Stabwechsel an der Universität Leipzig: Nach elf Jahren geht Rektorin Beate Schücking Ende März in den Ruhestand. Zu ihrer Nachfolgerin wählte der Erweiterte Uni-Senat im November die Juristin Eva Inés Obergfell. Im Doppel-Interview blicken die beiden Professorinnen voraus und zurück.

Auf eine Medizinerin folgt eine Juristin. Was bedeutet das für die Universität Leipzig?

Eva Inés Obergfell: Entscheidend ist die Persönlichkeit einer Rektorin. Aber natürlich spielt auch eine Rolle, wie die jeweilige Persönlichkeit den Stil lebt, der für eine Disziplin typisch ist. Der juristische Stil ist abwägend und strukturiert. Das entspricht auch meinem Wesen. Ich habe den Eindruck, dass es in der Medizin genauso ist.

Beate Schücking: Was hat mir als Medizinerin geholfen? Ich stand immer in engem Austausch mit der Medizinischen Fakultät. Aufgrund ihrer Größe und Bedeutung für die Universität ist das wichtig. In zehn Jahren klinischer Tätigkeit mit enormer Arbeitsbelastung habe ich zudem ein gewisses Selbstmanagement gelernt, das mir auch als Rektorin helfen sollte. Ich bin froh, dass ich am Ende meiner Amtszeit gesund bin.

Zur Person: Beate Schücking Beate Schücking, 66, ist in Kassel geboren und im ländlichen Nordhessen aufgewachsen. Sie ist Medizin-Professorin, Allgemein-Ärztin und Psychotherapeutin und hat zudem einen akademischen Abschluss in Philosophie. Nach wissenschaftlichen Stationen in Ulm, Paris, Marburg, München, Osnabrück und Boston kam sie im Jahr 2011 als Rektorin an die Universität Leipzig. Ihre zweite Amtszeit endet am 31. März. Sie hat einen erwachsenen Sohn und bleibt auch nach ihrer Pensionierung in Leipzig.

Sie haben auch eine Ausbildung als Psychotherapeutin ...

Schücking: Das hatte ganz sicher Auswirkungen auf die praktische Arbeit (beide Rektorinnen lachen). Juristin zu sein, bringt in dem Job jedoch sicher ebenfalls Vorteile: Wir leben in einem Rechtsstaat und man muss mit einer Landesregierung voller Juristen umgehen.

Frau Professorin Obergfell, warum haben Sie sich für die Stelle beworben?

Obergfell: Grundsätzlich empfinde ich Bewegung und Veränderung immer als inspirierend. Die Universität Leipzig zu leiten, ist äußerst reizvoll und anspruchsvoll. Sie hat ein enormes Potenzial und ich freue mich, das weiterzuführen, was Sie, liebe Frau Schücking, aufgebaut haben.

„Die Ausgangsposition erscheint mir wunderbar“

Wo soll die Uni stehen, wenn Sie sie in fünf oder zehn Jahren als Rektorin verlassen?

Obergfell: Erst einmal müssen wir uns anstrengen, das jetzige Niveau zu halten. Aber ich sehe auch klar die Entwicklungspotenziale im Bereich der Exzellenz. Durch eine weitere Teilnahme am Exzellenzwettbewerb, aber auch in einem weiteren Sinne: exzellente Rahmenbedingungen für Forschung, Lehre und den Transfer zu schaffen. In einer so lebendigen Stadt mit vielen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, mit der Kultur und der Wirtschaft erscheint mir die Ausgangsposition wunderbar. Ideen habe ich genug, aber ich werde sie mit dem Rektorat zunächst gegenchecken. Manche Dinge lassen sich vielleicht nicht so einfach verwirklichen.

Zur Person: Eva Inés Obergfell Eva Inés Obergfell, 50, ist in Brilon im Sauerland geboren und aufgewachsen. Sie ist Jura-Professorin und hat Romanistik und Medienwissenschaft im Zweitfach studiert. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete sie als Anwältin in Berlin. Studium und Lehre führten sie unter anderem nach Bielefeld, Konstanz, München, Aachen, Mannheim und Bonn. Seit 2011 forschte und lehrte sie an der Humboldt-Universität Berlin. Von 2016 bis 2021 war Obergfell dort Vizepräsidentin für Lehre und Studium. Am 1. April tritt sie ihr Amt als Rektorin der Universität Leipzig an.

