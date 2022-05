Leipzig

Der Döner gehört zum beliebtesten Fast Food in Deutschland. Auch in Leipzig finden sich über die Stadt verteilt zahlreiche Dönerbuden. Inzwischen müssen Leipzigerinnen und Leipziger für die Mahlzeit aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. An den meisten Dönerbuden werden inzwischen fünf Euro oder mehr verlangt. Grund sind die hohen Lebensmittel- und Energiekosten. Doch sind die Preiserhöhungen gerechtfertigt? Bei den LVZ-Leserinnen und -Lesern scheiden sich an dieser Frage die Geister.

„Ist das für eine sattmachende Mahlzeit viel?“

Für Nutzer Jean Vorwerg ist die Preiserhöhung absolut in Ordnung: „Richtig so. Wenn die Lebensmittel steigen, müssen auch die Preise für den Döner erhöht werden“, schreibt er auf Facebook. Er kaufe sich trotzdem weiterhin Döner, es sei ja „eh nur ab und zu“.

Auch Eike Moosmann findet den neuen Preis gerechtfertigt. „Ist das viel für ein dickes Stück Brot mit ordentlich Fleisch und Gemüse drauf?“, fragt sie. Sie findet es dreist, für eine sattmachende Mahlzeit einen Preis unter fünf Euro zu erwarten.

„Schmerzgrenze ist erreicht“

Andere Leser haben dagegen nur wenig Verständnis für die Preiserhöhung. So schreibt der Nutzer Cid Ryder, er habe das Gefühl, dass die Betreiber ihren bisherigen Umsatz um jeden Preis halten wollen und die Preissteigerungen deshalb eins zu eins an die Kunden weitergeben würden, ohne selbst Einbußen hinzunehmen.

Für Nicole Weinberg ist bei fünf Euro für den Döner eine Schmerzgrenze erreicht. Mehr zahle sie nicht, erklärt sie. Denn sie bekomme ja auch keine Lohnerhöhung, weil alles teurer werde.

Jozefin Yurtseven und Alexander Schlecht ziehen den Vergleich zu anderen Produkten: Bei einer Schachtel Zigaretten für sieben Euro oder einer Pizza für 15 Euro würde sich auch niemand über den Preis beschweren, führen sie an.

Döner in anderen Städten schon länger teurer

Dass man für einen Döner mehr als fünf Euro zahlen muss, scheint in anderen Städten derweil schon länger der Fall zu sein. So berichten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, in Dresden oder Berlin liege der Preis bei sechs oder sogar sieben Euro.

Von Simon Ecker