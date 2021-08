DisTanz Festival Leipzig: Tausende feiern im Clara-Zetkin-Park – ohne Masken und Abstände

Leipzig

Von 12 bis 24 Uhr haben am Sonnabend im Clara-Zetkin-Park wie geplant Tausende Menschen auf dem DisTanz Festival gefeiert. Auf insgesamt fünf Bühnen traten Techno-DJs, Rapper und Live-Bands auf.

Tausende feiern ohne Masken und Abstand

Insbesondere auf der Techno-Bühne, zwischen Trimm-dich-Pfad und Basketballplatz, kam es zu einer größeren Menschenansammlung. Um die Bühne hatte es im Vorfeld Diskussionen gegeben: Ursprünglich sollte ein DJ auftreten, der im Internet mit Hakenkreuzen posiert. Die Veranstalter hatten ihn und fünf weitere DJs nachträglich ausgeladen.

Obwohl die Veranstalter auf mehreren Schildern darum baten, wurde auf der Techno-Bühne ohne Masken und Abstand getanzt. In der aktuellen sächsischen Corona-Verordnung heißt es aber: „Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, wenn sich Menschen im öffentlichen Raum unter freiem Himmel begegnen, ohne dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.“

DisTanz wurde durch Stadt genehmigt und finanziert

Gegen 24 Uhr erfolgte abschließend ein Redebeitrag durch den Grünen Stadtrat und Rechtsanwalt Jürgen Kasek. Auf der Sachsenbrücke forderte er per Mikrofon ein Ende der Gewaltnächte auf der Sachsenbrücke. „Alles, was wir wollen, ist, dass die Sachsenbrücke ein Freiraum bleiben kann“, sagte Kasek. „Lasst uns gemeinsam diesen Ort verteidigen.“

DisTanz war als Kundgebung bei der Stadt Leipzig angemeldet – und wurde durch den Stadtbezirk Mitte bezuschusst. Bei den Machern handelt es sich um verschiedene Absolventen der Leipziger Musikakademie Deutsche POP.

Kritik an der Veranstaltung

Mit dem eintägigen Festival, das letztes Jahr zum ersten Mal stattfand, sollte abermals auf „die unkommerziellen Kulturschaffenden in Leipzig“ aufmerksam gemacht werden, die durch die Coronakrise finanzielle Verluste hinnehmen mussten.

Aus Leipzig gab es Kritik an der Veranstaltung. Das Clubkultur-Magazin „Sound of Leipzig“ schrieb: Das DisTanz-Festival habe „absolut nichts mit der eigentlichen Open-Air- und Clubkultur zu tun.“ Man sei auf eine „Erklärung der Nummer gespannt.“

Anderer Demo wurde wegen Maskenpflicht Ton abgedreht

Ein anderer Leipziger Nutzer schrieb: „Die Leute feiern so oder so. So ist es auf einer genehmigten Fläche, das lässt sich x-mal besser kontrollieren und am Ende auch beräumen, als irgendwo in der Pampa oder am Ende noch im Naturschutzgebiet, wo dann alles zugemüllt wird.“

Bei einer anderen Kundgebung in den Leipziger Innenstadt hatte die Missachtung der Maskenpflicht größere Folgen: Ein Demonstrationszug gegen Corona-Impfungen wurde gestoppt, weil Teilnehmende keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Außerdem wurde ihnen der Ton abgedreht.

Josa Mania-Schlegel