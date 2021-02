Drama in Leipziger Pflegeheim: 16 Corona-Tote seit Mitte Januar

Leipzig

Furchtbarer Corona-Ausbruch in einem Leipziger Altenheim: Von den 70 Bewohnern des städtischen Pflegeheims Am Auenwald in der Südvorstadt sind in den vergangenen vier Wochen 16 Menschen an Covid-19 gestorben. Sie hatten erst wenige Tage zuvor ihre Corona-Schutzimpfung bekommen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bekannt wurde der Fall erst jetzt durch den Hinweis einer Frau an die LVZ. Ein Angehöriger war unter den Corona-Toten. „Die alten Menschen sterben dort wie die Fliegen“, berichtete sie mit Tränen in den Augen. Sie habe kein Verständnis dafür, warum die Vorgänge in dem Heim so lange verschwiegen würden und sich bislang niemand öffentlich dazu erklärt habe. Beim dem Heim handelt es sich um eine Einrichtung der SAH Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH, eine hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Stadt Leipzig.

Corona-Ausbruch begann am 18. Januar, vier Tage nach der Impfung

Gegenüber der LVZ bestätigte das Heim den Ausbruch. Dieser habe nach den Worten von Geschäftsführer Stefan Eckner am 18. Januar begonnen. Bislang hätten sich 46 Bewohner und 21 Mitarbeiter infiziert. „Es wurde entsprechend Pandemieplan gearbeitet. Die gesamte Einrichtung stand unter Quarantäne“, berichtete der Heimleiter.

Stefan Eckner leitet die SAH Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH. Quelle: Kempner

Am 14. Januar hatten die Heimbewohner ihre erste Schutzimpfung gegen Sars-Cov-2 bekommen. „45 der infizierten Bewohner wurden an diesem Tag geimpft“, so Eckner. 16 starben bislang. Jeder Dritte Geimpfte überlebte die Infektion nicht.

Experte sieht keinen Zusammenhang mit Schutzimpfung

Der Infektiologe und Immunologe Professor Michael Borte sieht keinen Zusammenhang zwischen Impfung und Corona-Ausbruch. Vielmehr kämen seiner Ansicht nach nur zwei Szenarien in Frage: Entweder war das Virus zum Zeitpunkt der Impfung bereits in das Heim eingetragen worden, ohne dass die Bewohner bis dahin Symptome entwickelt hätten, oder die Menschen infizierten sich erst kurz nach der Impfung.

„Dass die Impfung als Katalysator wirkt und den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung befeuert, ist auszuschließen“, so Borte, der das Immun-Defekt-Zentrum am Klinikum St. Georg leitet und der sächsischen Impfkommission angehört. Es gebe sehr gute Erfahrungen mit sogenannten Inkubationsimpfungen bei anderen Viruserkrankungen wie Masern. Diese erfolgten zum Beispiel 36 bis 48 Stunden nach einer stattgefundenen Infektion und können dann den Krankheitsverlauf sogar deutlich abmildern.

Impfexperte Professor Michael Borte. Quelle: André Kempner

„Am 14. Januar gab es nur den mRNA-Impfstoff. Das ist ein Totimpfstoff und dieser verschlechtert den Krankheitsverlauf nicht.“ Deshalb ist auch ein Corona-Schnelltest vor der Immunisierung eigentlich unnötig. Gleichwohl werde aber bei klaren Kontraindikationen wie Fieber über 38,5 Grad Celsius oder Infektionssymptomen aus reiner Vorsicht nicht geimpft.

Denkbar sei aber auch, dass die Bewohner erst in den Tagen nach der Impfung Kontakt mit Sars-Cov-2 hatten. Borte: „In diesem Fall muss man ganz klar sagen: Nach einer so kurzen Zeit besteht noch kein effektiver Impfschutz. Deshalb wird der mRNA-Impfstoff auch im Abstand von 21 Tagen ein zweites Mal verabreicht. Erst dann tritt eine Schutzwirkung von über 90 Prozent ein.“ Borte warnte Geimpfte allerdings davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. „Sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Impfung sind die Hygienemaßnahmen weiter einzuhalten“, so der Impfexperte. Denn es gebe noch immer keine klaren Aussagen zum Transmissionsrisiko nach einer Impfung. Borte: „Sicher ist nur, dass eine geimpfte Person keinen schweren Krankheitsverlauf haben wird. Aber ob man das Virus trotz Impfung nicht doch weiter gibt, das wissen wir bis heute nicht.“

Bereits am 10. Februar konnte die Quarantäne für das Pflegeheim in der Brandvorwerkstraße wieder aufgehoben werden. Eckner: „Alle Bewohner im Heim sind aktuell negativ getestet.“

Von Klaus Staeubert