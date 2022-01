Doppelhaushalt 2021/22: 130 Millionen Euro mehr in der Leipziger Stadtkasse

Leipzig

Angesichts der verbesserten Haushaltslage wird Leipzig noch in diesem Jahr mehr Geld bereitstellen, um vor allem Wirtschaft und Kultur zu fördern. „Für 2021 und 2022 zeichnen sich erhebliche Verbesserungen im Nettosteuereinnahmenbereich von mehr als 130 Millionen Euro ab“, begründete Steffen Wehmann, Linken-Stadtrat und Vorsitzender des Finanzausschusses, einen gemeinsamen Vorstoß von Linken, Grünen, SPD und Freibeuter-Fraktion. Damit lasse sich das noch vor einem Jahr prognostizierte Haushaltsdefizit spürbar senken.

Es geht um ganz konkrete Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Personal, Soziales, Umwelt und Verkehr, in die nun in diesem Jahr noch 1,24 Millionen Euro extra fließen werden. „Mit den Maßnahmen wollen wir nicht nur die Pandemiefolgen dämpfen“, betonte Wehmann, „sondern die Stadt als Ganzes stärken.“

Pandemie-Folgen lassen sich nur schwer kalkulieren

Gleichwohl gibt es auch bei den vier Fraktionen Konsens darüber, zusätzliche Einnahmen nicht mit dem Füllhorn auszuschütten. Zu ungewiss sind nach wie vor die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommenden Haushaltsjahre. Diese Unsicherheit lasse nur wenig Spielraum für zusätzliche Ausgaben.

„Niemand kann genau sagen, wie das weiter geht“, hob auch Claus-Uwe Rothkegel von der CDU-Fraktion mit Blick auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hervor. Die lagen im vergangenen Jahr mit voraussichtlich 380 Millionen Euro insgesamt 108 Millionen Euro über den Erwartungen. In diesem Jahr rechnet die Kämmerei mit 390 Millionen Euro, das wären 84 Millionen Euro mehr als bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2021/22 Anfang vergangenen Jahres eingepreist waren. Zum Vergleich: Den bisherigen Gewerbesteuerrekord hatte Leipzig im Jahr 2019 erzielt. Damals nahm die Stadt 356 Millionen Euro ein. Demgegenüber stehen jedoch höhere Gewerbesteuerumlage-Zahlungen durch die Kommune an Bund und Land.

Stadtrat bewilligt 1,24 Millionen Euro außer der Reihe

In diesen Bereichen stockte der Stadtrat jetzt die Budgets für dieses Jahr auf:

400.000 Euro für Wirtschaftsförderung. Davon 150.000 Euro, um mindestens 15 Start-ups die Teilnahme an den Leipziger Accelerator-Programmen zu ermöglichen, sowie 150.000 Euro für die Weiterentwicklung des Mittelstandsförderprogramms.

250.000 Euro für Kultur. „Während der Corona-Zeit haben im Kulturbereich sehr viele Akteurinnen und Akteure digitale Angebote auf den Markt gebracht“, erklärte Martin Biederstedt (Grüne). Einen Ausbau wolle die Stadt unterstützen. Mit einem Maßnahmenplan zur Bündelung von Angeboten städtischer und freier Kulturakteure und der Schaffung von Synergieeffekten soll nunmehr die im Februar 2021 vom Stadtrat beschlossene eCulture-Strategie konkretisiert werden.

225.000 Euro für Personalgewinnung im Rathaus: „Normales Recruiting“ reicht nach den Worten von Biederstedt angesichts des Fachkräftemangels in bestimmten Berufsgruppen nicht mehr aus. Deshalb sind viele Stellen im Rathaus unbesetzt. „Es müssen neue Wege gegangen werden, um Schlüsselpositionen besetzen zu können“, sagte er. Darüber hinaus sollen 75.000 Euro in eine Fachkräfteoffensive für soziale Berufe fließen. Eine entsprechende Kampagne, die der Stadtrat auf Antrag der Linksfraktion 2020 beschlossen hatte, „soll jetzt mit Leben erfüllt werden“.

150.000 Euro für die Europäische Mobilitätswoche 2022: Dort, so Grünen-Stadtrat Biederstedt, werde beraten, „wie die Mobilität auf unseren Straßen in Zukunft ausschaut“.

140.000 Euro für ein Niederschlagswassermanagement. Es soll vor allem Sportvereine, die kommunale Plätze nutzen, bei einer nachhaltigen Niederschlagswasserbewirtschaftung unterstützen, die aufgrund von Extremwetter-Ereignissen immer mehr an Bedeutung gewinnt.

„Sehr enge Leitplanken gesetzt“

„Viele Ideen sind auf der Strecke geblieben, weil wir uns sehr enge Leitplanken gesetzt haben“, räumte Sven Morlok (FDP) von der Freibeuter-Fraktion ein. „Wir wollten nicht einfach mehr Geld ausgeben“, sagte er. „Wir wollen ganz bewusst Geld im Haushaltsjahr 2022 ausgeben, das in diesem Jahr auch abfließen wird. Wir glauben, dass hier ein Mehrwert für die Stadt im Jahr 2022 und in den Folgejahren entstehen kann.“

Trotz aller Verbesserungen fehlen nach Angaben der Kämmerei jedoch immer noch 75 Millionen Euro zu einem genehmigungsfähigen Haushalt. Grund: Wegen der Pandemie hatte Sachsen die strengen Regelungen des Gemeindewirtschaftsrechts aufgeweicht – allerdings nur bis einschließlich 2022.

Von Klaus Staeubert