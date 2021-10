Dramatischer Personalmangel: Leipzigs Gastro-Szene kämpft ums Überleben

Leipzig

„Einmal wissen, dies bleibt für immer.“ Am Nikolaikirchhof spielt ein Straßenmusiker Citys „Am Fenster“, eine Touristengruppe bekommt die Friedliche Revolution von Leipzig erklärt, zahlreiche Passanten spazieren am Gasthaus Alte Nikolaischule vorbei. An normalen Montagen hätten Matthias und Heike Reinhardt einige von ihnen bewirtet. Doch weil es die Normalität des früheren Lebens nicht mehr gibt, hat das Lokal zum Wochenanfang geschlossen. Ein Beispiel von unzähligen. Der enorme Personalmangel drückt der Branche die Luft ab.

Dass das Gasthaus sowohl am Sonntag als auch Montag dicht bleibt, möchte Matthias Reinhardt auch als Signal verstanden wissen: „Wir wollten das Klischee entkräften, dass ein Job in der Gastronomie das Wochenende zerstört“, sagt der 58-Jährige. Genützt hat es nichts, Bewerbungen auf die freien Stellen waren und sind so selten wie Weißer Trüffel. Der Notstand in Zahlen: Vor der Krise arbeiteten hier bis zu 25 Leute, jetzt sind es acht. „Wir sind am Limit“, stellt der Chef fest. Die Schließtage werden vorerst bleiben müssen, und wegen des ausgedünnten Personalstamms wird es größere Weihnachtsfeiern in den Räumen über dem Gastraum kaum geben.

„Dann kamen die Lockdowns“

Auch Mustafa Türker musste in mehrfacher Hinsicht kürzer treten. Von der Eröffnung seines veganen Restaurants GreenSoul 2015 bis kurz vor der Pandemie hatte sich der 38-Jährige einen großen Kundenstamm aufgebaut. „Ich war da, wo ich hinwollte“, sagt er. „Dann kamen die Lockdowns.“ Die erste Existenzangst schürten die Zwangsschließungen, die zweite der Mangel an Mitarbeitenden. Die Personaldecke aus einst sieben Anstellungen in Voll- und Teilzeit hat sich verkürzt auf eine volle Stelle und vier Aushilfen.

Immer mal schöpfte der Gastronom Hoffnung. Zum Beispiel durch einen jungen, talentierten Koch. Nach ein paar Wochen kehrte er trotz großer Sympathie zum GreenSoul in die Arbeitslosigkeit zurück, weil ihm das Amt dadurch eine Umschulung zum Sommelier finanziert. „Niederschmetternd“ fand Türker das. Er erlebte auch Leute, die im GreenSoul anfingen, Bereitschaft betonten – und trotzdem nicht mehr kamen, „obwohl ich alles getan habe, um Interessenten den Job attraktiv zu machen, vor allem finanziell“.

Gäste mussten abgewiesen werden

Die dauerhafte Konsequenz: Den beliebten Brunch gibt es nicht mehr, Sonntag und Montag sind Schließtage, der Chef steht selbst in der Küche. Wenn die Reservierungswünsche eine bestimmte Zahl überschreiten, muss Türker potenziellen Gästen absagen, um sein kleines Team vor Überlastung zu schützen. „Wir sind ratlos“, sagt er. „Keine Ahnung, wie lange wir das noch durchhalten.“

Zwei Sätze, die immer mehr Gastro-Chefinnen und -Chefs aussprechen. Auch Torsten Junghans. Von einst zehn Teil- und Vollzeitangestellten sind vier übrig. Manche gingen, weil ihr Studium startete oder endete, aus familiären oder gesundheitlichen Gründen oder wegen Job-Alternativen. „Das war schon immer so – im Gegensatz zu früher werden diese Lücken aber nicht mehr gefüllt.“ Als Folge bleibt der kleinere Laden unter der Woche geschlossen. Es kam auch schon vor, dass keine Küche angeboten werden konnte.

Trotz aller Kreativität

Mit enormer Fantasie und Kreativität verpackt der Wirt der Vodkaria seine Stellenangebote auf Facebook in Videos, lockere Sprüche und leidenschaftliche Appelle, platziert Aushänge an seinen zwei nebeneinander liegenden Läden. Erfolgsquote nahezu bei null. Zu allem Übel kam eine Pechsträhne – gleich drei Mitarbeiter fielen verletzungsbedingt aus. „Momentan arbeite ich täglich zehn bis zwölf Stunden“, sagt der 54-Jährige.

Die Ursachen des großen Ausblutens sind leichter auszumachen als die Mittel dagegen. In den Lockdown-Phasen haben Gastro-Beschäftigte nach monatelangem Bezug von knappem Kurzarbeitergeld andere Möglichkeiten des Geldverdienens gefunden – und kehren nicht zurück, weil die Wochenenden frei sind und die neuen Arbeitgeber teilweise besser bezahlen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verweist auf eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat. Demnach kommen Beschäftigte aus dem Gastgewerbe in einer Vollzeitstelle in Leipzig auf ein mittleres Monatseinkommen von aktuell nur 1840 Euro brutto. Branchenübergreifend liegt der Wert bei Vollzeit in der Stadt bei 3090 Euro.

