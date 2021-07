Dramatische Augenzeugen-Berichte: Leipzig stockt seine Hilfe für die Flutopfer noch mehr auf

Leipzig

Leipzig spannt alle Kräfte an, um den Flutopfern in Rheinland-Pfalz zu helfen: Nachdem bereits am Montag 71 Feuerwehrkameraden und DRK-Helfer mit 18 Spezialfahrzeugen ins Krisengebiet aufgebrochen waren und am Mittwoch weitere 50 folgten, wird derzeit ein weiteres Team aus rund 50 Kameraden zusammengestellt, um am Sonntag in die Flut-Gebiete aufzubrechen – wenn Bedarf besteht.

„Viele sind obdachlos“

Die Zustände vor Ort haben die schlimmsten Befürchtungen der Leipziger übertroffen. „Die Zerstörungen sind sehr, sehr groß“, schildert Brandoberrat Nils Witte, der den Einsatz aus Leipzig koordiniert. Die Leipziger seien in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz, wo viele Brücken über die Ahr eingestürzt oder nicht mehr passierbar seien.

Das Leipziger Kontingent habe die Leitung dieses Abschnittes übernommen und steuere jetzt auch fremde Kräfte, die aus Dresden und Freiburg im Breisgau eingetroffen sind. „Sie haben auch eine Ortslage übernommen, die noch gar nicht zugänglich war und erst von der Bundeswehr erreichbar gemacht werden musste“, erklärt Witte. Dort seien die Menschen medizinisch versorgt und die Suche nach vermissten Personen eingeleitet worden. Wegen der hohen Vermisstenzahlen werde beim Auspumpen jedes Kellers und jeder Garage damit gerechnet, Tote zu finden. „Im Flutgebiet sind die Menschen in Größenordnungen obdachlos und wissen nicht, wie sie die nächsten Tage klar kommen sollen“, schildert der Leipziger.

In vielen Gebäuden liegt noch Schlamm, dem die Leipziger zu Leibe rücken. Quelle: Feuerwehr Leipzig

„Es herrscht eine enorme Staubbelastung“

Die Kameraden der ersten Staffel sind inzwischen wieder in Leipzig eingetroffen. Einer von ihnen ist Richard Gülde. Er berichtete der LVZ, was sich vor Ort abspielt. „Das Trinkwassernetz, die Stromversorgung und die Abwasserentsorgung sind komplett zusammengebrochen“, erzählt der 31-Jährige aus der Leipziger Südvorstadt, der als Zugführer des zweiten Löschzuges der Feuerwehr Leipzig in einem Unterabschnitt bei Bad Neuenahr im Einsatz war.

„Durch den getrockneten Schlamm herrscht in dem Gebiet eine enorme Staubbelastung. Auch uns fiel das Atmen schwer, und jeder gereinigte Gegenstand war sehr schnell wieder mit einer Staubschicht überzogen.“

„Auf den Straßen sah es furchtbar aus“

Die Leipziger seien auf die Leute zugegangen und hätten gefragt, was sie benötigen. „Die meisten brauchten Hilfe beim Auspumpen und Ausräumen ihrer Keller. Da war alles nass und zerstört.“ Weil es zu wenig Rettungsdienste gab, wurden auch Schnittwunden versorgt. Oder Sturzverletzungen, die zum Beispiel beim Ausrutschen auf nassen Kellertreppen aufgetreten waren. Weil Pflegedienste Ältere nicht mehr versorgen konnten, wurde auch dort geholfen: Verbände wurden gewechselt und ausgegangene Medikamente neu organisiert. „Die Leute waren froh, dass wir da waren“, so Gülde. Sie haben Schokolade oder Getränke vorbei gebracht, obwohl sie selber fast nichts hatten.“

Auch auf den Straßen habe es furchtbar ausgesehen. „Jeder hat seine zerstörten Gegenstände auf die Straßen gestellt. Einige haben versucht, laienhaft Hilfe zu organisieren und Stände mit frischen Wasser aufgebaut, das sie selber herantransportiert hatten.“

Zur Galerie Seit Montag sind Kameraden der Leipziger Feuerwehr im Katastrophengebiet rund um Ahrweiler in Rheinland-Pfalz unterwegs. Vor Ort ist ihre Hilfe sehr willkommen. Die Feuerwehrleute schilderten teilweise dramatische Erlebnisse.

„Unter Tränen zusammengebrochen“

Um die Wasserknappheit zu lindern, haben die Leipziger versucht, ihre mitgebrachten Pumpen in die Ahr zu legen – doch wegen der Unmengen an Schlamm und Unrat konnten sie nicht bis zum Ufer vordringen. Schließlich wurden die Pumpen mit Hilfe der Bundeswehr und des THW durch einen Kran in die Ahr gehoben.

Im Flutgebiet bleibt keiner sauber – auch nicht die Helfer aus Leipzig. Quelle: Feuerwehr Leipzig

Besonders schlimm war es für Gülde und seine Männer, mitzuerleben, wie den Flutopfern ihre verzweifelte Lage bewusst wurde. „Viele Leute haben erst spät realisiert, dass sich die Schäden der Flut nicht in ein paar Tagen erledigen lassen“, berichtet der Zugführer. „Einige, die am Anfang noch sarkastisch Witze gemacht haben und jetzt erst merkten, das alles noch sehr lange dauern wird, sind unter Tränen zusammengebrochen.“

Von Andreas Tappert