Diskussion um das Bürgerkomitee Leipzig hält an – Ministerin sieht Gesprächsbedarf

Leipzig

Dem Verein Bürgerkomitee Leipzig e.V., der das Stasi-Museum in der Runden Ecke betreibt, liegen mehrere Anträge auf Mitgliedschaft vor. Wenigstens sieben Leipzigerinnen und Leipziger möchten aufgenommen werden, warteten jedoch lange vergeblich auf eine Reaktion und haben nun das Bürgerkomitee aufgefordert, sich dazu zu verhalten.

Gisela Kallenbach ist verwundert

Zu ihnen gehört Gisela Kallenbach. Ihr Antragsschreiben ging schon im September an den Verein. Erst im November erhielt die ehemalige Europa- und Landtags-Abgeordnete der Grünen einen Antwortbrief. Darin teilt der Vorsitzende Jürgen Wenge mit, man habe vor Anfang 2020 keine Zeit, sich mit dem Antrag zu befassen. Kallenbach, Vorsitzende des Fördervereins für die Arbeit im Ariowitsch-Haus, verwundert das: „Normalerweise freut sich jeder Verein über neue Engagierte und beschleunigt die Neuaufnahme.“

Entscheidung bewusst verzögert?

Grund für das Zögern könnte, so vermuten die Antragsteller, der 17. Dezember sein: Für diesen Tag lädt das Bürgerkomitee zur Mitgliederversammlung ein, bei der auch der Vorstand gewählt wird. Danach können später Aufgenommene an der Struktur für die nächsten zwei Jahre nichts mehr ändern. Der Vorsitzende Wenge weist das zurück, die Verdächtigungen seien „haltlos.“

Beleites plädiert für Verschiebung

Vereinsmitglied Johannes Beleites, Bürgerrechtler und wie Museums-Chef Tobias Hollitzer früherer Stasi-Auflöser, forderte Wenge schriftlich auf, die Anträge schnell zu bearbeiten, „um die eventuellen neuen Mitglieder noch zur Versammlung einladen zu können“. Andernfalls plädiert er für die Verschiebung der Versammlung in die Zeit nach dem Beschluss über die Anträge.

Wenge verweigert das Gespräch

Weil er keine Antwort erhielt und zwischenzeitlich die Einladungsfrist für mögliche Neumitglieder verstrich, versuchte er es telefonisch bei Wenge, doch der verweigerte laut Beleites ein Gespräch. Auf LVZ-Anfrage reagiert der Vorsitzende: Nach der arbeitsintensiven Zeit des 30-jährigen Revolutions-Jubiläums „haben wir als Vorstand die Befassung mit dieser grundsätzlichen Angelegenheit auf Anfang 2020 terminiert“. Als problematisch sieht es Wenge an, dass es sich bei den Antragstellern um Personen handle, von denen sich bisher keiner aktiv an der Vereinsarbeit beteiligt habe oder durch regelmäßige Besuche aufgefallen sei.

Bauchschmerzen beim Verein

Bauchschmerzen hat man wohl auch damit, das politisch Aktive unter den Antragstellern sind. „Da unsere Satzung ausdrücklich festlegt, dass das Bürgerkomitee Leipzig e.V. parteipolitisch unabhängig arbeitet, und wir bereits Signale aus anderen Parteien erhalten haben, ebenfalls durch Mitgliedsanträge zur ,Problemlösung’ beitragen zu wollen, müssen wir als Vorstand sehr gründlich abwägen, ehe wir Entscheidungen treffen.“ Interessant bei dieser Argumentation: Vorstandsmitglied Reinhard Bohse ist stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler, Wenge selbst saß jahrelang für die SPD im Stadtrat.

