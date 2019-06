Leipzig

Plastik-Müllsäcke neben Mülltonnen und an Straßenzäunen oder offen auf Gehwegen abgelegt. Umgestoßene Papierkörbe in Parks und der Inhalt im Umfeld zerstreut. Scherben zerschlagener Weinflaschen auf Brücken. Solche Motive sind auf dutzenden Fotos zu sehen, mit denen der Paunsdorfer Rainer Richter bei Politikern und Medien Alarm schlägt. Auch Sperrmüll ist abgelichtet – wie er an vielen Stellen der Stadt einfach am Straßenrand abgestellt worden ist, obwohl er eigentlich kostenlos auf den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung abgegeben werden kann. Richters Botschaft: Leipzig hat ein Müllproblem und unternimmt zu wenig dagegen. Die Stadtreinigung bestätigt, dass es immer mehr illegale Müllablagerungen gibt.

Stadtreinigung : „Wir haben ein gesellschaftliches Problem“

Die Fotos des LVZ-Lesers seien leider mittlerweile exemplarisch für das ganze Stadtgebiet, sagt Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung. „Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Denn es werden von den Bürgern immer mehr Abfälle illegal auf Straßen, Plätzen, Grünanlagen und an anderen Orten entsorgt.“

Die illegalen Ablagerungen seien ein flächendeckendes Phänomen. „Beispielsweise werden in weniger frequentierten Ecken und Bereichen sowie an den Glasinseln verstärkt illegal Abfälle abgelagert.“ Das sind Plätze, an denen Glascontainer für die Entsorgung von Verpackungsglas bereitstehen. Auch neben Alttextilbehältern würden zunehmend Haushaltsabfälle, Sperrmüll, Schadstoffe und andere Dinge abgelagert. „In den Sommermonaten kommt es zudem zu Vermüllungen durch Grill- und Partyreste in den Grünanlagen.“

Bürger und Streifendienste melden immer mehr Ablagerungen

Allein im vergangenen Jahr musste die Stadt Leipzig 271 900 Euro an entsprechenden Entsorgungskosten übernehmen. Die Summe könnte in diesem Jahr noch deutlich steigen. „2018 wurden insgesamt 3661 illegale Abfallablagerungen festgestellt und durch den Stadtordnungsdienst bearbeitet“, rechnet Zohl vor. Davon seien 2427 bei Streifendiensten von Mitarbeitern der Stadt und 1234 durch Bürgerhinweise entdeckt worden. „Mit Stand vom Mittwoch wurden in diesem Jahr bereits 2872 Vorgänge über illegale Abfallablagerungen bearbeitet“, so die Sprecherin.

Gab der Stadtordnungsdienst im Jahr 2018 an die Stadtreinigung 1002 Fälle ab um diese zu beräumen, so sind es in diesem Jahr schon jetzt 1522. „Zusätzlich melden sich die Bürger direkt bei der Stadtreinigung, wenn sie illegale Abfälle in ihrer Umgebung finden“, schildert Zohl die Lage. „Im gesamten Jahr 2018 hatten wir 334 Meldungen und zum jetzigen Zeitpunkt sind es in diesem Jahr bereits 251.“

Auch immer mehr „Flug-Müll-Mengen“

Mitarbeiter der Stadtreinigung berichten, dass sie an manchen Straßen an einem Tag den Abfall einsammeln „und am nächsten Tag steht die doppelte Menge an Abfällen da“. Zohl: „Unsere Mitarbeiter sind jeden Tag im Stadtgebiet im Einsatz, um diese illegalen Abfallmengen einzusammeln. Und jeden Tag wird es mehr.“

Auch der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/ Engelsdorf ist immer stärker mit der Beseitigung von Müllablagerungen beschäftigt. Dessen Blau-Gelbe-Engel entsorgten im vergangenen Jahr 918 Kubikmeter sogenannten Flug-Müll – also kleineren Müll, der mit einem Greifer aufgelesen wird. Der Bürgerdienst Leipziger Ortschafts-Service sammelte ebenfalls per Hand-Greifer 409 Kubikmeter dieses Flug-Mülls in den Ortschaften ein.

Müllfeuerwehr im ständigen Einsatz

Durch Leipzigs Müllfeuerwehr wurden 2018 im Stadtgebiet und in den Ortschaften 3022 Kubikmeter Restmüll, Sperrmüll, Grünschnitt, Bauschutt und vieles mehr aufgelesen und entsorgt. Auch diese Wehr stellt eine stete Zunahme der Aufträge und der entsorgten Müllmengen fest. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurden bis zum 31. Mai dieses Jahres bereits 37 Prozent mehr Aufträge bearbeitet.

Die Müllfeuerwehr gibt es seit 2016. Sie wurde zur Unterstützung der Stadtreinigung ins Leben gerufen und beseitigt in kleinen Teams den Müll von Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen. Von 2016 bis Ende 2018 haben die Müllfeuerwehrmänner 5600 Aufträge bearbeitet und dabei 8700 Kubikmeter Müll beräumt und entsorgt.

Zuletzt hatte der Anglerverband Leipzig auf eine zunehmende Vermüllung an den Gewässern in und um Leipzig beklagt (die LVZ berichtete).

Von Andreas Tappert