Für ein mögliches Exzellenzcluster, die höchste Form der Drittmittel-Förderung in Deutschland, hat das scheidende Rektorat auf den drei Feldern Umwelt, Globalisierung und Wirkstoff-Forschung bereits einige Vorarbeit geleistet. Knüpfen Sie daran an?

Obergfell: Ich unterstütze das mit voller Kraft und bin mit den entsprechenden Akteuren seit Dezember in engem Kontakt. Ich bin froh über dieses Fundament. Meine eigenen Akzente werde ich sicherlich auch setzen. Aber um da ins Detail zu gehen, ist es noch zu früh.

Obwohl Sie noch an der Humboldt-Universität Berlin angestellt sind, haben Sie sich im Frühjahr bereits mit allen Statusgruppen der Uni Leipzig getroffen. Was haben Sie in den Gesprächen erfahren?

Obergfell: Dass alle Seiten ein großes Bedürfnis nach enger Kommunikation und Transparenz haben. Ich kann die Sorge verstehen, ob und wie und wie häufig man mit mir ins Gespräch kommt. Daher habe ich allen, insbesondere den Studierenden, klar gesagt, dass ich Frau Schückings institutionalisierte Runden beibehalten und vielleicht sogar ausbauen möchte.

„Ressourcen-Verteilung ist immer konfliktträchtig“

Studierende und Mittelbau haben in den vergangenen zwei Jahren dagegen protestiert, wie die Uni Leipzig die Bund-Länder-Vereinbarung „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ konkret umsetzt. Eine „Lehrkraft für besondere Aufgaben“ (LfbA) muss seither mehr Seminare anbieten. Der Vorwurf: Dadurch verschlechtere sich die Lehre eher.

Schücking: Ich stehe weiterhin dazu, dass dauerhaft beschäftigte LfbA gut damit zurechtkommen können, 20 statt 16 Semesterwochenstunden zu lehren. Übrigens nur im Semester. In der vorlesungsfreien Zeit haben sie diese Lehrbelastung ja nicht. Die Nachfrage nach den Stellen war jedenfalls groß. Das zeigt doch, dass man damit zurechtkommen kann.

Werden Sie, Frau Professorin Obergfell, den Spielraum des Zukunftsvertrags trotzdem anders auslegen und nachjustieren?

Obergfell: Ressourcen-Verteilung ist immer konfliktträchtig. Beim „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ ist es wichtig, die unterschiedlichen Interessen auszubalancieren. Es gibt eine Nachfrage nach diesen Stellen und auch die Möglichkeit, sie aufzusplitten. Ich habe von einigen LfbA gehört, die eine halbe Stelle besetzen, nebenbei promovieren und glücklich damit sind. Ob ich eine Neujustierung vornehme, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Mir scheint es eine vernünftige Verteilung zu sein, aber ich werde es mir genau anschauen. Denn ich kann auch verstehen, dass es angesichts von 20 Lehrverpflichtungsstunden ein Gefühl der Überlastung gibt.

Welche Baustellen hinterlassen Sie Ihrer Nachfolgerin, Frau Professorin Schücking?

Schücking: Ganz wunderbare Baustellen – die schönsten am Leuschnerplatz. Für das Global Hub gibt es seit Kurzem prämierte Entwürfe. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein schönes Gebäude bekommen. Die nächste Baustelle dort wird die Juristenfakultät sein, die sich mit der Stiftung „Forum Recht“ einen Standort teilen wird. Da wird man darauf achten müssen, dass die Juristenfakultät den Raum erhält, den sie bei ihrem erfreulichen Aufwuchs benötigt. Aber in welche Hände würde ich das lieber geben als in die einer Juristin?

Und Baustellen im übertragenen Sinn?

