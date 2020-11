Dieser Rentner ist in Leipzig-Connewitz bekannt wie ein Bunter Hund

Leipzig

Es gibt in jeder Stadt und in jedem Viertel Unikate, die bekannt sind wie bunte Hunde. Einer davon ist Helmut Runow. Der 75-Jährige beschloss, seinen Altersruhestand nach Connewitz zu verlegen. Wobei „Ruhestand“ nicht ganz das passende Wort ist, denn er versorgt seit Jahren die Passanten mit lauter Rockmusik, die aus seinem Küchenfenster in die Biedermannstraße hallt.

„Ich spiele auch nur Lieder, die gut sind und die muss man doch laut hören, wegen dem Beat“, erklärt er in seiner berühmten Küche sitzend. Die meisten Leute im Viertel sind begeistert, wenn er sein Radio aufdreht und Oldies aus den 60er-Jahren zum Besten gibt. Besonders angetan ist er von den Beatles, den Rolling Stones oder Led Zeppelin. „Manche Leute tanzen auch vorm Fenster. Viele sagen mir, dass es ihnen gefällt. Manche zeigen mir auch den Vogel“, sagt er und fängt an zu lachen.

„Das war eine schöne Zeit“

Ein Nachbar habe einmal versucht, sein Fenster mit Eiern zu bewerfen. Getroffen habe er nicht, erzählt Runow schelmisch. „Ich brauche diese Musik, schon immer! Die habe ich früher zum Tanzen gehört. Das war eine schöne Zeit.“

1945 wird Runow in Altenhagen geboren, seine Familie zieht aber noch im selben Jahr nach Thüringen. Erst später kehrte sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Immerhin hat er in dieser schweren Zeit einen Kameraden kennengelernt, der ihm sechs Jahre später eine Arbeit im Erzgebirgischen Geyer verschafft. Und so erlebt der Sohnemann Helmut seine Schulzeit und seine Sturm-und-Drang-Phase in diesem Städtchen.

Auf Arbeit ist das Kofferradio immer dabei

Dem jungen Mann ist seine Freiheit wichtig. Heiraten ist keine Option: „Ich wollte mit meinem Koffer nur von Kirsche zu Kirsche ziehen. Außerdem bin ich von Beruf Maler gewesen. Da konnte man sich seine Zeit selbst einteilen“, erinnert er sich. Auch damals ist sein Kofferradio immer dabei, die Lautstärke voll aufgedreht. Am Wochenende geht er mit seinen Freunden zum Fußball. Danach wird gefeiert, während die örtliche Kapelle „Doreenas“ Rockmusik zum Besten gibt.

Bei einer dieser Tanzabende kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung, die Runows Leben in eine neue Bahn lenken soll. „Wir waren zu und wollten Heeme, draußen standen Mädchen, die wurden nicht reingelassen“, sagt er. Eines dieser Mädchen ist Petra. Die beiden verlieben sich, heiraten und bekommen zwei Kinder. Runow weiß noch: „Petra hat mir gesagt, ich bin kein hübscher Mann, aber ein irrer Typ.“ Sie bändigt den damals 33-jährigen Wildfang, der sich niemals binden wollte.

Erster Kontakt in Connewitz

Die Familie lebt die nächsten Jahre in Borna. Als die Kinder in den 90er-Jahren zum Studieren nach Leipzig gehen, ziehen die Eltern hinterher, in die Nähe der Eisenbahnstraße. Im Jahr 2000 erleidet Runow einen Herzinfarkt und muss in Rente gehen. Die neue Freizeit verbringt er unter anderem in Connewitz, wo er die WG seines Sohnes Etienne und später die Wohnungen von dessen Freunden malert.

Helmut knüpft dadurch erste Kontakte im Viertel und geht auch oft zu Fußballspielen des Roten Stern Leipzig. „Das hat mich an die Zeit in Geyer erinnert“, sagt er. 2006 hat Runow einen weiteren Herzinfarkt, seine Frau rettet ihm damals das Leben, beatmet ihn, bis die Rettungskräfte eintreffen. „Danach habe ich meinen ersten Herzschrittmacher bekommen“, erzählt er und zeigt mit dem Daumen lässig über die Schulter zu seinem Küchenregal, wo er das ausgediente Gerät zur Erinnerung liegen hat. Doch der Infarkt bleibt nicht der letzte Schicksalsschlag: Zwei Jahre danach stirbt Petra.

Ein Punker lädt ihn auf ein Bier ein

Runow weiß noch: „Danach wollte ich nur noch raus.“ Sein Weg führt ihn wenige Monate später nach Connewitz in die Nähe seines Sohnes. „Es war eine Wohnung frei und mir hat der Grundriss gefallen.“ Doch das ist nicht der einzige Grund für seine Entscheidung. „Vor vielen Jahren kam ich mal am Kreuz an und da torkelte ein Punker aus der Kneipe, damals hieß sie noch Werk III. Er sagte zu mir: ,Komm rein Alter, ich geb’ dir ein Bier aus!’. Ich antwortete: ,Wenn ich noch Bier trinken dürfte, da könntest du das Portemonnaie aber aufmachen’.“ Durch Erlebnisse wie diese habe der im Herzen jung gebliebene Rentner schnell gemerkt: „Du fühlst dich nicht alt in Connewitz.“

Helmut Runow Quelle: André Kempner

An seiner neuen Heimat stören ihn vor allem die „schlimmen Berichte“ in den Medien. „Das haut hinten und vorne nicht hin“, sagt er. Es sei ungerecht, dass es hingestellt würde als das unheilvolle Viertel. Er lebe gern in Connewitz, „weil hier was los ist. Wenn das andere bekloppt finden, ist mir das egal“. Nur dass die Polizeistation oft angegriffen wird, sei für ihn nicht in Ordnung. „Ich fühle mich durch sie sicherer und sehe die Station nicht als Provokation. Es gibt keine langen Wege, wenn mal was ist.“

Zoro, WGT , Fußball – Er genießt das bunte Treiben

Runow genießt das Leben im Szeneviertel, soweit es seine Gesundheit zulässt. Von seinem Schlafzimmerfenster etwa kann er direkt auf das Zoro-Gelände blicken. „Wenn Zorofest ist, gucke ich gerne zu. Und letztes Jahr war ich sogar beim WGT (Wave Gothik Treffen) mit Bändchen!“ Außerdem geht Runow weiterhin zum Fußball beim Roten Stern oder bei Turbine. „Das ist ein super Umfeld, locker vom Hocker. Dort kommen Alt und Jung zusammen“, wie er sagt.

Wenn nicht gerade Pandemie ist, geht er gern mit seinen „drei Kumpelinen“ in Kneipen wie Barabbas oder Frau Krause. Alleine ist Runow selten, auch seine Kinder und Enkel sind oft bei ihm zu Hause. Und er hat seit drei Jahren wieder eine Lebensgefährtin – die 70-jährige Waltraud. Sie wohnt in Freiberg. Doch oft treffen sie sich, um gemeinsam das bunte Treiben in Connewitz zu erleben.

Von Pauline Szyltowski