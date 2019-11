Dreck-weg-App: Leipzig plant ab 2020 Meldesystem für illegalen Müll

Leipzig

Müllsäcke, Sperrmüll, Zu-Verschenken-Kisten – immer öfter werden Abfälle und Unrat in Leipzig unsachgemäß entsorgt. Liegt in Leipzig zu viel Müll? Die illegalen Abfallmengen wachsen in der Stadt jedenfalls rasant. „Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Denn es werden von den Bürgern immer mehr Abfälle illegal auf Straßen, Plätzen, Grünanlagen und an anderen Orten entsorgt“, hatte noch im Juni Susanne Zohl gesagt, die Sprecherin der Stadtreinigung. Eine Viertelmillion Euro zusätzlich kostet die Entsorgung die Leipziger jedes Jahr.

Dreck weg per App? Die Maßnahmen zur Müllbekämpfung

Deshalb will die Stadt Leipzig nun verstärkt gegen illegalen Müll vorgehen. Erste Maßnahmen wurden am Montag auf einer Sicherheitskonferenz vorgestellt – unter anderem plant die Stadt eine Dreck-weg-App und eine Imagekampagne. Die App soll im nächsten Jahr eingeführt werden. Sie soll jedem Bürger im Stadtgebiet die Möglichkeit geben, vermüllte Ecken der Stadtreinigung zu melden. Geprüft wurde die App bereits 2014. Eingeführt werden sollte sie bis Ende 2018. Jetzt also ein neuer Versuch.

„Theoretisch könnte die App zum 1. Januar 2020 starten“, erklärte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Montag. „Allerdings gibt es da noch ein internes Problem innerhalb der Stadtverwaltung.“ Bis zum 1. Oktober 2020 habe die Stadt Zeit, das Problem zu lösen. Rosenthal rechnet damit, dass dies jedoch „wesentlich früher“ passieren werde. Parallel zur Einführung der App will die Stadt zehn neue Stellen für die „Müll-Feuerwehr“ schaffen, die gemeldete Fälle bearbeiten soll. Insgesamt werden 21 Personen für die „Müll-Feuerwehr“ aktiv sein.

Wilde Müllhalde in der Bernhardstraße in Leipzig. Foto: Andre Kempner Quelle: Kempner

Image-Kampagne „Gesicht zeigen“

Außerdem will die Stadtreinigung eine Imagekampagne unter dem Motto „Gesicht zeigen“ starten. Die Aktion soll darauf hinweisen, dass die Bürger der Stadt „gemeinsam etwas tun können“, so Rosenthal. Ausgespielt werden soll die Kampagne auch auf Social-Media-Kanälen. „Wir müssen die Kommunikationswege auch von jungen Leuten stärker in den Fokus nehmen.“ Rosenthal räumt ein, dass die Stadt in der Vergangenheit „Kommunikationskanäle verpasst hat“. Zudem sollen das bereits bestehende Recup-Pfandsystem für Kaffeebecher und die Clean-up-Initiative mit ihren Aufräumaktionen erweitert werden.

Müll – schlecht für das Sicherheitsgefühl?

Illegaler Müll ist jedoch nicht nur ein kostspieliges Ärgernis für Stadt und Bürger, sondern kann auch die Sicherheit einer Kommune gefährden, wie Polizeipräsident Thorsten Schultze bei der Sicherheitskonferenz am Montag erklärte. „Es gibt einen Zusammenhang von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheitsgefühl“, so Schultze. „Ein hohes Sicherheitsgefühl zu erreichen, ist der strategische Schwerpunkt unserer Polizeiarbeit, und da ist das Thema Sauberkeit ein wesentlicher Aspekt.“

Wenn die Polizei, Stadt und Gesellschaft dem nicht nachkämen, so Schultze, entstehe der Eindruck, dass Unordnung hingenommen werde und die Stadt ihrer Aufgabe nicht nachkomme. In Anlehnung eines Konferenzbeitrags des Grünen-Politikers Jürgen Kasek sagte Schultze: „Und dann wird man sich vielleicht demokratisch so orientieren, wie das die Gesamtgesellschaft möglicherweise nicht möchte.“

Bürgerumfrage kurbelte das Thema an

Initialzündung der 41. Sicherheitskonferenz zum Thema „Ordnung und Sauberkeit weitergedacht – Impulse und Strategien für Leipzig“ war eine Bürgerumfrage der Stadtim vergangenen Jahr. Diese kam damals zu dem Ergebnis, dass viele Leipziger mit der Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum unzufrieden sind.

Geladen hatte zur Konferenz am Montag der Kommunale Präventionsrat Leipzig (KPR), um das Thema mit Verwaltung, kommunalen Eigenbetrieben und Ehrenamtlichen zu diskutieren. Informiert wurde über ausgewählte wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Strategien zur Müllbekämpfung.

Thema der 42. Sicherheitskonferenz : Fahrradsicherheit

Die unter dem Dach des KPR stattfindende Konferenz wurde von den Leipziger Stadtteilmanagements und dem Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung geplant und organisiert. Thema der 42. Sicherheitskonferenz im Frühjahr 2020 wird die Sicherheit auf dem Fahrrad sein.

Von Bastian Schröder