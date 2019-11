Dirk Zöllner zückt in Leipzig das ganz große Besteck

Leipzig

Da ist er wieder. Dirk Zöllner, unlängst in Leipzig mit André Drechsler, Tino Standhaft und Norman Daßler als fabulöses Gitarren-Quartett auf der Liedertour gefeiert, betupft am Freitag mit wiederum völlig anderen Klangfarben die Stadt erneut. In Bigband-Konstellation stellt der Berliner sein nagelneues Album „Zack! Zack! Zessions“ vor – Stücke aus 30 Jahren Zöllner-Amt wurden in kompletter elfköpfiger Besetzung im Schloss Röhrsdorf bei Dresden eingespielt.

Sehnsucht nach der Sehnsucht

„Ich und das Glück“ kommentieren ironisch zwinkernd die Bläser „Dirkis“ Wunschdenken; bei „Tanken“ , dieser Song gewordenen Sehnsucht nach der Sehnsucht, ebnet der Breitwand-Sound den Weg, der aus dem Kreis der Wiederholungen führen soll. Das Best of versammelt virtuos Balladeskes, Fluffiges, Humoriges und Nachdenkliches.

Was im Anker passiert

Im Anker spielt die Zöllner BigBand zu rund 70 Prozent Titel des neuen Albums, außerdem Songs der Alben „Uferlos“ (2012) und „In Ewigkeit“ (2015).

Freitag, 21 Uhr, Renftstraße 1, Karten an allen LVZ-Geschäftsstellen.

Von Mark Daniel