Digitaler Blick auf Karl-Liebknecht-Grundschule in Leipzig

Jeder findet seinen eigenen mobilen digitalen Weg. Es gibt Regeln und Verbote. Aber alle gehen auf ihre ganz eigene Weise entspannt mit dem Thema Smartphone um. Lehrer, Schüler und ihre Eltern der Leipziger Karl-Liebknecht-Grundschule sehen bei der Mediennutzung ohnehin eher den Computer vorn. Aber der Bedarf nach Wissen rund ums mobile Netz wächst schon für die ersten Schulklassen – bei allen Fraktionen.

Spielen. Immer wieder wird das Spielen als großes Smartphone-Thema genannt. Bis Maximilian (9) den allgemeinen Games-Tenor durch einen bemerkenswerten Satz unterbricht: „Ich habe noch kein Handy, und ich will eigentlich auch keins. Mein Papa hat eine Xbox.“ Cooler Papa. Eigentlich haben alle Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klassen ganz schön coole Mamas und Papas.

Viele haben nämlich nicht nur von ihnen ein ausgemustertes Handy bekommen, sondern auch ganz unterschiedliche Methoden mit auf den Weg bekommen, um mit dem Gerät möglichst sicher umzugehen.

Eltern beschränken Mediennutzung

Für Kolja (10) war das Handy ein Geburtstagsgeschenk – ohne Sim-Karte. „Aber ich darf YouTube schauen, googeln und spielen.“ Das heimische WLAN ist Voraussetzung für die Elternkontrolle. Die sieht bei fast allen Kinder so aus: Bei Spiele-Downloads müssen die Eltern gefragt werden, bei manchen schalten sie erst einen Download frei. Einige Eltern haben eine Zeitsperre aktiviert, um die Nutzungsdauer zu beschränken. Und sie haben miteinander geredet, über versteckte Kosten innerhalb von Game-Apps, die elterliche Begleitung am Smartphone und unschöne Dinge, die im Internet passieren können.

Jennifer Mehle hat zwei Söhne, einer 13, einer neun. Das Smartphone sei allein deshalb ein Thema, weil es der große Bruder dem kleinen Bruder vorlebe. Die Familie habe klare Regeln: „Unser Jüngster darf das Smartphone für Recherchen für die Schule nutzen, allerdings liegt es immer im Wohnzimmer. Das ist der feste Ort für Geräte mit Internetnutzung und für Spiele.“ Für eine Freizeitnutzung sei eine tägliche Dauer vereinbart, aber auch eine Bedingung: Erst müssen alle Pflichtaufgaben wie die Hausaufgaben erledigt worden sein.

Smartphone als ­Recherche-Werkzeug

Jennifer Mehle meint, dass es auf den Zeitpunkt ankomme, Kindern Medien näher zu bringen: „Ich denke, dass für Kinder die Wahrnehmung ganz wichtig ist. Dazu gehören Hören, Sehen, Fühlen, die Sinne. Durch die Medien – und dazu zähle ich auch das Fernsehen – werden sie überflutet. Die Kinder können sich nicht frei entfalten, sondern bekommen vorgefertigte Schemata vorgesetzt.“ Ihrem Sohn zeigt sie, dass das Smartphone aber ein gutes Werkzeug sein kann. Jüngst habe er für den Englischunterricht Sehenswürdigkeiten in London heraussuchen sollen. In diesem Fall sei das Internet eine Alternative zum Buch. „Die Frage war auch: Wie forsche ich nach Themengebieten, nicht nur über Wikipedia, wo vielleicht auch falsche Sachen stehen?“

Schule will Kindern sicheres Handling beibringen

Die Lehrer der Karl-Liebknecht-Schule setzen genau hier an. 14 PC stehen im Computerraum, 14 Laptops sind im Einsatz. „Wir fangen zeitig mit der Mediennutzung an. Aber unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Umgang mit dem PC, den wir zum Arbeiten nutzen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Nancy­ Seemann. „Das Handy kann ein guter Unterstützer sein, so wie viele andere tausend Sachen aber auch. Doch es kann auch eine Gefahr sein.“ So wie das Internet, zu dem eine gewisse Reife gehöre. Auch aus diesen Gründen bietet die Schule eine Computer AG an. „Wir wollen Kindern das Handling des Computers beibringen, mit all seinen normalen Facetten“, sagt Schulleiterin Anett Werner, „und wir wollen Kinder auf Ideen bringen, auch zu Hause mal nach Kinderseiten im Internet zu suchen, nach Kinderlexika, oder die Schularbeiten mal mit dem Computer zu machen.“

Sieht digitale Medien und Geräte gleichermaßen als Chance und Risiko: Anett Werner, Leiterin der Karl-Liebknecht-Grundschule. Quelle: Stefan Michaelis

Bei Kolja schließt sich zum Beispiel hier der Kreis: „Meine Lehrerin hat uns im Computerraum eine Seite gezeigt, die ,Schlaukopf‘ heißt. Die benutze ich auch manchmal mit meinem Handy.“ Frag Finn, Hamsterkiste, Blinde Kuh – gute Kinderseiten, die auch in der Schule helfen, sind inzwischen bei den Grundschülern bekannt. Jospehina (11) ist schon einen Schritt weiter: „Wenn ich etwas nicht verstanden hab, frage ich erstmal meine Eltern. Wenn auch sie etwas nicht wissen, zum Beispiel fürs Fach Ethik, nehme ich mein Handy und google.“

Für Nancy Seemann sei dies aber nicht der Normalfall: „Viele Eltern wissen nicht wirklich, wie man mit dem Thema Smartphone umgehen soll. Erwachsene können filtern, Kinder nicht. Wenn das Handy schreit, wird es sofort als wichtig wahrgenommen.“ Manchen Eltern sei auch nicht mehr bewusst, „wie viele wahnsinnig tolle Möglichkeiten Kindern heute zur Verfügung stehen – auch ohne Smartphone.“

Und so bleibt es ein Thema mit vielen Zugängen: Negative Erlebnisse wie Mobbing mit dem Handy schon in der Grundschule, positive wie tolle Wissensseiten im Netz. Verbote, Regeln und Selbstverpflichtungen. Technische Kontrollen und pures Vertrauen. Nur eines ist sicher an der Karl-Liebknecht-Grundschule: Das Handy hat im Klassenzimmer nichts verloren und darf auch nicht in den Pausen benutzt werden. Diese Hausregel tragen auch die Eltern mit und die Kinder akzeptieren sie.

Von Stefan Michaelis