NGG fordert mehr Lohn

„Wenn Hotel- und Gastro-Beschäftigte 40 Prozent weniger verdienen als der Schnitt, darf sich keiner darüber wundern, dass sie sich in Zeiten der Corona-Krise einen neuen Job suchen“, konstatiert Jörg Most, Geschäftsführer der NGG-Region Leipzig-Halle-Dessau. Auch wenn Wirte und Hoteliers stark von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen seien, müssten sie alles dafür tun, Löhne und Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen.

In diesem Punkt kann sich Torsten Junghans nichts vorwerfen. „Wir zahlen 20 Prozent über Schnitt, außerdem gibt’s Zuschläge und auf Wunsch eine betriebliche Altersvorsorge“, sagt er. „Bei voller Besetzung gibt es freie Tage, Überstunden oder Teildienste gab es bei uns nie.“ Auch Mustafa Türker und Matthias Reinhardt betonen, längst deutlich über dem Mindestlohn zu zahlen. Bislang ohne durchschlagende Wirkung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Art Klimawandel

Mit enormer Dynamik hat Corona eine Art Klimawandel im Dienstleistungsbereich beschleunigt, der zumindest teilweise ausgedörrte Landschaften zurücklassen könnte. Diktierten früher die Arbeitgeber gegenüber Jobsuchenden die Konditionen, hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) kennt die Dramatik nur zu gut. „Die Arbeit in der Gastronomie muss dringend attraktiver gemacht werden“, sagt Axel Klein, Geschäftsführer des Landesverbandes Sachsen. „Neben einer besseren Entlohnung sind eine Verbesserung des Berufsbildes und Zuwanderung aus anderen Ländern dringend nötig.“ In jedem Fall prognostiziert Klein: „Ein Zurück in alte Zeiten wird es nicht geben.“

Momentan arbeitet die Dehoga mit Partnern an einer Imagekampagne. Dazu soll während der Messe „Iss gut!“ jungen Leuten die Branche im wahrsten Sinn schmackhaft gemacht werden: Am 7. November tafeln Auszubildende des Gastgewerbes Jugendlichen der 8. bis 11. Klassen samt ihren Eltern ein kostenloses, selbst kreiertes Vier-Gang-Menü auf und informieren über Ausbildung, Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Anmeldungen sind noch möglich auf der Seite bildung.dehoga-sachsen.de.

Kaufmann überwand die Krise

Das Kunststück, Menschen für die Branche zu begeistern und zu halten, kann durchaus gelingen. Anna Kaufmann hat das Tal offenbar durchschritten. Die Betreiberin des Café Kune in der Eisenbahnstraße und des Café Trago am Stannebeinplatz beschloss, von der Konstellation aus zuvor 16 Teilzeitkräften und Aushilfen vor allem aus dem Studierenden-Milieu abzurücken und ausschließlich auf Stellen in Vollzeit zu setzen. „Das klappte nicht sofort“, sagt die 34-Jährige. „Auch ich habe eine lange Frust- und Durststrecke hinter mir.“

Dann aber fand sie die passenden Leute. „Ich habe viel in Schulung und Ausbildung investiert und den Lohn hochgeschraubt“, sagt die 34-Jährige. „Das hat auf beiden Seiten mehr Sicherheit geschaffen. Nach der unruhigen Zeit ist so Stabilität eingekehrt und hohe Qualität gesichert. Das spüren auch die Gäste.“ Kaufmann beschäftigt jetzt für beide Locations sechs Angestellte. Öffnungszeiten und Betriebsabläufe hat sie nach Analysen auch mit digitalen Mitteln effizienter gestaltet.

Preise ziehen an

Die Personalsuche ist allerdings nicht die einzige Baustelle im Hotel- und Gaststättenbereich. Wegen brüchiger Handelsketten und Personalmangel auch im Handwerk stocken Lieferungen oder Reparaturen – und die Preise ziehen an. Für Logistik, für Benzin, Strom und Gas, für Getränke. „Wir kommen gar nicht drum herum, das irgendwann an unsere Gäste weiterzugeben“, kündigt Matthias Reinhardt an. Dennoch macht er einen gefassten Eindruck. „In 30 Jahren Selbstständigkeit habe ich mehrfach Existenzängste gehabt. Es wird einen Weg geben.“

Den freien Montag nutzt der Wirt, um Essen für den nächsten Tag vorzubereiten. Nach dem Gespräch geht’s zurück auf den Nikolaikirchhof. Der Straßenmusiker ist noch da. „Einmal wissen, dies bleibt für immer“? Nichts ist für immer. Das kann gerade jetzt auch ein Trost sein.

Von Mark Daniel