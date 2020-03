Disco, Bälle, Feten: Neue Schlossbesitzer bringen neues Leben in den Agra-Park

Leipzig

Orangerie, Barocksaal, Ballsaal und Spiegelsaal: Platz ist genug im ehrwürdigen Parkschloss. Knapp 1000 Gäste will DJ Roland am 4. April bei der 1. Leipziger Disco-Nacht zum Tanzen bringen. „Das ist unser Ziel“, sagt er. Auf drei Floors packt er seine Showkiste aus, hat sich mit Sänger Roman Petermann am Piano und dessen Elvis-Show verstärkt und mit DJ Marcel noch einen zweiten Stimmungsmacher an Bord. „Wir sind fast ausverkauft“, sagt Roland Kohler stolz. „Es gibt nur noch Restkarten.“

Agata Johne betreibt mit ihrem Mann Falk das Agra-Parkschloss. Quelle: André Kempner

Agata Johne, die mit ihrem Mann Falk Saxonia Catering leitet und das Parkschloss von den Immobilien-Kaiser-Erben gepachtet hat, hört das gern. „Wir haben das Haus zur Jahresmitte 2019 übernommen und erst mal die ganzen Hochzeiten, die noch gebucht waren, abgearbeitet“, erzählt die Geschäftsfrau.

Das eine lassen, das andere fördern

Firmen- und Traufeiern werde es auch weiterhin geben. „Wir wollen das Parkschloss aber noch mehr öffnen, auch für andere Veranstaltungen“, sagt sie. Mehr Partys und Feten solle es geben und Feste vom Schulanfang über die Jugendweihe bis zum Abi-Ball, dazu einen Osterbrunch, einen Sommerball und auch einen Weihnachtsmarkt.

Die thematische Öffnung ist für Agata Johne nur folgerichtig. Früher sei das Haus eher familiär betrieben worden, mit Saxonia Catering stehe jetzt aber eine leistungsfähige Firma dahinter, die selbst bei Großereignissen wie dem Opernball mitmische, erläutert sie.

Vom Butler zum Gastronomen

Das Ehepaar mit den musikalischen Wurzeln – Falk Johne kennen viele Leipziger als Gitarristen der früheren Oldieband „The Butlers“ – hatte 2005 die Alte Nikolaischule in Leipzigs City übernommen, parallel dazu ab 2006 das Catering aufgebaut. Nach zehn Jahren hätten sie 2015 die Alte Nikolaischule wieder abgegeben, so Agata Johne. Neben dem Parkschloss betreibt das Gastronomenpaar unter anderem das Stadtgut Mölkau, das Kunstkraftwerk Leipzig und den Historischen Speisesaal im Hauptbahnhof.

Haben zusammen noch viel vor: Agata Johne und DJ Roland Kohler. Quelle: André Kempner

Mit DJ Roland haben sich die beiden für ihre Disco-Nacht einen umtriebigen Macher geholt. Seit fast 30 Jahren Profi-DJ, mischt der Stimmungsmacher regelmäßig Tanzbares in den Großen Lindensaal in Markkleeberg für das Ü-40-Publikum, feierte dort jüngst die 19. Disco-Nacht. Die 20. ist für den 17. November geplant. In Naunhof hat er eine weitere Disco-Reihe im vorigen Herbst gestartet, Taucha folgt im Mai.

„Wie ein Klassentreffen“

Das Besondere bei Roland Kohler: Es gibt keine Karten im freien Verkauf. Viele Tanzfreunde würden regelmäßig kommen, „es ist ein bisschen wie ein großes Klassentreffen“, sagt der DJ. Und da er seine Sponsoren jeweils mitbringt, bleibe es für alle erschwinglich.

Das Agra-Parkschloss ist dabei nun eine neue, aber auch bekannte Location von früher. „Die Leute haben sich gefreut wie Bolle, dass hier jetzt wieder getanzt werden kann“, erzählt Agata Johne. „Ich habe in zwei Tagen 350 Karten verkauft“, berichtet Roland Kohler, deswegen gebe es nur noch Restkarten. Und das Versprechen: „Am 2. Oktober steigt im Parkschloss die nächste Disco-Nacht.“

Reservierungen: info@parkgaststaette-leipzig.de

Von Jörg ter Vehn