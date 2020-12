Digitales Weihnachtsspiel von Ilses Erika: „Star Wars“ mit Hans Yolo und Au-Backa

Leipzig

Erinnern Sie sich noch an die unbeschwerten Zeiten, als „alljährlich“ noch „jedes Jahr [geschehend, stattfindend]“ bedeutete? Was war das schön! Man wusste: März: Buchmesse, Juni: Bachfest, Herbst: Herbst und Dezember: Weihnachtsspiel im Ilses Erika.

„Völlig klar, dass man sich irgendwann im Dezember 2020 an einem frühen Abend mit ein paar anderen Verrückten im Hof der Ilse die Füße platt stehen wird“, hieß es an dieser Stelle vor einem Jahr. Was waren wir naiv! Heute wissen wir, dass „alljährlich“ jede Gewissheit verloren hat, wir stehen uns keine Füße platt – sondern legen sie hoch, zuhause auf dem Sofa. Denn das Ilses Erika, 1998 gestartete Wohnzimmerclub im Süden der Stadt, hat seinen alljährlichen Weihnachtstheaterwahnsinn diesmal ohne Publikum aufgeführt, abgefilmt, in 24 Sequenzen filetiert und in einen digitalen Adventskalender verwandelt.

Wer 24 Euro überwiesen hat (oder es noch tut), bekommt jeden Abend eine Mail mit Videolink und kann sich im Schlafanzug kichernd ansehen, was die Truppe aus „Krieg der Sterne“ herausholt. Wie immer gilt: Man muss den Film weder mögen noch kennen (was aber freilich hilft), um den, nun ja, Dialogen und der, nun ja, Handlung in der, nun ja, Kulisse folgen zu können – der Film-Kosmos (haha) hat sich seit 1977 ja einigermaßen ins popkulturelle Bewusstsein eingeschrieben.

Prinzessin Leer hält also das Hygienekonzept des Imperiums in Händen, das so fehlerhaft ist, das es einen ganzen Planeten zerstören kann. Moment mal, das ist doch gar kein Klamauk! Das ist doch Zeitkritik, ach was: Kunst! Das gilt auch fürs originalgetreu ondulierte Prinzessinnenhaar, das beinahe so aussieht, als ob sie zwei Brezeln auf einem Kopfhörer trüge. Die Handlung ist bekannt: Stormtrooper werfen auf Geheiß von Darth Vader alias Lars Weder einen Wasserball auf Prinzessin Leer. Luke, der gern ein Yeti sein möchte, und sein Onkel kaufen auf dem Hamburger Fischmarkt zwei Roboter für die Hopfenernte. Obi van Knobi tritt auf, der manchmal auch Hornbach van Knobi genannt wird, in der berühmten Barszene stoßen Hans Yolo und Au-Backa dazu. Mit Knirps-Laserschwertern in den Kampf gegen die Imperialisten!

Nebel, Musik, Schnitt

Das Ganze ist mit modernsten Mitteln der Technik umgesetzt: Nebel, Musik, teilweise sogar Schnitt. Man darf gespannt sein, wo das alles noch hinführt. Ob am 24. Dezember alle „Das Weltall ist zu weit“ von den Sternen singen? Wär’ doch schön. Und dann sehen wir uns im Dezember 2021 wieder in der Ilse. Vielleicht. Eines jedenfalls ist sicher: „Jedes Jahr (ja, jedes Jahr!) in der Adventszeit spielt die Ilses-Erika-Theatergruppe ihr Weihnachtsspiel.“

Der Weihnachtsspiel-Adventskalender kostet 24 Euro. Wer diese per Paypal (an gudrun@ilseserika.de) oder aufs Konto vom Ilses Erika bei der Sparkasse Leipzig (IBAN: DE54 8605 5592 1801 4686 87, unbedingt im Betreff eine Emailadresse angeben) überweist, erhält jeden Abend eine Email mit dem Video des Tages. Infos: www.ilseserika.de.

Von Benjamin Heine