Obergfell: Im wörtlichen Sinn nehme ich den Ball oder besser Bauhelm und Spaten gern auf. Im übertragenen Sinn würde ich in keiner Weise behaupten, dass mir Baustellen hinterlassen werden. Natürlich hat eine Universität aber große Aufgaben, die ein Rektorat nicht abschließen kann, weil sie sich immer weiterentwickeln. Über den Exzellenz-Wettbewerb haben wir schon gesprochen. Die Pandemie-Folgen und die Frage, wie wir es künftig koordinieren, wenn die Lehre zwischen online und offline pendelt, gehört auch dazu. Ebenso wird uns die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine an der Uni beschäftigen.

Schücking: Auch die Studiengänge müssen sich weiterentwickeln, um 2024 die Standards unserer Systemakkreditierung zu erfüllen. Das wird in den Fakultäten noch ein Stück Arbeit sein. Zudem erwartet das Wissenschaftsministerium von uns bis Jahresmitte einen novellierten Hochschulentwicklungsplan. Im Sinne des neuen Rektorats haben wir für mehr Zeit gekämpft, aber leider erfolglos. Sie werden ähnlich viel zu tun bekommen wie ich, Frau Obergfell.

„Auf die Freiheit freue ich mich ganz ungemein“

Frau Professorin Schücking, worauf sind Sie nach elf Jahren als Rektorin stolz?

Schücking: Ich glaube, die Universität Leipzig ist jetzt viel sichtbarer. Der Hochschulratsvorsitzende Hans-Gerhard Husung hat dieser Tage betont, dass die Uni in allen Bereichen vorangekommen sei. Man denkt immer zuerst an die Forschung und sieht, dass wir die Drittmittel verdoppelt und viel mehr Sonderforschungsbereiche haben. Mit dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung haben wir einen richtigen Leuchtturm. Aber es sind auch viele kleine Bereiche. Für die Studierenden haben wir sicher genauso viel getan. Auf diese Gesamtleistung bin ich schon stolz, die aber natürlich eine Leistung von meinem gesamten Rektorat ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Team.

Was hätten Sie im Nachhinein lieber besser gemacht?

Schücking: Es gibt nichts, wo ich sage: Das hätte man komplett anders machen müssen. Manches hat mir aber zu lange gedauert.

Überwiegt Freude oder Wehmut über das bevorstehende Amtsende?

Schücking: Auf die Freiheit freue ich mich ganz ungemein. Ich werde zwar in etlichen Bereichen weiter tätig sein. Schon weil ich glaube, dass es einen über die Pensionsgrenze hinaus gesund hält, nützlich für die Gesellschaft zu sein. Aber es werden keine 60-, 70-Stunden-Wochen mehr sein. Mehr Selbstbestimmung, nicht mehr das Korsett eines engen Terminkalenders – das ist schon eine nette Vorstellung.

Bleiben Sie in Leipzig?

Schücking: Ich bleibe hier, ja, werde aber auch mehr Zeit als jetzt in meiner Ferienwohnung in Bayern verbringen.

Frau Professorin Obergfell, wie sind Ihre Pläne für Ihre Freizeit in Leipzig?

Obergfell: Werde ich Freizeit haben?

Schücking: Ab und zu am Sonntag!

Obergfell: Es hat mir immer gefallen, eine Stadt ganz neu kennenzulernen. Es wird mein neunter Umzug und die sechste Stadt für mich sein, kreuz und quer in Deutschland und Frankreich. Leipzig ist die Stadt der Musik, der Kunst, des Buches – ich kann gar keinen Punkt dahinter setzen. Eine Grundschulfreundin von mir hat in Leipzig studiert und arbeitet jetzt in den USA. Als ich ihr schrieb, dass ich nach Leipzig wechsle, ist sie mir per E-Mail vor Begeisterung quasi entgegengesprungen. „Eva! Super! Toll!“ Das drückt auch mein Gefühl ziemlich genau aus.

Schücking: Der Job wird Ihnen helfen, die Stadt kennenzulernen. Da wünsche ich Ihnen viel Freude dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen das taugt.

