in Möckern konnte der Spielplatz am Kirchplatz mit einer Tischtennisplatte und Kleinkinderspiel sowie einer Kletterkombination mit Rutsche aufgewertet werden.

Mit einer Schaukel-Reck-Spielkombination sowie einem Sitzkarussell konnte der Spielplatz am Enzianweg aufgewertet werden. In Engelsdorf wurden ebenso neue Geräte für den Spielplatz „August-Bebel-Platz“ und in der Verdistraße angeschafft. Der Lene-Voigt-Park hat einen neuen Schaukelplatz erhalten, das Wasserspiel ist saniert worden.

Für Jugendliche ist in Liebertwolkwitz ein neues Areal entstanden. Sie können die neue Streetballanlage ausprobieren, Tischtennisspielen und das neue Skate-Element, eine sogenannte Bowl testen. Außerdem wurden marode Spielgeräte ausgetauscht. Vor kurzem ist aber auch die große Skateranlage in der Grünauer Parkallee fertiggestellt worden.

Pläne für 2022

Insgesamt standen für das Jahr 2021 rund eine Million Euro für die Sanierung und den Ausbau zur Verfügung – auch für das kommende Jahr ist diese Summe bereits wieder bestätigt. Damit soll unter anderem der Neubau der Spielplätze in Schönau und in der Schleußiger Dammstraße. Zusätzlich stehen Erneuerungen im Schönauer Park, auf dem Martinsplatz in Kleinzschocher, sowie am Schillerhain in Gohlis Süd, auf dem Herderplatz in Connewitz und „Am Rehbacher Anger“ an.

