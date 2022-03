Digital war gestern: Ein Leipziger Fotograf und die Renaissance der Analogie

Leipzig

Auf den ersten Blick wirkt das Fotostudio von Axel Schneegaß ganz gewöhnlich. Eine Leinwand, ein Lichtschirm und ein Spiegel reihen sich um ein gelbes Sofa. Davor steht eine Kamera auf einem Stativ. Schaut man genauer hin, wird man jedoch stutzig: Es ist keine hochmoderne Digitalkamera, sondern ein großes, schwarzes Gerät, dessen Handhabung für einen Laien kompliziert aussieht. Sie ist schon mehrere Jahrzehnte alt – und ganz analog.

Axel Schneegaß – überzeugt von analoger Fotografie. Quelle: André Kempner

Weg von der Beliebigkeit

Gleich daneben steht eine alte Pentax-Kamera. Was im Jahr 2015 mit einem Hasselblad-Modell begann, ist heute zu einer ganzen Sammlung geworden. Alle Exemplare haben inzwischen drei bis vier Jahrzehnte auf dem Buckel. „Ich habe so viele Kameras, die kann ich gar nicht alle zählen“, sagt Axel Schneegaß und lacht. „Aktiv in Benutzung sind davon aber nur sieben.“

Für seine Aufnahmen verwendet Axel Schneegaß am liebsten diese 40 Jahre alte Pentax-Kamera. Quelle: André Kempner

Immer bessere Technologie, unbegrenzte Aufnahmeversuche, unendliche Möglichkeiten, ein Bild im Nachgang zu bearbeiten – der digitalen Fotografie sind kaum Grenzen gesetzt. „Mir war der Prozess zu perfekt. Jedes Ergebnis war total beliebig und überhaupt nicht nachhaltig. Mich hat das einfach nicht mehr zufrieden gestellt“, erläutert der 47-Jährige. Deswegen sagte er sich vor vier Jahren von der digitalen Fotografie los und errichtete gemeinsam mit seiner Frau ein analoges Fotostudio im Leipziger Stadtteil Connewitz.

Sinnlichkeit in der Dunkelheit

Dort schießen, entwickeln und drucken die beiden ihre Fotos selbst. Möglich macht das eine Dunkelkammer mit Vergrößerungsmaschine und verschiedenen Plastikbecken, in denen die Bilder entwickelt werden. Der Film ist lichtempfindlich. Deswegen darf während des Entwicklungsprozesses kein Licht in die Dunkelkammer dringen. „Jeder Handgriff muss automatisiert sein, muss einfach sitzen“, sagt Axel Schneegaß. Man sei völlig auf sein Gefühl und seine Wahrnehmungen angewiesen – eine Besonderheit der analogen Fotografie. „Kunst muss man mit allen Sinnen erleben.“

In seinem Fotostudio hat Axel Schneegaß eine Dunkelkammer eingerichtet. Quelle: André Kempner

In einer Ecke stapelt sich ein ganzer Vorrat an Fotopapierrollen. Axel Schneegaß druckt seine Bilder im Lith-Verfahren. Dafür braucht er spezielles Papier, das es kaum noch zu haben gibt. Er kauft deshalb Altbestände auf, wann immer er welche findet. Die Mühe lohnt sich: Durch das anspruchsvolle Druckverfahren entstehen unverwechselbare Bilder, geprägt durch ein hohes Kontrastverhältnis und eine grobe Körnung. „Durch dieses Verfahren vermitteln die Bilder Intimität und Unmittelbarkeit“, erläutert der Fotograf. „Es lässt aber auch Raum für Fantasie und die eigene Vorstellungskraft. Ein gutes Bild verrät nicht die ganze Geschichte, sondern lädt ein, die Lücken mit seinen eigenen Gedanken zu füllen.“

Wider die Reizüberflutung

In Drogerien gehören Filmrollen und Einwegkameras längst wieder zum Sortiment. Das Analoge ziehe Menschen vor allem in seinen Bann, weil es einen Weg biete, sich bewusst der Geschwindigkeit und der Reizüberflutung zu entziehen, findet Axel Schneegaß. „Es ist wie ein Handwerk, bei dem der Fokus weg vom Ergebnis hin auf den Prozess verlegt wird. Es wirkt unheimlich entschleunigend.“ Analoge Fotografie lasse nicht grundsätzlich bessere Bilder entstehen, aber es steigere die Wertschätzung für das eigene Werk und den Prozess. Die einzige Regel sei deswegen, „einfach rauszugehen und das Fotografieren zu genießen“, sagt der Leipziger. Damit dabei gute Bilder entstehen, müsse man vor allem auf die Belichtungssituation achten. „Man muss stets bedenken, dass der Film eine feste Lichtempfindlichkeit hat; egal, wie hell es draußen ist. Tendenziell empfiehlt es sich, eher heller zu belichten.“

Vernissage am 14. Mai

Axel Schneegaß berührt mit seinen einzigartigen Fotos Menschen auf der ganzen Welt – bis hin nach Thailand und in die USA. Es ist die innige Beziehung zur analogen Fotografie, die in seinen Werken spürbar wird und den Betrachter verzaubert. Diese Beziehung greift er in einem 128-seitigen Bildband auf. „Eine Hommage an die analoge Fotografie“, betont Axel Schneegaß. Die Veröffentlichung seines Buches „Analogie“ feiert er am 14. Mai ab 19 Uhr mit einer Vernissage in der Galerie TscharT, Tschaikowskistraße 21.

Menschen stehen im Mittelpunkt der Fotos von Axel Schneegaß. Quelle: André Kempner

Von Fabienne Küchler