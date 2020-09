Leipzig

Die Nachricht sorgte am Dienstag in den sozialen Medien für ordentlich Furore: Am 29. September wird die Substanz ein letztes Mal mit den derzeitigen Betreibern als Gastgebern öffnen. Doch die Reudnitzer Kultkneipe wird nicht wie befürchtet schließen. Was ist passiert?

Jörg Staudt ist der derzeitige Betreiber der Substanz. Seit 2011 pachtet er die Kneipe im Täubchenweg von Inhaber Andreas Wendland. Der lebt in München und hat die Substanz seinem Bruder, Thomas Wendland, abgekauft. Dieser betrieb den 1993 gegründeten Laden zeitweise auch. Weil es finanziell nicht gut lief, wurde die Substanz aber anderweitig verpachtet. Zuletzt an Jörg Staudt.

Finanzielle Einbußen durch Corona

Der Pachtvertrag mit Jörg Staudt läuft 2021 ab. Eigentlich hätte er gerne verlängert, erzählt Susan George auf LVZ-Anfrage. Sie ist in der Substanz für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, arbeitet seit zehn Jahren dort und bezeichnet sich selbst als „rechte Hand“ von Staudt. Dieses Jahr sei der Betrieb wegen Corona finanziell sehr schwierig gewesen. „Wir konnten erst eineinhalb Monate später als sonst öffnen“, so George. Weil die Substanz mit dem großen Außen- und dem kleinen Innenbereich vom Sommergeschäft lebe, sei eine finanzielle Lücke entstanden, die, so die Befürchtung, im Winter eher größer als kleiner werde. „Hinzu kommt, dass unsere Pacht ab nächstem Jahr deutlich gestiegen wäre“, sagt Susan George. Dies habe schließlich zu der Entscheidung geführt, die Substanz nicht mehr weiter zu betreiben.

„Die Substanz bleibt die Substanz“

Jörg Staudt und Susan George konnten sich mit Inhaber Andreas Wendland nicht über andere Pachtkonditionen einigen. „Wir hatten den Eindruck, er will das jetzt selber machen. Wir hatten ihm auch neue Pächter vorgeschlagen, die er aber letztendlich nicht genommen hat“, so George. Wendland erzählt das Ganze der LVZ gegenüber etwas anders. Es habe, so Wendland, finanzielle Engpässe, auch mit der Brauerei, gegeben. Susan George betont hingegen, „dass es keine ausstehenden Verbindlichkeiten bei der Brauerei gibt.“

Weiterhin sagt Wendland, nachdem er über die Jahre immer wieder Probleme mit den insgesamt drei verschiedenen Pächtern gehabt hätte, habe er sich nun entschlossen, die Geschäfte selbst zu führen. „Nach 27 Jahren hängt mein Herz an der Substanz und ich will, dass es weiter geht“, sagte er der LVZ. Er will von München nach Leipzig ziehen und ab Oktober die Substanz wie gewohnt öffnen. „Die Substanz bleibt die Substanz“, sagt er. Um gut durch den Corona-Winter zu kommen, will er ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Mit Heizpilzen und Lagerfeuer soll der Biergarten auch im Winter öffnen können.

Abschied und Neubeginn

Für Jörg Staudt und sein Team heißt es aber Abschied nehmen. Am 29. September wird noch ein letztes Mal groß gefeiert. „Das wird für uns alle sehr emotional, viele Leute arbeiten seit vielen Jahren bei uns und wir haben das hier alles aufgebaut“, sagt Susan George. Ohne Corona und die erhöhte Pacht hätten sie gerne weitergemacht, erzählt sie. Jetzt übergeben sie am ersten Oktober die Schlüssel an Andreas Wendland.

