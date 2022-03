Leipzig

Für den ältesten Techno-Club Ostdeutschlands gibt es neue Hoffnung. Am Montag herrschte große Freude in der Leipziger Club-Szene über die Nachricht, dass sich viele Beteiligte auf einen gemeinsamen Rettungsplan für die Distillery geeinigt haben. Demnach kann die „Tille“ bis Ende Januar 2023 auf ihrem angestammten Areal in der Kurt-Eisner-Straße verbleiben, danach soll sie in ein Interim-Quartier auf der Alten Messe umziehen.

Die Pläne bestätigte am Dienstag auf LVZ-Nachfrage Kai Thalmann, Geschäftsführer der Kommunalgesellschaft LEVG. Sie entwickelt das frühere Messe-Areal im Auftrag der Stadt Leipzig. Demnach ist als Ausweichdomizil für den Club ein Kopfbau der Messehalle 7 („Soccerworld“) in Richtung Philipp-Rosenthal-Straße vorgesehen. Dieser Kopfbau neben den Fußball-Trainingsflächen stehe leer, er habe früher auch schon mal eine Cafeteria beherbergt.

Brand- und Lärmschutz müssen noch geklärt werden

Zunächst müssten aber einige bauliche Probleme – vor allem Fragen zum Brand- und Lärmschutz – geklärt werden. „Sowohl die Distillery als auch wir halten den Standort für grundsätzlich geeignet. Grünes Licht kann es aber erst mit einer Baugenehmigung geben“, erläuterte LEVG-Chef Thalmann. Das Antragsverfahren dafür werde bereits vorbereitet.

Neben der „Soccerworld“ – in einem Kopfbau der Messehalle 7 – soll der Leipziger Club Distillery vorübergehend ein Ausweichquartier finden. Quelle: André Kempner

Eine dauerhafte Lösung sei die Alte Messe für die Distillery allerdings nicht, betonte der Geschäftsführer. „Wir helfen gern, können aber nur eine Übergangslösung anbieten.“

Wie berichtet, will die Distillery ihre dauerhafte neue Heimat in einem ehemaligen Bahn-Kraftwerk im Connewitzer Gleisdreieck schaffen. In Regie der Leipziger Club- und Kulturstiftung soll dort ein großes Musikzentrum entstehen. Zunächst erstellt die Stadt für das Gleisdreieck aber einen Bebauungsplan.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Idee mit der Halle 7 entstand aus einem Ratsbeschluss. Demnach sollte die LEVG eine Interimslösung für die „Tille“ im Kohlrabizirkus prüfen, der sich dann als kaum geeignet erwies. Der Großteil der Messehalle 7 ist noch bis 2030 an die „Soccerworld“ vermietet.

Von Jens Rometsch