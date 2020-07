Wann wird meine Straße saniert? Zumindest für die wichtigsten Magistralen in Leipzig liefert darauf der neue Rahmenplan der Stadtverwaltung zum Mobilitätskonzept „Leipzig 2030“ eine recht präzise Antwort. Hier folgt der Überblick für die nächsten fünf Jahre.

18 Millionen Euro werden zurzeit in den Umbau der zweitgrößten Haltestelle in Leipzig investiert. Bis November sollen die Arbeiten am Goerdelerring abgeschlossen sein. Voraussichtlich bis Ende August bleibt die Kreuzung für den Autoverkehr und zehn Straßenbahnlinien gesperrt. Quelle: Kempner