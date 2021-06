Leipzig

Zunächst die gute Nachricht: In Leipzig darf am Samstag wieder getanzt, gefeiert, gelebt werden. Ohne Abstand, ohne Maske, ganz wie in Vor-Corona-Zeiten. Die schlechte jedoch: Wen spontan die Lust dazu packt, muss auf weitere Lockerungen und noch voraussichtlich bis in den Herbst warten. Denn die Teilnahme an den zwei Steh- und Tanzkonzerten – etwas bürokratisch für Indoor-Club-Partys – in der Leipziger Distillery am 12. und 19. Juni ist nur wenigen Glücklichen vergönnt.

Dem Team des Clubs, seinen Stammgästen und einigen Freunden, die diese einladen durften, um konkret zu sein. In etwa so wie bei Dauerkartenbesitzern eines Fußballvereins, lautet der Vergleich, den Anne Petzold von der Distillery heranzieht. Einen öffentlichen Kartenverkauf gab und gibt es für die je 200 Plätze für beiden Veranstaltungen nicht. Was auch daran liege, dass die Organisatoren Sicherheit brauchen. Die Sicherheit, dass alle kommen; und die Sicherheit, dass sie eine Woche später noch einmal zum Corona-Test erscheinen. „Wenn wir den Verkauf öffentlich gemacht hätten, hätten wir keine Kontrolle darüber gehabt, wer kommt“, sagt Petzold. „Wir brauchen Teilnehmende, auf die wir uns ein Stück weit verlassen können.“

Zwei Corona-Tests vorher, einer danach

Denn das ist das Kernliegen dieser zwei Veranstaltungen im Rahmen des Leipziger Modellprojekts „Kultur // Reallabor“: Erstmals in ganz Deutschland soll in der Distillery erprobt werden, ob und wie ein Club-Abend unter Corona-Bedingungen sicher ablaufen kann. Am Tag der Feier selbst sind ein Schell- sowie ein PCR-Test nötig, für letzteren muss bis 15 Uhr eine Probe in einer Teststation an der Distillery abgegeben werden, bis 19 Uhr soll die Auswertung erfolgen.

Am Freitag darauf muss ein weiterer PCR-Test abgegeben werden, dann soll der Vergleich mit der durchschnittlichen Ansteckungsrate in der Stadt gezogen werden. „Wir hoffen, dass wir exakte Ergebnisse bekommen, indem wir genau das tun, was wir bisher immer getan haben“, so Distillery-Chef Steffen Kache.

Heißt trotz viel Aufwand: zwei Party-Abende ganz wie in guten alten Zeiten zu ermöglichen – Einlass ab 23 Uhr, Ende spätestens 9 Uhr früh, dazwischen Getränke an der Bar, Live-DJs, laute Bässe, tanzen eng an eng. Und wenn alles glatt läuft, auch noch viele weitere dieser Abende: „Dadurch dass PCR-Pool-Tests zum Einsatz kommen, bei denen in unserem Fall zehn Proben gleichzeitig ausgewertet werden, zehntelt sich der normale Preis eines einzelnen PCR-Tests“ und sei damit in etwa auf Schnelltest-Niveau, sagt Tobias Loy vom Branchenverband Kreatives Leipzig. Damit sei dieses Vorgehen, entweder per Subvention oder Aufschlag auf den Ticketpreis, auch außerhalb eines Modellprojekts finanzier- und durchführbar.

„Lasst euch impfen“

Kache fasst das Ganze noch größer: Man wolle der gesamten Kultur- und Veranstaltungsbranche im Idealfall ein Werkzeug an die Hand geben, um Groß-Events zu ermöglichen, auch angesichts neuer Virusvarianten und der Angst vor einer vierten Welle. Alles stehe und falle mit der Impfquote. Der Distillery-Chef appelliert deshalb eindringlich an alle Club-Gänger: „Lasst euch impfen, nur so werden wir die Clubs wieder öffnen können.“

Und in Richtung Gastronomen und anderen Einrichtung: „Haltet euch bitte auch an die Regeln. Wir schauen da auf einige Freisitze, wo verantwortungslos damit umgegangen wird.“ Leipzigs Clubs hätten schon vor dem ersten Lockdown dichtgemacht, „diese Verantwortung, die wir gezeigt haben, erwarten wir jetzt auch von allen anderen Unternehmen, die lange auf eine Öffnung warten mussten“.

Clubs dürfen öffnen – Pläne eine „Mogelpackung“?

Denn auf die müssen die Clubs weiterhin warten – zumindest in der Praxis. In der Theorie hingegen dürfen sie bereits ab Montag öffnen, wie Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag überraschend bekanntgab. Der große Haken an der Sache: die laut Kache dann weiterhin bestehende Maskenpflicht, wie auch das LiveKommbinat Leipzig bestätigt. „Die ist in einem Club schlicht nicht durchsetzbar“, so der Distillery-Chef. „Das ist eine Mogelpackung. Und genau deshalb brauchen wir diesen Modellversuch.“

Abseits dieses Experiments wird es innerhalb der Clubs vorerst deshalb weiter still bleiben. Seitens der LiveKommbinats heißt es, dass die Clubs ob der schnellen Öffnungsschritte, des bevorstehenden Sommerlochs und einer generellen Vorsicht reguläre Veranstaltungen vorerst weiterhin nur in ihren Außenbereichen organisieren würden. Erst im Herbst, so die Prognose, werde man wieder die Innenräume der Clubs öffnen.

Hoffnung machen die beiden Veranstaltungen im Rahmen des Modellprojekts dennoch. Denn auch wenn sie nur für einen kleinen Personenkreis vorgesehen sind, so könnten im besten Fall weit mehr als nur die Teilnehmenden davon profitieren.

Von Christian Neffe