Wenig Interesse an Zuwachs

Das Interesse an Zuwachs im Verein scheint generell nicht besonders ausgeprägt, wie auch ein zurückliegendes LVZ-Interview mit Gedenkstättenleiter Hollitzer und Wengeoffenbart: Auf die Frage, wie man neue Mitglieder zur Zukunftssicherung gewänne, antwortet der Vorsitzende: „Die Qualität der Vereinsarbeit wird nicht durch die Menge ihrer Mitglieder bestimmt.“ Man könne sich neben den Mitarbeitern auf eine Reihe von Ehrenamtlichen und externen Fachleuten stützen.

„Zustände schaden der Stadt“

Gisela Kallenbach findet das problematisch: „Im Verein wie auch in der Gedenkstätte muss sich sehr bald etwas ändern. Die aktuellen Zustände schaden nicht nur der öffentlichen Rezeption der Revolution, sondern auch dem Ansehen unserer Stadt.“

Geldgeber wissen um die Missstände

Renommierte Historiker wie Rainer Eckert und Carola Rudnik warnen vor dem Verfall der Exponate und bemängeln das Fehlen heutiger Forschungsstandards. Allerdings gibt es auch andere Auffassungen: „Die Ausstellung spiegelt Authentizität in der Deutung des Widerstands in der DDR gegen den SED-Staat und speziell gegen das MfS“ – so wird zum Beispiel Peter Steinbach, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, in der MDR-Sendung „artour“ zitiert.

Die Geldgeber des Museums sehen jedoch ebenfalls Missstände: „Die Dauer-Ausstellung gehört dringend überarbeitet“, stellt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke fest. In der Vergangenheit hatte das Kulturamt die Ausreichung von Mitteln (jährlich 150 000 Euro institutionelle Förderung) zunächst teilweise zurückgehalten, weil der Verein die dafür nötigen Unterlagen nicht pünktlich eingereicht hatte.

Ministerin Stange äußert sich

Eva-Maria Stange, Wissenschaftsministerin wie auch Vorsitzende der geldgebenden Stiftung Sächsische Gedenkstätten, bemerkt auf LVZ-Anfrage einerseits, dass laut Befragungen „viele Besucher eigens wegen der Original-Atmosphäre, die hier auch heute noch hautnah erlebt werden kann, in das Museum kommen“. Andererseits: „Dies bedeutet indes nicht, dass die Dauerausstellung nach fast 30 Jahren ihres Bestehens nicht modernisiert und ergänzt werden sollte.“ Der Stiftungsrat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten beschloss deshalb im Dezember 2018 die grundsätzliche Umsetzung eines von der Gedenkstätte vorgelegten Positionspapiers und Entwicklungskonzepts für die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“. Aber: Bislang hat das Bürgerkomitee weder Projektskizze noch Förderantrag beim Ministerium eingereicht, wie die LVZ auf Nachfrage erfuhr.

Gespräch im Stiftungsrat

Die Experten-Kritik jedenfalls ist in Dresden angekommen. „Ich werde anregen, dass der Stiftungsrat über die erhobene Kritik und etwaige Konsequenzen diskutieren wird“, sagt Stange, die noch vor Weihnachten ihr Amt als Ministerin abgeben wird. Am 20. Dezember wird in Dresden ein neues Kabinett ernannt – Stange geht. Die SPD-Politikerin erwartet, dass Forderungen nach einer Evaluation des Museums und dem Installieren eines wissenschaftliches Beirats im Stiftungsrat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten erörtert werden.

Künftige Förderung soll besprochen werden

Was die künftige Förderung angeht – für 2019 wurden dem Verein für die „Runde Ecke“ und den Stasi-Bunker Machern knapp 400 000 Euro bewilligt – verweist die Ministerin auf den wissenschaftlichen Beirat, „der gutachterlich auch im Förderverfahren beteiligt wird“. Dieser wiederum orientiert sich an den Empfehlungen des Stiftungsbeirats. In diesem sitzt auch Tobias Hollitzer, allerdings in Bezug auf seinen Verein ohne Anwesenheits- und Stimmrecht.

Von Mark Daniel