Dieser Sonnenuntergang ist Leipzigs schönstes Urlaubsfoto

Es sind Erinnerungen an entspannte und sorglose Zeiten: Die besten Urlaubs-Schnappschüsse unserer Leser im Sommer 2020 wurden an Orten aufgenommen, an die aktuell keine Reisen möglich sind. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) hat Spanien und Amsterdam inzwischen zu Risikogebieten erklärt – wie auch Wien, Prag, die Côte d’Azur und viele andere beliebte Urlaubsregionen.

Bis Mittwochabend durfte beim LVZ-Urlaubsfoto-Wettbewerb online über das schönste Bild abgestimmt werden. Zehn Fotos hatte eine Redaktionsjury zuvor aus rund 100 Einsendungen ausgewählt. Den deutlichen Sieg im Voting holte sich ein Foto aus Asturien an der spanischen Atlantikküste. Auf Platz zwei landete ein farbenfroher Schnappschuss aus Holland, dahinter eine stimmungsvolle Aufnahme von der Insel Usedom. Das sind die Gewinner:

Platz 1: Sonnenuntergang am Playon de Bayas (22,8 Prozent)

Als Daniela Keil im Sommer mit ihrer neun Monate alten Tochter in den Norden der iberischen Halbinsel reiste, war Urlaub in Spanien noch problemlos möglich. Während ihrer Elternzeit in Asturien entstand dieses Bild, das fast ein Viertel unserer Voting-Teilnehmer zu ihrem Favoriten kürte. Ein menschenleerer Strand, die tief stehende Sonne über dem Atlantik – mit diesem atmosphärischen Postkartenmotiv holte sich die Leipzigerin den Sieg. Ihr Preis: Ein Gutschein von Little John Bikes im Wert von 40 Euro.

Das Gewinnerfoto: Sonnenuntergang am Playon de Bayas in Asturien. Quelle: Daniela Keil

Platz 2: Buntes Amsterdam (17,4 Prozent)

In der niederländischen Hauptstadt scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Zumindest lassen das die Uhren an einem blumengeschmückten Fahrrad in den Grachten Amsterdams vermuten. Das Bild von Nadja Hoffmann aus Leipzig zeigt eine typische Sommerszene im Zentrum der Metropole. Damit schoss sich die Leipzigerin auf den zweiten Platz in unserem Foto-Wettbewerb. Ihr Preis: Ein Familienticket für die Sachsen-Therme im Wert von 36 Euro.

Das zweitplatzierte Foto zeigt einen Kanal im Zentrum von Amsterdam mit geschmückten Fahrrädern. Quelle: Nadja Hoffmann

Platz 3: Gewitterstimmung auf Usedom (15,1 Prozent)

Am Strand von Bansin an der Ostsee fotografierte Jens Nitsche eine besondere Abendstimmung. Zwischen blauem Himmel, dunklen Gewitterwolken und Strandgras ragt ein Rettungsschwimmerturm aus einem Meer von Strandkörben hervor. Mit diesem Bild landete unser Leser aus Schkeuditz auf dem dritten Platz. Sein Preis: Ein Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro für die Promenaden im Hauptbahnhof.

Das Foto von Jens Nitsche ist am Strand von Bansin im Ostsee-Urlaub entstanden. Quelle: Jens Nitsche

Auch die Plätze vier bis zehn gehen natürlich nicht leer aus und erhalten tolle LVZ-Fanpakete. In unserer Galerie zeigen wir noch einmal die zehn besten Bilder:

Wir danken allen Teilnehmern für Ihre Fotos und gratulieren den glücklichen Gewinnern!

Von Robert Nößler