Digitale Andacht in Sachsen: Krankenschwester zitiert Weihnachtsgeschichte auf der Covid-Station

Leipzig

Fürchtet euch nicht – ein Kernsatz der Weihnachtsbotschaft, den zu beherzigen manchem im zweiten Corona-Winter noch schwerer fallen dürfte als im ersten. Die Andacht der Kirchen in Sachsen, die am Heiligen Abend ab 18 Uhr zu erleben ist, trägt der Situation in mehrfacher Hinsicht Rechnung.

Zum einen ist es die Form der Übermittlung: Weil die Pandemie gewohnte Gottesdienste zu Weihnachten verhindert, wird wie 2020 die festliche Gemeinsamkeit auf digitalem Weg erzeugt, diesmal sogar sachsenweit: per Stream auf www.gemeinsam-stille-nacht.de, in den sozialen Netzwerken und auf den Youtube-Kanälen von Bistum und Landeskirche. „Wir senden live aus der Leipziger Propsteikirche und holen alle Zuschauer per Zoom-Übertragung in den Raum, das wird ein ziemlich verrückter Hybrid“, kündigt Andreas Hahn an, Chef der projektleitenden Agentur Hahnlive.

Nah an aktueller Lebenssituation

Wie nah die Weihnachtsbotschaft mit der aktuellen Lebenswirklichkeit verknüpft wird, zeigt das Konzept der vorher abgedrehten Passagen: Die Geschichte wird von mehreren Beteiligten an Orten zitiert, die die Folgen der Pandemie besonders zu spüren bekommen – in einer leeren Leipziger Kneipe, auf dem Dresdner Striezelmarkt ohne Stände des Weihnachtsmarktes, im Wohnungslosen-Nachtcafé der Dresdner Kirchgemeinden, in der Bahnhofsmission Leipzig und nicht zuletzt auf der Covid-Intensivstation des Klinikums Chemnitz. Hier liest eine leitende Intensiv-Pflegerin einen Abschnitt. „Diese Bezüge zur derzeitigen Situation sind uns sehr wichtig“, betont Hahn.

Ein Teil der Online-Andacht wird wieder das kurz vorher produzierte Lied „Stille Nacht“ sein, bei dem jede Bürgerin und jeder Bürger mitmachen kann. Wer seinen Gesang zum Stück noch bis zum Mittwoch per Video aufnimmt und an das Team übermittelt, wird Teil der etwa 25 Minuten langen Film-Collage sein, der Heiligabend gezeigt wird. Wegen der Datengröße muss das über den Übermittler wetransfer.de an info@gemeinsam-stille-nacht.de passieren. Text und Begleitmusik stehen auf der Webseite www.gemeinsam-stille-nacht.de zum Download bereit.

Übrigens – Schwester Madeleine Schmiedel-Kramer zitiert auf der Covid-Station jene Bibel-Zeilen zur Geburt Jesu, die beginnen mit: „Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht!“ Sie steht auf dem Flur vor den Räumen, in denen das Personal um Menschenleben kämpft.

Von Mark Daniel