Schkeuditz

Do svidaniya Mriya! Die Antonow AN 225, die am Montagabend in Schkeuditz am Flughafen Leipzig/Halle gelandet ist, hat sich Punkt 11 Uhr am Mittwoch unter der Flugnummer ADB5766 auf den Weg nach Accra in Ghana gemacht. Von dort geht es dann weiter nach Namibia.

530 Paletten Hilfsgüter

„Der ganze Rumpf ist vollgepackt“, erklärt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. Medizinische Hilfsgüter wie Masken, Corona-Tests und Handschuhe. Insgesamt 530 Paletten. „Das entspricht einem Gewicht von 70 Tonnen“, so Schuhart. Denn: Die Fracht im Bauch des größten Flugzeugs der Welt sei zwar leicht, nehme aber viel Volumen ein. Die Hilfsgüter stammten aus Deutschland und der EU. Gestern wurde alles sicher im Frachtraum des Riesen-Fliegers verstaut, von dem es weltweit nur ein Exemplar gibt.

Die Antonow 225 hebt am Flughafen Leipzig/Halle ab. Quelle: Michael Strohmeyer

Fans feiern den Besuch der Mriya

Viele Schaulustige und sogenannte „Planespotter“ ließen sich die Landung am Montag und den Start am Mittwoch nicht entgehen. Rund um den Airport versuchten sie den besten Blick auf den Giganten der Lüfte zu erhaschen. Richtig eingefleischte Fans schauten im Internet bei Flightradar, wo sich die AN-225 gerade befindet und posteten die Überflüge einzelner Städte in den sozialen Netzwerken. Auch da wurden Landung und Start von den Fans gefeiert.

Diesmal war der 29. Besuch

Der zweitägige Aufenthalt in Schkeuditz war bereits der 29. Besuch des Riesen-Fliegers am Airport Leipzig/Halle. „Das letzte Mal war sie im April 2020 da“, sagt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. Damals habe sie medizinische Hilfsgüter, in diesem Fall 13 Millionen Schutzmasken, nach Deutschland gebracht.

Ursprüngliche Bestimmung war andere

Ursprünglich wurde die AN-225 gebaut, um den sowjetischen Raumgleiter Buran huckepack zu transportieren. Das hat sie auch ein paarmal getan. Mit dem Ende der Sowjetunion hatte sich allerdings auch dieses Projekt zerschlagen, das Großflugzeug stand einige Zeit herum. Seit Dezember 2001 wird sie weltweit als Transportmittel für besondere Aufgaben von der ukrainischen Antonov Airlines eingesetzt.

Von Linda Polenz