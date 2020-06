Forscher rätseln schon lange darüber, warum Kinder so stark auf Dinosaurier abfahren. Die Dinomanie hält seit vielen Jahren an und ist jetzt auch wieder am Bayerischen Bahnhof zu beobachten: Vor allem kleine Besucher stürmen in hellen Scharen die Saurier-Ausstellung, die dort bis zum 12. Juli Station gemacht hat.